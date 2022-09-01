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Фильм-участник Каннского фестиваля с Кристен Стюарт вышел в прокат - РИА Новости, 01.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220901/kino-1813743988.html
Фильм-участник Каннского фестиваля с Кристен Стюарт вышел в прокат
Фильм-участник Каннского фестиваля с Кристен Стюарт вышел в прокат - РИА Новости, 01.09.2022
Фильм-участник Каннского фестиваля с Кристен Стюарт вышел в прокат
В российский прокат вышел фильм Дэвида Кроненберга "Преступления будущего" с Кристен Стюарт, Вигго Мортенсеном и Леей Сейду в главных ролях. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:42
2022-09-01T17:42
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дэвид кроненберг
кристен стюарт
вигго мортенсен
леа сейду
культура
кино и сериалы
знаменитости
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В российский прокат вышел фильм Дэвида Кроненберга "Преступления будущего" с Кристен Стюарт, Вигго Мортенсеном и Леей Сейду в главных ролях.Картина, действие в которой происходит в недалеком будущем, впервые была представлена на Каннском кинофестивале.Создатель выстраивает особую вселенную, в которой у людей появился синдром ускоренной эволюции, с телами происходят удивительные изменения, а их владельцы почти перестали чувствовать боль. Все по-разному используют новые способности: одни, как главный герой Сол (Мортенсен), устраивает жуткие перформансы, в которых главным объектом становится его тело. Ассистирует ему в этих популярных увлечениях его партнерша Каприс (Сейду).Находятся и противники этого — например, бюрократический департамент Национальный Орган Регистрации органов (НОР), одна из сотрудников которых, Тимлин (Стюарт) пытается сблизиться с Солом.В "Преступлениях будущего" Кроненберг возвращается к своей любимой теме: человеческому телу и его метафорических изменениях, происходящих зачастую под влиянием технологий и машинизацией повседневной жизни.В фильме можно найти отсылки к сценам из других картин Кроненберга, особое место занимает антураж и место действия. За музыку отвечал легендарный композитор Говард Шор, а съемки проходили в Афинах.По его словам, работа режиссера зачастую состоит в придумывании пространства. В "Преступлениях будущего" ему удалось создать неповторимую, пугающую и завораживающую вселенную.Фильм в российском прокате с 1 сентября.
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афины, дэвид кроненберг, кристен стюарт, вигго мортенсен, леа сейду, кино и сериалы, знаменитости
Афины, Дэвид Кроненберг, Кристен Стюарт, Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости
17:42 01.09.2022
 
Фильм-участник Каннского фестиваля с Кристен Стюарт вышел в прокат

Главные роли в фильме "Преступления будущего" исполнили Стюарт, Мортенсен, Сейду

© Capella FilmКадр из фильма "Преступления будущего"
Кадр из фильма Преступления будущего
© Capella Film
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В российский прокат вышел фильм Дэвида Кроненберга "Преступления будущего" с Кристен Стюарт, Вигго Мортенсеном и Леей Сейду в главных ролях.
© Capella FilmКадр из фильма "Преступления будущего"
Кадр из фильма Преступления будущего
© Capella Film
Кадр из фильма "Преступления будущего"
Картина, действие в которой происходит в недалеком будущем, впервые была представлена на Каннском кинофестивале.

"Преступления будущего" — это размышление об эволюции человека, — отмечает режиссер. — О способах, которыми мы пытаемся контролировать процесс, вызванный созданными нами изменениями окружающей среды".

Создатель выстраивает особую вселенную, в которой у людей появился синдром ускоренной эволюции, с телами происходят удивительные изменения, а их владельцы почти перестали чувствовать боль. Все по-разному используют новые способности: одни, как главный герой Сол (Мортенсен), устраивает жуткие перформансы, в которых главным объектом становится его тело. Ассистирует ему в этих популярных увлечениях его партнерша Каприс (Сейду).
© Capella Film

Стюарт в фильме "Преступления будущего"

Кадр из фильма Преступления будущего
1 из 3

Стюарт в фильме "Преступления будущего"

© Capella Film
© Capella Film

Сейду в фильме "Преступления будущего"

Кадр из фильма Преступления будущего
2 из 3

Сейду в фильме "Преступления будущего"

© Capella Film
© Capella Film

Мортенсен в фильме "Преступления будущего"

Кадр из фильма Преступления будущего
3 из 3

Мортенсен в фильме "Преступления будущего"

© Capella Film
1 из 3

Стюарт в фильме "Преступления будущего"

© Capella Film
2 из 3

Сейду в фильме "Преступления будущего"

© Capella Film
3 из 3

Мортенсен в фильме "Преступления будущего"

© Capella Film

"Ею движет желание создавать красоту, — так характеризует свою героиню Сейду. — Она действительно верит в свое искусство и что способна создавать его из пустоты".

Находятся и противники этого — например, бюрократический департамент Национальный Орган Регистрации органов (НОР), одна из сотрудников которых, Тимлин (Стюарт) пытается сблизиться с Солом.
© Capella FilmКадр из фильма "Преступления будущего"
Кадр из фильма Преступления будущего
© Capella Film
Кадр из фильма "Преступления будущего"
В "Преступлениях будущего" Кроненберг возвращается к своей любимой теме: человеческому телу и его метафорических изменениях, происходящих зачастую под влиянием технологий и машинизацией повседневной жизни.
В фильме можно найти отсылки к сценам из других картин Кроненберга, особое место занимает антураж и место действия. За музыку отвечал легендарный композитор Говард Шор, а съемки проходили в Афинах.
© Capella Film

Кадр из фильма "Преступления будущего"

Кадр из фильма Преступления будущего
1 из 3

Кадр из фильма "Преступления будущего"

© Capella Film
© Capella Film

Сцена из фильма "Преступления будущего"

Кадр из фильма Преступления будущего
2 из 3

Сцена из фильма "Преступления будущего"

© Capella Film
© Capella Film

Фрагмент из фильма "Преступления будущего"

Кадр из фильма Преступления будущего
3 из 3

Фрагмент из фильма "Преступления будущего"

© Capella Film
1 из 3

Кадр из фильма "Преступления будущего"

© Capella Film
2 из 3

Сцена из фильма "Преступления будущего"

© Capella Film
3 из 3

Фрагмент из фильма "Преступления будущего"

© Capella Film
"Мы искали большой город с историей, следы которой можно найти везде — город, в котором жили миллионы людей на протяжении тысячелетий. Для меня важной частью создания фильма является поиск искусства, которое можно найти где угодно", — отмечает Кроненберг.
По его словам, работа режиссера зачастую состоит в придумывании пространства. В "Преступлениях будущего" ему удалось создать неповторимую, пугающую и завораживающую вселенную.
Фильм в российском прокате с 1 сентября.
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