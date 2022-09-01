https://ria.ru/20220901/kino-1813743988.html

Фильм-участник Каннского фестиваля с Кристен Стюарт вышел в прокат

Фильм-участник Каннского фестиваля с Кристен Стюарт вышел в прокат - РИА Новости, 01.09.2022

Фильм-участник Каннского фестиваля с Кристен Стюарт вышел в прокат

В российский прокат вышел фильм Дэвида Кроненберга "Преступления будущего" с Кристен Стюарт, Вигго Мортенсеном и Леей Сейду в главных ролях. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:42

2022-09-01T17:42

2022-09-01T17:42

афины

дэвид кроненберг

кристен стюарт

вигго мортенсен

леа сейду

культура

кино и сериалы

знаменитости

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В российский прокат вышел фильм Дэвида Кроненберга "Преступления будущего" с Кристен Стюарт, Вигго Мортенсеном и Леей Сейду в главных ролях.Картина, действие в которой происходит в недалеком будущем, впервые была представлена на Каннском кинофестивале.Создатель выстраивает особую вселенную, в которой у людей появился синдром ускоренной эволюции, с телами происходят удивительные изменения, а их владельцы почти перестали чувствовать боль. Все по-разному используют новые способности: одни, как главный герой Сол (Мортенсен), устраивает жуткие перформансы, в которых главным объектом становится его тело. Ассистирует ему в этих популярных увлечениях его партнерша Каприс (Сейду).Находятся и противники этого — например, бюрократический департамент Национальный Орган Регистрации органов (НОР), одна из сотрудников которых, Тимлин (Стюарт) пытается сблизиться с Солом.В "Преступлениях будущего" Кроненберг возвращается к своей любимой теме: человеческому телу и его метафорических изменениях, происходящих зачастую под влиянием технологий и машинизацией повседневной жизни.В фильме можно найти отсылки к сценам из других картин Кроненберга, особое место занимает антураж и место действия. За музыку отвечал легендарный композитор Говард Шор, а съемки проходили в Афинах.По его словам, работа режиссера зачастую состоит в придумывании пространства. В "Преступлениях будущего" ему удалось создать неповторимую, пугающую и завораживающую вселенную.Фильм в российском прокате с 1 сентября.

https://ria.ru/20220821/kino-1810289114.html

афины

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

афины, дэвид кроненберг, кристен стюарт, вигго мортенсен, леа сейду, кино и сериалы, знаменитости