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Алиханов пригласил Путина на празднование 300-летия со дня рождения Канта - РИА Новости, 01.09.2022
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Алиханов пригласил Путина на празднование 300-летия со дня рождения Канта
Алиханов пригласил Путина на празднование 300-летия со дня рождения Канта - РИА Новости, 01.09.2022
Алиханов пригласил Путина на празднование 300-летия со дня рождения Канта
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его на празднование 300-летия со дня... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:59
2022-09-01T20:59
иммануил кант
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его на празднование 300-летия со дня рождения Иммануила Канта на родину знаменитого философа в Калининград, глава государства поблагодарил за приглашение."У нас 300 лет Иммануилу Канту, великому немецкому философу, русскому подданному… Трёхсотлетие мы празднуем в 2024 году, это важный и для Калининградской области праздник, и, конечно, для международного научного сообщества. Поэтому мы, пользуясь случаем, будем рады, если вы тоже примете участие в мероприятиях, посвящённых этому событию", — сказал Алиханов."Спасибо", — сказал Путин в ответ.
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иммануил кант, калининградская область
Иммануил Кант, Калининградская область
20:59 01.09.2022
 
Алиханов пригласил Путина на празднование 300-летия со дня рождения Канта

Губернатор Алиханов пригласил Путина на празднование 300-летия со дня рождения Канта

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Вид сверху на Калининградскую область
Вид сверху на Калининградскую область - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Вид сверху на Калининградскую область . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его на празднование 300-летия со дня рождения Иммануила Канта на родину знаменитого философа в Калининград, глава государства поблагодарил за приглашение.
"У нас 300 лет Иммануилу Канту, великому немецкому философу, русскому подданному… Трёхсотлетие мы празднуем в 2024 году, это важный и для Калининградской области праздник, и, конечно, для международного научного сообщества. Поэтому мы, пользуясь случаем, будем рады, если вы тоже примете участие в мероприятиях, посвящённых этому событию", — сказал Алиханов.
"Спасибо", — сказал Путин в ответ.
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Иммануил КантКалининградская область
 
 
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