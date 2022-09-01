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Мур в прозрачном, Денев в красном: как открылся Венецианский кинофестиваль - РИА Новости, 01.09.2022
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Культура
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Мур в прозрачном, Денев в красном: как открылся Венецианский кинофестиваль
Мур в прозрачном, Денев в красном: как открылся Венецианский кинофестиваль - РИА Новости, 01.09.2022
Мур в прозрачном, Денев в красном: как открылся Венецианский кинофестиваль
В Венеции открылся 79-й кинофестиваль. В Основном конкурсе покажут 23 картины, российских проектов среди них нет. Только в программе Orizzonti включен фильм... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:32
2022-09-01T18:03
венецианский кинофестиваль
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. В Венеции открылся 79-й кинофестиваль. В Основном конкурсе покажут 23 картины, российских проектов среди них нет. Только в программе Orizzonti включен фильм казахского режиссера Адильхана Ержанова "Голиаф". О том, как прошло открытие и что еще представят на смотре, — в материале РИА Новости.
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Анна Нехаева
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венецианский кинофестиваль, колин фаррелл, джулианна мур (джули смит), фото, катрин денев, пенелопа крус, мэрилин монро, ана де армас, кино и сериалы, знаменитости, стиль жизни
Венецианский кинофестиваль, Колин Фаррелл, Джулианна Мур (Джули Смит), Катрин Денев, Пенелопа Крус, Мэрилин Монро, Ана де Армас, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, Стиль жизни
14:32 01.09.2022 (обновлено: 18:03 01.09.2022)
 

Мур в прозрачном, Денев в красном: как открылся Венецианский кинофестиваль

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. В Венеции открылся 79-й кинофестиваль. В Основном конкурсе покажут 23 картины, российских проектов среди них нет. Только в программе Orizzonti включен фильм казахского режиссера Адильхана Ержанова "Голиаф". О том, как прошло открытие и что еще представят на смотре, — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

Международное жюри кинофестиваля возглавила американская актриса Джулианна Мур.

Обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль, она также стала первой американкой, удостоенной высших наград на Венецианском и Берлинском кинофестивалях.

Вместе с ней оценивать фильмы будут режиссер, сценарист и продюсер Мариано Кон, режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанцо, режиссер Одри Диван, актриса Лейла Хатами, сценарист Кадзуо Исигуро, режиссер, сценарист Родриго Сорогойен.

Среди англоязычных лент в конкурсе — "Кит" Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером или "Банши Инишира" Мартина МакДонаха с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном.

Директор и члены жюри Венецианского фестиваля
1 из 10

Международное жюри кинофестиваля возглавила американская актриса Джулианна Мур.

Обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль, она также стала первой американкой, удостоенной высших наград на Венецианском и Берлинском кинофестивалях.

Вместе с ней оценивать фильмы будут режиссер, сценарист и продюсер Мариано Кон, режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанцо, режиссер Одри Диван, актриса Лейла Хатами, сценарист Кадзуо Исигуро, режиссер, сценарист Родриго Сорогойен.

Среди англоязычных лент в конкурсе — "Кит" Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером или "Банши Инишира" Мартина МакДонаха с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
© AFP 2022 / Tiziana Fabi

Для церемонии открытия 61-летняя Мур выбрала полупрозрачный наряд Valentino с длинной накидкой. Платье-бандо украшали разноцветные пайетки.

Дополнила образ актриса лаконичной прической, серьгами-подвесками и черными туфлями на платформе.

Джулианна Мур на церемонии открытия Венецианского международного кинофестиваля
2 из 10

Для церемонии открытия 61-летняя Мур выбрала полупрозрачный наряд Valentino с длинной накидкой. Платье-бандо украшали разноцветные пайетки.

Дополнила образ актриса лаконичной прической, серьгами-подвесками и черными туфлями на платформе.

© AFP 2022 / Tiziana Fabi
© AFP 2022 / Tiziana Fabi

Фильмом открытия стал "Белый шум" Ноа Баумбаха. В драматической, ироничной и сатиричной истории снялись Адам Драйвер, супруга Баумбаха, режиссер Грета Гервиг, а также Рэффи Кэссиди.

