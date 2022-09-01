https://ria.ru/20220901/kartamir-1813766617.html
В Иране начнут работать российские карты "Мир"
В Иране начнут работать российские карты "Мир" - РИА Новости, 01.09.2022
В Иране начнут работать российские карты "Мир"
Российские карты "Мир" интегрируют в иранскую платежную систему "Шетаб", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:33
2022-09-01T16:33
2022-09-01T16:33
туризм
иран
россия
карта "мир"
сергей лавров
новости - туризм
туризм
платежная система "мир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780128970_0:431:2874:2048_1920x0_80_0_0_ac25afb217b7a1e2c04daa9a8c720184.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские карты "Мир" интегрируют в иранскую платежную систему "Шетаб", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это состоится достаточно скоро", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Хосейном Амиром Абдоллахияном.По его словам, сейчас финансовые учреждения России и Ирана ведут активные переговоры об интеграции двух систем.На данный момент карты "Мир" работают в Турции, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Южной Корее и Вьетнаме.
https://ria.ru/20220729/mir-1805846883.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780128970_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_962f03c5fcdb3cf65f22234e71e33e44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, карта "мир", сергей лавров, новости - туризм, туризм, платежная система "мир"
Туризм, Иран, Россия, Карта "Мир", Сергей Лавров, Новости - Туризм, Туризм, Платежная система "Мир"
В Иране начнут работать российские карты "Мир"
Сергей Лавров: карты "Мир" интегрируют в иранскую платежную систему
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские карты "Мир" интегрируют в иранскую платежную систему "Шетаб", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это состоится достаточно скоро", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Хосейном Амиром Абдоллахияном.
По его словам, сейчас финансовые учреждения России и Ирана ведут активные переговоры об интеграции двух систем.
На данный момент карты "Мир" работают в Турции, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Южной Корее и Вьетнаме.