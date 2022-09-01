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Житель Тюмени предстанет перед судом за издевательства над женой - РИА Новости, 01.09.2022
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Житель Тюмени предстанет перед судом за издевательства над женой
Житель Тюмени предстанет перед судом за издевательства над женой - РИА Новости, 01.09.2022
Житель Тюмени предстанет перед судом за издевательства над женой
Житель Тюмени предстанет перед судом за то, что почти два года бил и истязал жену, а один раз выставил ее из дома на холод без верхней одежды, сообщает в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:27
2022-09-01T19:27
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 1 сен — РИА Новости. Житель Тюмени предстанет перед судом за то, что почти два года бил и истязал жену, а один раз выставил ее из дома на холод без верхней одежды, сообщает в четверг региональная прокуратура.По данным ведомства, с апреля 2020 года по февраль 2022 года мужчина при ссорах с женой регулярно "причинял ей боль, психические страдания", в том числе выгонял на улицу в холодное время суток без верхней одежды. Об издевательствах над женщиной полиция узнала от соседей."Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 117 УК РФ (истязание)", - сообщает прокуратура.Знакомый с ситуацией источник уточнил РИА Новости, что супруги прожили вместе 15 лет, есть совместные несовершеннолетние дочь и сын, а также совершеннолетняя дочь женщины от первого брака, которую мужчина воспитывал с трех лет и которая проживала вместе с ними.По словам женщины, проблемы в семье возникли из-за того, что муж начал пить. В феврале этого года супруги развелись и сейчас живут отдельно. Обвиняемый в свободе не ограничен, так как инкриминируемое ему преступление не является тяжким.По словам источника, эпизод с выставлением на мороз произошел в апреле – муж выгнал жену на улицу в домашней одежде, "но было еще холодно, и она сильно мерзла".Домашнему тирану грозит до трех лет колонии.
https://ria.ru/20220808/izdevatelstva-1808173656.html
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происшествия
Происшествия
19:27 01.09.2022
 
Житель Тюмени предстанет перед судом за издевательства над женой

Житель Тюмени предстанет перед судом за то, что два года издевался над женой

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ТЮМЕНЬ, 1 сен — РИА Новости. Житель Тюмени предстанет перед судом за то, что почти два года бил и истязал жену, а один раз выставил ее из дома на холод без верхней одежды, сообщает в четверг региональная прокуратура.
По данным ведомства, с апреля 2020 года по февраль 2022 года мужчина при ссорах с женой регулярно "причинял ей боль, психические страдания", в том числе выгонял на улицу в холодное время суток без верхней одежды. Об издевательствах над женщиной полиция узнала от соседей.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Жителя Рыбинска будут судить за издевательства над женой и детьми
"Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 117 УК РФ (истязание)", - сообщает прокуратура.
Знакомый с ситуацией источник уточнил РИА Новости, что супруги прожили вместе 15 лет, есть совместные несовершеннолетние дочь и сын, а также совершеннолетняя дочь женщины от первого брака, которую мужчина воспитывал с трех лет и которая проживала вместе с ними.
По словам женщины, проблемы в семье возникли из-за того, что муж начал пить. В феврале этого года супруги развелись и сейчас живут отдельно. Обвиняемый в свободе не ограничен, так как инкриминируемое ему преступление не является тяжким.
По словам источника, эпизод с выставлением на мороз произошел в апреле – муж выгнал жену на улицу в домашней одежде, "но было еще холодно, и она сильно мерзла".
Домашнему тирану грозит до трех лет колонии.
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