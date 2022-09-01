"Мы не ваши вассалы": в Индии ответили на требование США по России
WZ: США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией
© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США не могут диктовать условия Индии и требовать от страны разрыва отношения с Россией, написал в статье для газеты Wiener Zeitung индийский писатель и журналист Уллех Н.П.
Автор публикации призвал Белый дом не считать жителей страны "своими вассалами".
"Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать ее от продолжения отношений с Россией, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы. США не следует ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими. У нас есть свои стратегические интересы точно так же, как и у них. Для Индии военные связи с Россией имеют решающее значение, поскольку отношения длятся уже много десятилетий", — отметил Уллех.
Писатель подчеркнул, что большинство индийского населения разделяет позицию правительства во главе с Нарендрой Моди, которое отказалось ввести санкции против Москвы.
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"В прошлом Россия поддерживала Индию перед лицом жестких мер Запада во многих серьезных конфликтах — в Кашмире с 1947 года, на Гоа в 1961 году или в Бангладеше в 1971 году", — высказался автор статьи.
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