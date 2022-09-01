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"Литовские железные дороги" получили оплату за транзит в Калининград - РИА Новости, 01.09.2022
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"Литовские железные дороги" получили оплату за транзит в Калининград
"Литовские железные дороги" получили оплату за транзит в Калининград - РИА Новости, 01.09.2022
"Литовские железные дороги" получили оплату за транзит в Калининград
"Литовские железные дороги" получили от российских и белорусских предприятий предоплату в размере 2,5 миллиона евро, сообщило LRT (Литовское радио и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:17
2022-09-01T17:55
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Литовские железные дороги" получили от российских и белорусских предприятий предоплату в размере 2,5 миллиона евро, сообщило LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на главу компании Эгидиюса Лазаускаса."По его словам, такой суммы может хватить на грузоперевозки в течение трех-четырех недель", — отмечается на сайте.Литовский Шяуляй-банк, через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах из-за санкций. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка. При этом министр транспорта Литвы Марюс Скуодис подчеркнул, что литовские банки смогут осуществлять расчеты за калининградский транзит и после 1 сентября.Власти Литвы запретили с 18 июня провозить по территории страны в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории. В Вильнюсе настаивали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а провоз грузов по железной дороге возможен при должном контроле.
https://ria.ru/20220815/tranzit-1809706726.html
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экономика, литва, калининград, калининградская область
Экономика, Литва, Калининград, Калининградская область
15:17 01.09.2022 (обновлено: 17:55 01.09.2022)
 
"Литовские железные дороги" получили оплату за транзит в Калининград

Глава "Литовских железных дорог" Лазаускас заявил об оплате Россией транзита в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Литовские железные дороги" получили от российских и белорусских предприятий предоплату в размере 2,5 миллиона евро, сообщило LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на главу компании Эгидиюса Лазаускаса.
"По его словам, такой суммы может хватить на грузоперевозки в течение трех-четырех недель", — отмечается на сайте.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:08
Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, заявил сенатор
Литовский Шяуляй-банк, через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах из-за санкций.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка. При этом министр транспорта Литвы Марюс Скуодис подчеркнул, что литовские банки смогут осуществлять расчеты за калининградский транзит и после 1 сентября.
Власти Литвы запретили с 18 июня провозить по территории страны в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории. В Вильнюсе настаивали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а провоз грузов по железной дороге возможен при должном контроле.
Первый грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 03:41
WSJ сообщила о "слежке" литовских вертолетов за российскими поездами
 
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