https://ria.ru/20220901/indiya-1813599121.html

"Мы не ваши вассалы": в Индии ответили на требование США по России

"Мы не ваши вассалы": в Индии ответили на требование США по России - РИА Новости, 01.09.2022

"Мы не ваши вассалы": в Индии ответили на требование США по России

США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T02:10

2022-09-01T02:10

2022-09-01T02:10

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н.П.Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".Писатель подчеркнул, что большинство индийского населения разделяет позицию правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против Москвы."В прошлом Россия поддерживала Индию перед лицом жестких мер Запада во многих серьезных конфликтах — в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году или в Бангладеше в 1971 году", — высказался автор статьи.Уллех также раскритиковал Вашингтон за отправку оружия Киеву, поскольку его жертвами становятся мирные жители, попавшие в зону поражения.

https://ria.ru/20220830/ucheniya-1813285847.html

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в мире, нарендра моди, индия, россия, москва, сша