https://ria.ru/20220901/klassika-1813669666.html

Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом

Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом - РИА Новости, 01.09.2022

Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом

Востребованность в изучении русского языка за рубежом растет, несмотря на попытки ограничить русский язык, закрыть русские школы и препятствовать изучению... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:43

2022-09-01T11:43

2022-09-01T11:43

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

татьяна москалькова

культура

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Востребованность в изучении русского языка за рубежом растет, несмотря на попытки ограничить русский язык, закрыть русские школы и препятствовать изучению русской культуры с другой стороны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Я была в Турции, где ко мне обратились общественные организации по русскоязычным вопросам и сказали, что есть огромная востребованность в изучении русского языка, и просили посольство через Россотрудничество открыть бесплатные курсы по изучению русского языка", - рассказала Москалькова журналистам.По ее словам, с одной стороны, есть "попытки ограничения русского языка за рубежом, закрытие русских школ, препятствия изучению русской культуры", но это все дает "обратный эффект"."(Есть) огромная востребованность русской классической литературы, в ряде стран сметают русскую классику с тем, чтобы понять эту Россию, запрещенную для многих категорий молодежи в других странах", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220831/shkolniki-1813413316.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), татьяна москалькова, культура