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Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края - РИА Новости, 01.09.2022
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Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края
Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края - РИА Новости, 01.09.2022
Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:47
2022-09-01T06:47
общество
москва
россия
ирина яровая
экология в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края.В конце 2021 года власти Москвы заявили, что завершили работу над климатическим планом города, который будет рассчитан до 2060 года. Проект включает все отрасли городской экономики: энергетику, транспорт, градостроительное планирование.Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября. Мероприятия форума объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из них в очном формате примут участие 500 человек. Среди них представители молодежи, молодые ученые, занимающиеся темами экологии, деятели креативных индустрий и медиа в зеленой повестке, экологические предприниматели, а также руководители и представители общественных организаций и бизнеса в области охраны окружающей среды.
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общество, москва, россия, ирина яровая, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Ирина Яровая, Экология в России
06:47 01.09.2022
 
Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края

Вице-спикер Госдумы Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВице-спикер Госдумы Ирина Яровая
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края.
"Москва - молодцы, они приняли климатические план. Мы будем с Владимиром Викторовичем Солодовым (губернатором Камчатского края) предлагать, чтобы Камчатка разработала такой собственный климатический план и он реализовывался", - сказала Яровая в ходе выступления на форуме "Экосистема".
В конце 2021 года власти Москвы заявили, что завершили работу над климатическим планом города, который будет рассчитан до 2060 года. Проект включает все отрасли городской экономики: энергетику, транспорт, градостроительное планирование.
Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября. Мероприятия форума объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из них в очном формате примут участие 500 человек. Среди них представители молодежи, молодые ученые, занимающиеся темами экологии, деятели креативных индустрий и медиа в зеленой повестке, экологические предприниматели, а также руководители и представители общественных организаций и бизнеса в области охраны окружающей среды.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
05:57
Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии
 
ОбществоМоскваРоссияИрина ЯроваяЭкология в России
 
 
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