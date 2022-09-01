Мур в прозрачном, Денев в красном: как открылся Венецианский кинофестиваль
Международное жюри кинофестиваля возглавила американская актриса Джулианна Мур.
Обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль, она также стала первой американкой, удостоенной высших наград на Венецианском и Берлинском кинофестивалях.
Вместе с ней оценивать фильмы будут режиссер, сценарист и продюсер Мариано Кон, режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанцо, режиссер Одри Диван, актриса Лейла Хатами, сценарист Кадзуо Исигуро, режиссер, сценарист Родриго Сорогойен.
Среди англоязычных лент в конкурсе — "Кит" Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером или "Банши Инишира" Мартина МакДонаха с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном.
Международное жюри кинофестиваля возглавила американская актриса Джулианна Мур.
Обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль, она также стала первой американкой, удостоенной высших наград на Венецианском и Берлинском кинофестивалях.
Вместе с ней оценивать фильмы будут режиссер, сценарист и продюсер Мариано Кон, режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанцо, режиссер Одри Диван, актриса Лейла Хатами, сценарист Кадзуо Исигуро, режиссер, сценарист Родриго Сорогойен.
Среди англоязычных лент в конкурсе — "Кит" Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером или "Банши Инишира" Мартина МакДонаха с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном.
Для церемонии открытия 61-летняя Мур выбрала полупрозрачный наряд Valentino с длинной накидкой. Платье-бандо украшали разноцветные пайетки.
Дополнила образ актриса лаконичной прической, серьгами-подвесками и черными туфлями на платформе.
Для церемонии открытия 61-летняя Мур выбрала полупрозрачный наряд Valentino с длинной накидкой. Платье-бандо украшали разноцветные пайетки.
Дополнила образ актриса лаконичной прической, серьгами-подвесками и черными туфлями на платформе.
Фильмом открытия стал "Белый шум" Ноа Баумбаха. В драматической, ироничной и сатиричной истории снялись Адам Драйвер, супруга Баумбаха, режиссер Грета Гервиг, а также Рэффи Кэссиди.
Главный герой киноленты — профессор, изучающий Адольфа Гитлера в придуманном "Колледже на холме". Он женат на Бабетте и воспитывает четверых детей-подростков. Поворотным моментом сюжета становится железнодорожная авария, во время которой на его город обрушиваются химические отходы.
Фильмом открытия стал "Белый шум" Ноа Баумбаха. В драматической, ироничной и сатиричной истории снялись Адам Драйвер, супруга Баумбаха, режиссер Грета Гервиг, а также Рэффи Кэссиди.
Главный герой киноленты — профессор, изучающий Адольфа Гитлера в придуманном "Колледже на холме". Он женат на Бабетте и воспитывает четверых детей-подростков. Поворотным моментом сюжета становится железнодорожная авария, во время которой на его город обрушиваются химические отходы.
Тесса Томпсон в наряде Armani Prive явно делала реверанс в сторону своей героини из фильма "Люди в черном".
Футуристично оформленные рюши отвлекали внимание от в целом несуразного образа. Но плохо справлялись с этой задачей.
Брюки никак не уравновешивали игривый верх. Но Томпсон часто выбирает необычные наряды, поэтому и на дорожке выглядела уверенно.
Тесса Томпсон в наряде Armani Prive явно делала реверанс в сторону своей героини из фильма "Люди в черном".
Футуристично оформленные рюши отвлекали внимание от в целом несуразного образа. Но плохо справлялись с этой задачей.
Брюки никак не уравновешивали игривый верх. Но Томпсон часто выбирает необычные наряды, поэтому и на дорожке выглядела уверенно.
Барбара Палвин тоже выбравшая наряд этого бренда.
Модель в прямом смысле блистала: темное платье строгого, лаконичного покроя было украшено яркими пайетками. Из-за этого наряд Палвин отражал каждый луч и вспышку камеры.
Особое внимание она уделила прическе: причудливо уложенные пряди делали ее похожей на экзотическую птицу.
Барбара Палвин тоже выбравшая наряд этого бренда.
Модель в прямом смысле блистала: темное платье строгого, лаконичного покроя было украшено яркими пайетками. Из-за этого наряд Палвин отражал каждый луч и вспышку камеры.
