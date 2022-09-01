https://ria.ru/20220901/kniga-1813837694.html
Автор книги "Путь Путина" рассказал об уникальных фото и интервью
Автор книги "Путь Путина" рассказал об уникальных фото и интервью - РИА Новости, 01.09.2022
Автор книги "Путь Путина" рассказал об уникальных фото и интервью
Секретарь Союза журналистов РФ, автор книги "Путь Путина. О самом популярном российском политике XXI века" Рафаэль Гусейнов планирует отправить подписанный... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:08
2022-09-01T19:08
2022-09-01T20:24
россия
москва
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов РФ, автор книги "Путь Путина. О самом популярном российском политике XXI века" Рафаэль Гусейнов планирует отправить подписанный экземпляр книги президенту РФ Владимиру Путину, в книгу вошли главы, посвященные личной жизни президента, его отношениям с оппозицией и российскими олигархами, также в книге содержатся более 200 ранее не опубликованных фотоматериалов, предоставленных пресс-службой главы государства, сообщил РИА Новости писатель.Презентация книги Гусейнова состоится в пятницу, 2 сентября, в рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки в Гостином дворе. Как отметил собеседник агентства, книга уже прибыла в Москву, а печатали ее в Казани. Ожидается, что читатели смогут приобрести книгу до 70-летнего юбилея президента 7 октября."Мы вместе с моим соавтором, историком и писателем Роем Медведевым, автором более 12-13 книг о Путине, подпишем обязательно один экземпляр и отправим Владимиру Владимировичу. Рой Медведев, пожалуй, единственный человек, который с ним не раз встречался, причем первая встреча была в 1999 году", - сказал Гусейнов.Писатель уточнил, что "Путь Путина" - третья совместно написанная с Медведевым книга, ранее у авторов выходили два издания книги "Медведев о Путине" в 2011 и 2012 годах соответственно. Новую книгу выпускает издательство "Вече", тираж - 1,5 тысячи экземпляров, но ожидается, что будет дополнительный тираж, который будет безвозмездно направлен в школы и библиотеки, в том числе в Донбасс. Электронная версия также планируется. Всего в книге 10 глав и более 400 страниц.Как объяснил автор, это книга создана в формате интервью - их здесь столько же, сколько и глав."В этой книге ровно 10 интервью, которые я взял у Роя Медведева. Читатели про Путина из этой книги узнают много нового, уверяю вас, но цитат, бесед с ним в рамках этой книги не было. Мы также эту книгу ни с кем не согласовывали, ни с администрацией президента, ни с Союзом журналистов, ни с кем. Издательство со мной сотрудничало, запятые расставляло - технические и технологические проблемы решало, всякие "красивости". Но никто, ни один человек, ни одна структура не просил почитать заранее, не давал политические указания. Я как автор несу полную ответственность за все, что там написано", - подчеркнул Гусейнов.20 лет на 400 страницахКак рассказал Гусейнов, книга писалась очень быстро - "в октябре прошлого года она была задумана, в июле состоялась последняя моя встреча с Роем Медведевым". По словам автора, в книге прослеживается путь президента "за те 20 с лишним лет, когда он находится у власти"."Мы рассказываем о наших отношениях с Китаем, это важнейшая часть российской политики, и этому посвящена специальная глава, которая называется "Китайский ветер в российские паруса… Там (в книге - ред.) говорится, конечно, и о событиях на Украине, о том, что у нашего президента и нашей страны не было другого выхода", - отметил собеседник агентства.Кроме того, рассказал писатель, в книге будет глава, посвященная отношениям России с США - "мы начинаем со времен Ельцина и переходим ко временам нынешним, о том, какие изменения претерпели эти отношения"."Был очень крупный политик Дж. Уильям Фулбрайт - он возглавлял сенатский комитет по иностранным делам. После Вьетнамской войны, в которой США потерпели поражение, он написал книгу "Самонадеянность силы" - так мы и назвали главу о российско-американских отношениях", - рассказал автор.Эксклюзив о президентеВ книгу войдут и необычные главы. Например, глава, посвященная отношениям Путина с оппозицией под названием "Почему против", глава, посвященная отношениям с российскими олигархами "Кому на Руси жить хорошо" и глава, посвященная личной жизни президента.Гусейнов признается, что глава о личной жизни главы государства написана "довольно деликатно, потому что личная жизнь, и Владимир Владимирович тоже придерживается этого принципа - это личное дело каждого человека".Кроме того, читатели смогут увидеть ранее нигде не опубликованные фотоматериалы, посвященные жизни Путина."По нашей просьбе пресс-служба президента предоставила около 200 оригинальных фотографий. Большинство фотографий нигде ранее не были напечатаны, многие из них сделаны в неформальной обстановке, с близкими людьми, у себя в загородной резиденции", - добавил автор.Писатель подчеркнул, что книга не является комплиментарной."Последняя глава книги называется "Действующий президент". Любой действующий политик может ошибиться, может не получиться какая-то вещь, которую он задумал… Но в Путине, на мой взгляд, ценно то, что он - человек слова. Если он дает кому-то слово, он его держит, он работает над этим. Как действующий президент то, что не получилось, я думаю, он будет исправлять", - заключил Гусейнов.