Главный герой киноленты — профессор, изучающий Адольфа Гитлера в придуманном "Колледже на холме". Он женат на Бабетте и воспитывает четверых детей-подростков. Поворотным моментом сюжета становится железнодорожная авария, во время которой на его город обрушиваются химические отходы.

Режиссер Ноа Баумбах и актриса Грета Гервиг на церемонии открытия Венецианского международного кинофестиваля
3 из 10

Фильмом открытия стал "Белый шум" Ноа Баумбаха. В драматической, ироничной и сатиричной истории снялись Адам Драйвер, супруга Баумбаха, режиссер Грета Гервиг, а также Рэффи Кэссиди.

Главный герой киноленты — профессор, изучающий Адольфа Гитлера в придуманном "Колледже на холме". Он женат на Бабетте и воспитывает четверых детей-подростков. Поворотным моментом сюжета становится железнодорожная авария, во время которой на его город обрушиваются химические отходы.

© AFP 2022 / Tiziana Fabi
© AFP 2022 / Tiziana Fabi

Тесса Томпсон в наряде Armani Prive явно делала реверанс в сторону своей героини из фильма "Люди в черном".

Футуристично оформленные рюши отвлекали внимание от в целом несуразного образа. Но плохо справлялись с этой задачей.

Брюки никак не уравновешивали игривый верх. Но Томпсон часто выбирает необычные наряды, поэтому и на дорожке выглядела уверенно.

Тесса Томпсон на церемонии открытия Венецианского международного кинофестиваля
4 из 10

Тесса Томпсон в наряде Armani Prive явно делала реверанс в сторону своей героини из фильма "Люди в черном".

Футуристично оформленные рюши отвлекали внимание от в целом несуразного образа. Но плохо справлялись с этой задачей.

Брюки никак не уравновешивали игривый верх. Но Томпсон часто выбирает необычные наряды, поэтому и на дорожке выглядела уверенно.

© AFP 2022 / Tiziana Fabi
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer

Барбара Палвин тоже выбравшая наряд этого бренда.

Модель в прямом смысле блистала: темное платье строгого, лаконичного покроя было украшено яркими пайетками. Из-за этого наряд Палвин отражал каждый луч и вспышку камеры.

Особое внимание она уделила прическе: причудливо уложенные пряди делали ее похожей на экзотическую птицу.

Барбара Палвин на церемонии открытия Венецианского международного кинофестиваля
5 из 10

Барбара Палвин тоже выбравшая наряд этого бренда.

Модель в прямом смысле блистала: темное платье строгого, лаконичного покроя было украшено яркими пайетками. Из-за этого наряд Палвин отражал каждый луч и вспышку камеры.

Особое внимание она уделила прическе: причудливо уложенные пряди делали ее похожей на экзотическую птицу.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
© AFP 2022 / Marco Bertorello

Завсегдатая Венецианского фестиваля Катрин Денев вышла в Saint Laurent и дополнила образ украшениями Cartier.

Французская актриса не боится рисковать и сливаться с цветом ковровой дорожки. Денев не осталась незамеченной.

Состязаться за внимание с ней будет Ана де Армас, которая в картине "Блондинка" Эндрю Доминика сыграла Мэрилин Монро.

Фильм, интерпретирующий биографию знаменитой актрисы на основе романа писательницы Джойс Кэрол Оутс, покажут на фестивале.

Катрин Денев на церемонии открытия Венецианского международного кинофестиваля
6 из 10

Завсегдатая Венецианского фестиваля Катрин Денев вышла в Saint Laurent и дополнила образ украшениями Cartier.

Французская актриса не боится рисковать и сливаться с цветом ковровой дорожки. Денев не осталась незамеченной.

Состязаться за внимание с ней будет Ана де Армас, которая в картине "Блондинка" Эндрю Доминика сыграла Мэрилин Монро.

Фильм, интерпретирующий биографию знаменитой актрисы на основе романа писательницы Джойс Кэрол Оутс, покажут на фестивале.

