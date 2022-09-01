https://ria.ru/20220901/klipy-1813140760.html

Без осенней хандры: жаркие хиты лета 2022 года

Без осенней хандры: жаркие хиты лета 2022 года - РИА Новости, 01.09.2022

Без осенней хандры: жаркие хиты лета 2022 года

Лето закончилось, но продлить его можно с помощью зажигательных клипов. Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Анна Асти, Zivert, Люся Чеботина и другие артисты с... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T00:55

2022-09-01T00:55

2022-09-01T00:55

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ольга бузова

сергей лазарев

artik & asti

клава кока

юлия зиверт (zivert)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Лето закончилось, но продлить его можно с помощью зажигательных клипов. Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Анна Асти, Zivert, Люся Чеботина и другие артисты с горячими хитами – в трек-листе РИА Новости.Анна Асти "По барам"После разрыва с Артиком Анна Асти уверенно стремится к покорению музыкального Олимпа в одиночку. Редкая светская вечеринка этим летом обходилась без трека "По барам" – сегодня количество его просмотров на YouTube превысило 32 миллиона. Поклонники отмечают, что, несмотря на танцевальный бит, песни Асти наполнены смыслом – часто они помогают фанатам переживать непростые времена. В клипе помимо динамичной хореографии танцоров можно оценить и разные образы солистки – от вечернего черного платья до дерзкого кожаного наряда.Dj Smash, Artik & Asti CO2Артем Умрихин не отстает от бывшей коллеги: вместе с новой солисткой Севиль Велиевой и Dj Smash он представил неоновый клип, под который так и хочется прокатиться на машине. В комментариях помимо голоса Севиль отмечают и ее отличную пластику.Ольга Бузова "Михаил"Шоу "Звезды в Африке" не прошло бесследно для ведущей Ольги Бузовой – экзотическая страна, а также коллега по проекту Михаил Галустян настолько покорили ее сердце, что вдохновили на клип в тропическом антураже.В Сети часто иронизируют над не самым сильным вокалом Ольги, но одного, по мнению пользователей, ей точно не занимать – умения иронизировать и смеяться над собой.Сергей Лазарев "Танцуй"В противовес Бузовой Лазарев может похвастаться мощным голосом – за это, как и за регулярное качество выпускаемых треков его особенно ценят в интернете. "Танцуй" – это легкая и нежная прогулка по городу с мыльными пузырями, объятиями, кофе…Zivert "Wake up"Юля Зиверт для клипа Wake Up позвала Диму Билана, Басту и других знаменитостей танцевать на крыше здания, в коридорах, Парке Горького и других локациях, как бы намекая – для позитивных эмоций всегда можно найти время и место. Легко, живо, динамично и в стиле диско – так поклонники охарактеризовали этот трек.Люся Чеботина "Плакал Голливуд"После ритмичного "Солнца Монако" Чеботина показала зрителям более лиричную, но не менее эффектную историю, сняв в клипе "Плакал Голливуд" своего возлюбленного ЮрКисса (Юрий Киселев). Ужин в ресторане в элегантных нарядах, расслабленный просмотр фильма в кинотеатре – в видео девушка предлагает на выбор несколько сценариев для идеального свидания.Клава Кока "Плачешь"Клава Кока своим образом в новом клипе – ярко-розовым топом с черепом, сеткой, чокером на шее и высокими сапогами – решила перенести поклонников в 2007 год. Ностальгии добавляет и стиль музыки, отдаленно напоминающий мотивы группы "Руки вверх". В комментариях артистку похвалили не только за "крутые локации" и "общий вайб", но и за мотивацию, которую она дарит поклонникам.DoReDoS "Один на миллион"Смешной и веселый клип молдавского трио из Рыбницы рассказывает тему любовного треугольника с непринужденным финалом. Группа представляла Молдавию на конкурсе Евровидение в 2018 году с песней Lucky Day – с тех пор они стараются не снижать уровень мажорного настроения в своих треках.

https://ria.ru/20220811/otpusk-1808883713.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ольга бузова, сергей лазарев, artik & asti , клава кока, юлия зиверт (zivert), шоу-бизнес