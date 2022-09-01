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Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом - РИА Новости, 01.09.2022
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Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом
Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом - РИА Новости, 01.09.2022
Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом
Востребованность в изучении русского языка за рубежом растет, несмотря на попытки ограничить русский язык, закрыть русские школы и препятствовать изучению... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:43
2022-09-01T11:43
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
татьяна москалькова
культура
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Востребованность в изучении русского языка за рубежом растет, несмотря на попытки ограничить русский язык, закрыть русские школы и препятствовать изучению русской культуры с другой стороны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Я была в Турции, где ко мне обратились общественные организации по русскоязычным вопросам и сказали, что есть огромная востребованность в изучении русского языка, и просили посольство через Россотрудничество открыть бесплатные курсы по изучению русского языка", - рассказала Москалькова журналистам.По ее словам, с одной стороны, есть "попытки ограничения русского языка за рубежом, закрытие русских школ, препятствия изучению русской культуры", но это все дает "обратный эффект"."(Есть) огромная востребованность русской классической литературы, в ряде стран сметают русскую классику с тем, чтобы понять эту Россию, запрещенную для многих категорий молодежи в других странах", - добавила Москалькова.
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россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), татьяна москалькова, культура
Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Татьяна Москалькова, Культура
11:43 01.09.2022
 
Москалькова заявила о популярности русской классики за рубежом

Москалькова: в некоторых странах сметают русскую классику, чтобы понять запрещенную Россию

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Востребованность в изучении русского языка за рубежом растет, несмотря на попытки ограничить русский язык, закрыть русские школы и препятствовать изучению русской культуры с другой стороны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я была в Турции, где ко мне обратились общественные организации по русскоязычным вопросам и сказали, что есть огромная востребованность в изучении русского языка, и просили посольство через Россотрудничество открыть бесплатные курсы по изучению русского языка", - рассказала Москалькова журналистам.
По ее словам, с одной стороны, есть "попытки ограничения русского языка за рубежом, закрытие русских школ, препятствия изучению русской культуры", но это все дает "обратный эффект".
"(Есть) огромная востребованность русской классической литературы, в ряде стран сметают русскую классику с тем, чтобы понять эту Россию, запрещенную для многих категорий молодежи в других странах", - добавила Москалькова.
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РоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Татьяна МоскальковаКультура
 
 
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