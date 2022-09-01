https://ria.ru/20220901/klimat-1813607840.html
Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края
Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края - РИА Новости, 01.09.2022
Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:47
2022-09-01T06:47
2022-09-01T06:47
общество
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ирина яровая
экология в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края.В конце 2021 года власти Москвы заявили, что завершили работу над климатическим планом города, который будет рассчитан до 2060 года. Проект включает все отрасли городской экономики: энергетику, транспорт, градостроительное планирование.Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября. Мероприятия форума объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из них в очном формате примут участие 500 человек. Среди них представители молодежи, молодые ученые, занимающиеся темами экологии, деятели креативных индустрий и медиа в зеленой повестке, экологические предприниматели, а также руководители и представители общественных организаций и бизнеса в области охраны окружающей среды.
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общество, москва, россия, ирина яровая, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Ирина Яровая, Экология в России
Ирина Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края
Вице-спикер Госдумы Яровая предложила разработать климатический план Камчатского края