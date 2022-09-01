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"Мы не ваши вассалы": в Индии ответили на требование США по России - РИА Новости, 01.09.2022
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"Мы не ваши вассалы": в Индии ответили на требование США по России
"Мы не ваши вассалы": в Индии ответили на требование США по России - РИА Новости, 01.09.2022
"Мы не ваши вассалы": в Индии ответили на требование США по России
США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T02:10
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н.П.Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".Писатель подчеркнул, что большинство индийского населения разделяет позицию правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против Москвы."В прошлом Россия поддерживала Индию перед лицом жестких мер Запада во многих серьезных конфликтах — в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году или в Бангладеше в 1971 году", — высказался автор статьи.Уллех также раскритиковал Вашингтон за отправку оружия Киеву, поскольку его жертвами становятся мирные жители, попавшие в зону поражения.
https://ria.ru/20220830/ucheniya-1813285847.html
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в мире, нарендра моди, индия, россия, москва, сша
В мире, Нарендра Моди, Индия, Россия, Москва, США
02:10 01.09.2022
 
"Мы не ваши вассалы": в Индии ответили на требование США по России

WZ: США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н.П.
Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".
"Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать ее от продолжения отношений с Россией, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы. США не следует ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими. У нас есть свои стратегические интересы точно так же, как и у них. Для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения длятся уже много десятилетий", — отметил Уллех.
Писатель подчеркнул, что большинство индийского населения разделяет позицию правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против Москвы.
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"В прошлом Россия поддерживала Индию перед лицом жестких мер Запада во многих серьезных конфликтах — в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году или в Бангладеше в 1971 году", — высказался автор статьи.
Уллех также раскритиковал Вашингтон за отправку оружия Киеву, поскольку его жертвами становятся мирные жители, попавшие в зону поражения.
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