Особое внимание она уделила прическе: причудливо уложенные пряди делали ее похожей на экзотическую птицу.
Завсегдатая Венецианского фестиваля Катрин Денев вышла в Saint Laurent и дополнила образ украшениями Cartier.
Французская актриса не боится рисковать и сливаться с цветом ковровой дорожки. Денев не осталась незамеченной.
Состязаться за внимание с ней будет Ана де Армас, которая в картине "Блондинка" Эндрю Доминика сыграла Мэрилин Монро.
Фильм, интерпретирующий биографию знаменитой актрисы на основе романа писательницы Джойс Кэрол Оутс, покажут на фестивале.
Завсегдатая Венецианского фестиваля Катрин Денев вышла в Saint Laurent и дополнила образ украшениями Cartier.
Французская актриса не боится рисковать и сливаться с цветом ковровой дорожки. Денев не осталась незамеченной.
Состязаться за внимание с ней будет Ана де Армас, которая в картине "Блондинка" Эндрю Доминика сыграла Мэрилин Монро.
Фильм, интерпретирующий биографию знаменитой актрисы на основе романа писательницы Джойс Кэрол Оутс, покажут на фестивале.
Французская актриса и режиссер Мелани Лоран задала тон открытию: ее платье с развивающимися рукавами и шлейфом настраивало на оптимистичный лад.
В тон фильму итальянца Эмануэле Криалезе о Риме 70-х годов "L'immensità" (что с можно перевести как "необъятность, безбрежность") с Пенелопой Крус в главной роли.
Эту любовную историю покажут в конкурсной программе.
Французская актриса и режиссер Мелани Лоран задала тон открытию: ее платье с развивающимися рукавами и шлейфом настраивало на оптимистичный лад.
В тон фильму итальянца Эмануэле Криалезе о Риме 70-х годов "L'immensità" (что с можно перевести как "необъятность, безбрежность") с Пенелопой Крус в главной роли.
Эту любовную историю покажут в конкурсной программе.
Бразильская модель Изабели Фонтана выбрала Layla Atelier, оттенок платья выгодно сочетался с ее загаром.
За счет шлейфа, массивной драгоценной броши и оригинального маникюра образ получился контрастным и одним из самых запоминающихся.
Бразильская модель Изабели Фонтана выбрала Layla Atelier, оттенок платья выгодно сочетался с ее загаром.
За счет шлейфа, массивной драгоценной броши и оригинального маникюра образ получился контрастным и одним из самых запоминающихся.
Американская модель Грейс Элизабет редко пропускает ковровые дорожки. Открытие Мостры не стало исключением.
Для красной ковровой дорожки она выбрала наряд от Alberta Feretti светлого цвета с драпировкой по корсажу и струящимся подолом. Дополнили образ массивные украшения.
Американская модель Грейс Элизабет редко пропускает ковровые дорожки. Открытие Мостры не стало исключением.
Для красной ковровой дорожки она выбрала наряд от Alberta Feretti светлого цвета с драпировкой по корсажу и струящимся подолом. Дополнили образ массивные украшения.
Неординарный выход Джоди Тернер-Смит не удивил поклонников актрисы. После того, как она сыграла Анну Болейн в одноименном сериале, Джоди легко справляется с критикой.
А потенциально противоречивый проект конкурсной программы — картина "Целиком и полностью".
Это роуд-муви Луки Гуаданьино, создателя "Назови меня своим именем". Героиня отправится на поиски отца, по пути она встретит странника Ли (Тимоти Шаламе). Чтобы защититься от опасностей им придется скрываться от мира.
Венецианский кинофестиваль продлится до 10 сентября.
Неординарный выход Джоди Тернер-Смит не удивил поклонников актрисы. После того, как она сыграла Анну Болейн в одноименном сериале, Джоди легко справляется с критикой.
А потенциально противоречивый проект конкурсной программы — картина "Целиком и полностью".
Это роуд-муви Луки Гуаданьино, создателя "Назови меня своим именем". Героиня отправится на поиски отца, по пути она встретит странника Ли (Тимоти Шаламе). Чтобы защититься от опасностей им придется скрываться от мира.
Венецианский кинофестиваль продлится до 10 сентября.