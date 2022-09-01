https://ria.ru/20220901/kaliningrad-1813747637.html

"Литовские железные дороги" получили оплату за транзит в Калининград

"Литовские железные дороги" получили оплату за транзит в Калининград - РИА Новости, 01.09.2022

"Литовские железные дороги" получили оплату за транзит в Калининград

"Литовские железные дороги" получили от российских и белорусских предприятий предоплату в размере 2,5 миллиона евро, сообщило LRT (Литовское радио и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:17

2022-09-01T15:17

2022-09-01T17:55

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литва

калининград

калининградская область

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Литовские железные дороги" получили от российских и белорусских предприятий предоплату в размере 2,5 миллиона евро, сообщило LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на главу компании Эгидиюса Лазаускаса."По его словам, такой суммы может хватить на грузоперевозки в течение трех-четырех недель", — отмечается на сайте.Литовский Шяуляй-банк, через который проходили все платежи за калининградский транзит, 15 августа прекратил операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах из-за санкций. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение проблемы, связанной с оплатой железнодорожного транзита через Литву, найдено и для пассажирских перевозок, как ранее для грузовых, пассажирский транзит не пострадает, несмотря на решение банка. При этом министр транспорта Литвы Марюс Скуодис подчеркнул, что литовские банки смогут осуществлять расчеты за калининградский транзит и после 1 сентября.Власти Литвы запретили с 18 июня провозить по территории страны в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории. В Вильнюсе настаивали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а провоз грузов по железной дороге возможен при должном контроле.

https://ria.ru/20220815/tranzit-1809706726.html

https://ria.ru/20220810/poezda-1808475750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, литва, калининград, калининградская область