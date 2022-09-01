https://ria.ru/20220901/kant-1813856879.html

Алиханов пригласил Путина на празднование 300-летия со дня рождения Канта

Алиханов пригласил Путина на празднование 300-летия со дня рождения Канта - РИА Новости, 01.09.2022

Алиханов пригласил Путина на празднование 300-летия со дня рождения Канта

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его на празднование 300-летия со дня... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:59

2022-09-01T20:59

2022-09-01T20:59

иммануил кант

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его на празднование 300-летия со дня рождения Иммануила Канта на родину знаменитого философа в Калининград, глава государства поблагодарил за приглашение."У нас 300 лет Иммануилу Канту, великому немецкому философу, русскому подданному… Трёхсотлетие мы празднуем в 2024 году, это важный и для Калининградской области праздник, и, конечно, для международного научного сообщества. Поэтому мы, пользуясь случаем, будем рады, если вы тоже примете участие в мероприятиях, посвящённых этому событию", — сказал Алиханов."Спасибо", — сказал Путин в ответ.

https://ria.ru/20220901/perevozki-1813853819.html

калининградская область

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иммануил кант, калининградская область