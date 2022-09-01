https://ria.ru/20220901/kartamir-1813766617.html

В Иране начнут работать российские карты "Мир"

В Иране начнут работать российские карты "Мир" - РИА Новости, 01.09.2022

В Иране начнут работать российские карты "Мир"

Российские карты "Мир" интегрируют в иранскую платежную систему "Шетаб", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:33

2022-09-01T16:33

2022-09-01T16:33

туризм

иран

россия

карта "мир"

сергей лавров

новости - туризм

туризм

платежная система "мир"

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские карты "Мир" интегрируют в иранскую платежную систему "Шетаб", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это состоится достаточно скоро", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Хосейном Амиром Абдоллахияном.По его словам, сейчас финансовые учреждения России и Ирана ведут активные переговоры об интеграции двух систем.На данный момент карты "Мир" работают в Турции, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Южной Корее и Вьетнаме.

https://ria.ru/20220729/mir-1805846883.html

иран

россия

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

иран, россия, карта "мир", сергей лавров, новости - туризм, туризм, платежная система "мир"