https://ria.ru/20210924/kniga-1751672558.html
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россия, москва, владимир путин, новости культуры
Россия, Москва, Владимир Путин, Новости культуры
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Секретарь Союза журналистов РФ, автор книги "Путь Путина. О самом популярном российском политике XXI века" Рафаэль Гусейнов планирует отправить подписанный экземпляр книги президенту РФ Владимиру Путину, в книгу вошли главы, посвященные личной жизни президента, его отношениям с оппозицией и российскими олигархами, также в книге содержатся более 200 ранее не опубликованных фотоматериалов, предоставленных пресс-службой главы государства, сообщил РИА Новости писатель.
Презентация книги Гусейнова состоится в пятницу, 2 сентября, в рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки в Гостином дворе. Как отметил собеседник агентства, книга уже прибыла в Москву
, а печатали ее в Казани
. Ожидается, что читатели смогут приобрести книгу до 70-летнего юбилея президента 7 октября.
"Мы вместе с моим соавтором, историком и писателем Роем Медведевым, автором более 12-13 книг о Путине, подпишем обязательно один экземпляр и отправим Владимиру Владимировичу. Рой Медведев, пожалуй, единственный человек, который с ним не раз встречался, причем первая встреча была в 1999 году", - сказал Гусейнов.
Писатель уточнил, что "Путь Путина" - третья совместно написанная с Медведевым книга, ранее у авторов выходили два издания книги "Медведев о Путине" в 2011 и 2012 годах соответственно. Новую книгу выпускает издательство "Вече", тираж - 1,5 тысячи экземпляров, но ожидается, что будет дополнительный тираж, который будет безвозмездно направлен в школы и библиотеки, в том числе в Донбасс
. Электронная версия также планируется. Всего в книге 10 глав и более 400 страниц.
Как объяснил автор, это книга создана в формате интервью - их здесь столько же, сколько и глав.
"В этой книге ровно 10 интервью, которые я взял у Роя Медведева. Читатели про Путина из этой книги узнают много нового, уверяю вас, но цитат, бесед с ним в рамках этой книги не было. Мы также эту книгу ни с кем не согласовывали, ни с администрацией президента, ни с Союзом журналистов, ни с кем. Издательство со мной сотрудничало, запятые расставляло - технические и технологические проблемы решало, всякие "красивости". Но никто, ни один человек, ни одна структура не просил почитать заранее, не давал политические указания. Я как автор несу полную ответственность за все, что там написано", - подчеркнул Гусейнов.
Как рассказал Гусейнов, книга писалась очень быстро - "в октябре прошлого года она была задумана, в июле состоялась последняя моя встреча с Роем Медведевым". По словам автора, в книге прослеживается путь президента "за те 20 с лишним лет, когда он находится у власти".
"Мы рассказываем о наших отношениях с Китаем
, это важнейшая часть российской политики, и этому посвящена специальная глава, которая называется "Китайский ветер в российские паруса… Там (в книге - ред.) говорится, конечно, и о событиях на Украине
, о том, что у нашего президента и нашей страны не было другого выхода", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, рассказал писатель, в книге будет глава, посвященная отношениям России
с США
- "мы начинаем со времен Ельцина и переходим ко временам нынешним, о том, какие изменения претерпели эти отношения".
"Был очень крупный политик Дж. Уильям Фулбрайт - он возглавлял сенатский комитет по иностранным делам. После Вьетнамской войны, в которой США потерпели поражение, он написал книгу "Самонадеянность силы" - так мы и назвали главу о российско-американских отношениях", - рассказал автор.
В книгу войдут и необычные главы. Например, глава, посвященная отношениям Путина с оппозицией под названием "Почему против", глава, посвященная отношениям с российскими олигархами "Кому на Руси жить хорошо" и глава, посвященная личной жизни президента.
Гусейнов признается, что глава о личной жизни главы государства написана "довольно деликатно, потому что личная жизнь, и Владимир Владимирович тоже придерживается этого принципа - это личное дело каждого человека".
Кроме того, читатели смогут увидеть ранее нигде не опубликованные фотоматериалы, посвященные жизни Путина.
"По нашей просьбе пресс-служба президента предоставила около 200 оригинальных фотографий. Большинство фотографий нигде ранее не были напечатаны, многие из них сделаны в неформальной обстановке, с близкими людьми, у себя в загородной резиденции", - добавил автор.
Писатель подчеркнул, что книга не является комплиментарной.
"Последняя глава книги называется "Действующий президент". Любой действующий политик может ошибиться, может не получиться какая-то вещь, которую он задумал… Но в Путине, на мой взгляд, ценно то, что он - человек слова. Если он дает кому-то слово, он его держит, он работает над этим. Как действующий президент то, что не получилось, я думаю, он будет исправлять", - заключил Гусейнов.