Фильм-участник Каннского фестиваля с Кристен Стюарт вышел в прокат

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В российский прокат вышел фильм Дэвида Кроненберга "Преступления будущего" с Кристен Стюарт, Вигго Мортенсеном и Леей Сейду в главных ролях.Картина, действие в которой происходит в недалеком будущем, впервые была представлена на Каннском кинофестивале.Создатель выстраивает особую вселенную, в которой у людей появился синдром ускоренной эволюции, с телами происходят удивительные изменения, а их владельцы почти перестали чувствовать боль. Все по-разному используют новые способности: одни, как главный герой Сол (Мортенсен), устраивает жуткие перформансы, в которых главным объектом становится его тело. Ассистирует ему в этих популярных увлечениях его партнерша Каприс (Сейду).Находятся и противники этого — например, бюрократический департамент Национальный Орган Регистрации органов (НОР), одна из сотрудников которых, Тимлин (Стюарт) пытается сблизиться с Солом.В "Преступлениях будущего" Кроненберг возвращается к своей любимой теме: человеческому телу и его метафорических изменениях, происходящих зачастую под влиянием технологий и машинизацией повседневной жизни.В фильме можно найти отсылки к сценам из других картин Кроненберга, особое место занимает антураж и место действия. За музыку отвечал легендарный композитор Говард Шор, а съемки проходили в Афинах.По его словам, работа режиссера зачастую состоит в придумывании пространства. В "Преступлениях будущего" ему удалось создать неповторимую, пугающую и завораживающую вселенную.Фильм в российском прокате с 1 сентября.
Картина, действие в которой происходит в недалеком будущем, впервые была представлена на Каннском кинофестивале.
"Преступления будущего" — это размышление об эволюции человека, — отмечает режиссер. — О способах, которыми мы пытаемся контролировать процесс, вызванный созданными нами изменениями окружающей среды".
Создатель выстраивает особую вселенную, в которой у людей появился синдром ускоренной эволюции, с телами происходят удивительные изменения, а их владельцы почти перестали чувствовать боль. Все по-разному используют новые способности: одни, как главный герой Сол (Мортенсен), устраивает жуткие перформансы, в которых главным объектом становится его тело. Ассистирует ему в этих популярных увлечениях его партнерша Каприс (Сейду).
В "Преступлениях будущего" Кроненберг возвращается к своей любимой теме: человеческому телу и его метафорических изменениях, происходящих зачастую под влиянием технологий и машинизацией повседневной жизни.
В фильме можно найти отсылки к сценам из других картин Кроненберга, особое место занимает антураж и место действия. За музыку отвечал легендарный композитор Говард Шор, а съемки проходили в Афинах.
"Мы искали большой город с историей, следы которой можно найти везде — город, в котором жили миллионы людей на протяжении тысячелетий. Для меня важной частью создания фильма является поиск искусства, которое можно найти где угодно", — отмечает Кроненберг.
По его словам, работа режиссера зачастую состоит в придумывании пространства. В "Преступлениях будущего" ему удалось создать неповторимую, пугающую и завораживающую вселенную.
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