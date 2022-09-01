https://ria.ru/20220901/izdevatelstva-1813841761.html

Житель Тюмени предстанет перед судом за издевательства над женой

Житель Тюмени предстанет перед судом за издевательства над женой - РИА Новости, 01.09.2022

Житель Тюмени предстанет перед судом за издевательства над женой

Житель Тюмени предстанет перед судом за то, что почти два года бил и истязал жену, а один раз выставил ее из дома на холод без верхней одежды, сообщает в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:27

2022-09-01T19:27

2022-09-01T19:27

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

ТЮМЕНЬ, 1 сен — РИА Новости. Житель Тюмени предстанет перед судом за то, что почти два года бил и истязал жену, а один раз выставил ее из дома на холод без верхней одежды, сообщает в четверг региональная прокуратура.По данным ведомства, с апреля 2020 года по февраль 2022 года мужчина при ссорах с женой регулярно "причинял ей боль, психические страдания", в том числе выгонял на улицу в холодное время суток без верхней одежды. Об издевательствах над женщиной полиция узнала от соседей."Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 117 УК РФ (истязание)", - сообщает прокуратура.Знакомый с ситуацией источник уточнил РИА Новости, что супруги прожили вместе 15 лет, есть совместные несовершеннолетние дочь и сын, а также совершеннолетняя дочь женщины от первого брака, которую мужчина воспитывал с трех лет и которая проживала вместе с ними.По словам женщины, проблемы в семье возникли из-за того, что муж начал пить. В феврале этого года супруги развелись и сейчас живут отдельно. Обвиняемый в свободе не ограничен, так как инкриминируемое ему преступление не является тяжким.По словам источника, эпизод с выставлением на мороз произошел в апреле – муж выгнал жену на улицу в домашней одежде, "но было еще холодно, и она сильно мерзла".Домашнему тирану грозит до трех лет колонии.

https://ria.ru/20220808/izdevatelstva-1808173656.html

https://ria.ru/20220808/ubiystvo-1808103742.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия