Мур в прозрачном, Денев в красном: как открылся Венецианский кинофестиваль

Тесса Томпсон в наряде Armani Prive явно делала реверанс в сторону своей героини из фильма "Люди в черном".

Футуристично оформленные рюши отвлекали внимание от в целом несуразного образа. Но плохо справлялись с этой задачей.

Брюки никак не уравновешивали игривый верх. Но Томпсон часто выбирает необычные наряды, поэтому и на дорожке выглядела уверенно.