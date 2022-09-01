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В Иране начнут работать российские карты "Мир" - РИА Новости, 01.09.2022
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Туризм
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В Иране начнут работать российские карты "Мир"
В Иране начнут работать российские карты "Мир" - РИА Новости, 01.09.2022
В Иране начнут работать российские карты "Мир"
Российские карты "Мир" интегрируют в иранскую платежную систему "Шетаб", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:33
2022-09-01T16:33
туризм
иран
россия
карта "мир"
сергей лавров
новости - туризм
туризм
платежная система "мир"
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские карты "Мир" интегрируют в иранскую платежную систему "Шетаб", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это состоится достаточно скоро", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Хосейном Амиром Абдоллахияном.По его словам, сейчас финансовые учреждения России и Ирана ведут активные переговоры об интеграции двух систем.На данный момент карты "Мир" работают в Турции, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Южной Корее и Вьетнаме.
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иран, россия, карта "мир", сергей лавров, новости - туризм, туризм, платежная система "мир"
Туризм, Иран, Россия, Карта "Мир", Сергей Лавров, Новости - Туризм, Туризм, Платежная система "Мир"
16:33 01.09.2022
 
В Иране начнут работать российские карты "Мир"

Сергей Лавров: карты "Мир" интегрируют в иранскую платежную систему

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБанковская карта "Мир"
Банковская карта Мир - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские карты "Мир" интегрируют в иранскую платежную систему "Шетаб", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это состоится достаточно скоро", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Хосейном Амиром Абдоллахияном.
По его словам, сейчас финансовые учреждения России и Ирана ведут активные переговоры об интеграции двух систем.
На данный момент карты "Мир" работают в Турции, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Южной Корее и Вьетнаме.
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