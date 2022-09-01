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В Испании от жары за лето погибли более 4600 человек - РИА Новости, 01.09.2022
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В Испании от жары за лето погибли более 4600 человек
В Испании от жары за лето погибли более 4600 человек - РИА Новости, 01.09.2022
В Испании от жары за лето погибли более 4600 человек
Более 4,6 тысячи человек скончались в Испании летом из-за жары, свидетельствуют данные, представленные на сайте Института здоровья Карлоса III. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:39
2022-09-01T14:41
в мире
здоровье - общество
испания
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 4,6 тысячи человек скончались в Испании летом из-за жары, свидетельствуют данные, представленные на сайте Института здоровья Карлоса III.Ранее сообщалось, что экстремальная жары, которая была зафиксирована в июле в Испании, стала причиной смерти 2064 человек.Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, в общей сложности с 1 июня по 30 августа от жары скончались 4655 человек. Самые высокие показатели приходятся на июль и август - 2223 и 1602 смерти соответственно.В июле и начале августа столбик термометра по всей Испании поднимался до отметки 38-40°С.
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в мире, здоровье - общество, испания
В мире, Здоровье - Общество, Испания
14:39 01.09.2022 (обновлено: 14:41 01.09.2022)
 
В Испании от жары за лето погибли более 4600 человек

Институт здоровья Карлоса III: в Испании от жары за лето погибли 4600 человек

© AP Photo / Manu FernandezЛюди спасаются от жары в Испании
Люди спасаются от жары в Испании - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
Люди спасаются от жары в Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Более 4,6 тысячи человек скончались в Испании летом из-за жары, свидетельствуют данные, представленные на сайте Института здоровья Карлоса III.
Ранее сообщалось, что экстремальная жары, которая была зафиксирована в июле в Испании, стала причиной смерти 2064 человек.
Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, в общей сложности с 1 июня по 30 августа от жары скончались 4655 человек. Самые высокие показатели приходятся на июль и август - 2223 и 1602 смерти соответственно.
В июле и начале августа столбик термометра по всей Испании поднимался до отметки 38-40°С.
Местный житель тушит лесной пожар в Табаре, Испания - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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