© AFP 2022 / Marco Bertorello
© AFP 2022 / Tiziana Fabi

Французская актриса и режиссер Мелани Лоран задала тон открытию: ее платье с развивающимися рукавами и шлейфом настраивало на оптимистичный лад.

В тон фильму итальянца Эмануэле Криалезе о Риме 70-х годов "L'immensità" (что с можно перевести как "необъятность, безбрежность") с Пенелопой Крус в главной роли.

Эту любовную историю покажут в конкурсной программе.

Французская актриса и режиссер Мелани Лоран на церемонии открытия Венецианского международного кинофестиваля
7 из 10

Французская актриса и режиссер Мелани Лоран задала тон открытию: ее платье с развивающимися рукавами и шлейфом настраивало на оптимистичный лад.

В тон фильму итальянца Эмануэле Криалезе о Риме 70-х годов "L'immensità" (что с можно перевести как "необъятность, безбрежность") с Пенелопой Крус в главной роли.

Эту любовную историю покажут в конкурсной программе.

© AFP 2022 / Tiziana Fabi
© AFP 2022 / Tiziana Fabi

Бразильская модель Изабели Фонтана выбрала Layla Atelier, оттенок платья выгодно сочетался с ее загаром.

За счет шлейфа, массивной драгоценной броши и оригинального маникюра образ получился контрастным и одним из самых запоминающихся.

Бразильская модель Изабели Фонтана на церемонии открытия Венецианского международного кинофестиваля
8 из 10

Бразильская модель Изабели Фонтана выбрала Layla Atelier, оттенок платья выгодно сочетался с ее загаром.

За счет шлейфа, массивной драгоценной броши и оригинального маникюра образ получился контрастным и одним из самых запоминающихся.

© AFP 2022 / Tiziana Fabi
© AFP 2022 / Marco Bertorello

Американская модель Грейс Элизабет редко пропускает ковровые дорожки. Открытие Мостры не стало исключением.

Для красной ковровой дорожки она выбрала наряд от Alberta Feretti светлого цвета с драпировкой по корсажу и струящимся подолом. Дополнили образ массивные украшения.

Американская модель Грейс Элизабет прибывает на церемонию открытия Венецианского международного кинофестиваля
9 из 10

Американская модель Грейс Элизабет редко пропускает ковровые дорожки. Открытие Мостры не стало исключением.

Для красной ковровой дорожки она выбрала наряд от Alberta Feretti светлого цвета с драпировкой по корсажу и струящимся подолом. Дополнили образ массивные украшения.

© AFP 2022 / Marco Bertorello
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Неординарный выход Джоди Тернер-Смит не удивил поклонников актрисы. После того, как она сыграла Анну Болейн в одноименном сериале, Джоди легко справляется с критикой.

А потенциально противоречивый проект конкурсной программы — картина "Целиком и полностью".

Это роуд-муви Луки Гуаданьино, создателя "Назови меня своим именем". Героиня отправится на поиски отца, по пути она встретит странника Ли (Тимоти Шаламе). Чтобы защититься от опасностей им придется скрываться от мира.

Венецианский кинофестиваль продлится до 10 сентября.

Джоди Тернер-Смит на церемонии открытия Венецианского международного кинофестиваля
10 из 10

Неординарный выход Джоди Тернер-Смит не удивил поклонников актрисы. После того, как она сыграла Анну Болейн в одноименном сериале, Джоди легко справляется с критикой.

А потенциально противоречивый проект конкурсной программы — картина "Целиком и полностью".

Это роуд-муви Луки Гуаданьино, создателя "Назови меня своим именем". Героиня отправится на поиски отца, по пути она встретит странника Ли (Тимоти Шаламе). Чтобы защититься от опасностей им придется скрываться от мира.

Венецианский кинофестиваль продлится до 10 сентября.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
 
КультураВенецианский кинофестивальКолин ФарреллДжулианна Мур (Джули Смит)Катрин ДеневПенелопа КрусМэрилин МонроАна де АрмасКино и сериалыЗнаменитостиСтиль жизни
 
 
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