https://ria.ru/20220901/klassika-1813669666.html
Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом
Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом - РИА Новости, 01.09.2022
Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом
Востребованность в изучении русского языка за рубежом растет, несмотря на попытки ограничить русский язык, закрыть русские школы и препятствовать изучению... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:43
2022-09-01T11:43
2022-09-01T11:43
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
татьяна москалькова
культура
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Востребованность в изучении русского языка за рубежом растет, несмотря на попытки ограничить русский язык, закрыть русские школы и препятствовать изучению русской культуры с другой стороны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Я была в Турции, где ко мне обратились общественные организации по русскоязычным вопросам и сказали, что есть огромная востребованность в изучении русского языка, и просили посольство через Россотрудничество открыть бесплатные курсы по изучению русского языка", - рассказала Москалькова журналистам.По ее словам, с одной стороны, есть "попытки ограничения русского языка за рубежом, закрытие русских школ, препятствия изучению русской культуры", но это все дает "обратный эффект"."(Есть) огромная востребованность русской классической литературы, в ряде стран сметают русскую классику с тем, чтобы понять эту Россию, запрещенную для многих категорий молодежи в других странах", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20220831/shkolniki-1813413316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), татьяна москалькова, культура
Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Татьяна Москалькова, Культура
Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом
Москалькова: в некоторых странах сметают русскую классику, чтобы понять запрещенную Россию