https://ria.ru/20220901/gruziya-1813817086.html

Грузия не будет вводить визовый режим для россиян

Грузия не будет вводить визовый режим для россиян - РИА Новости, 01.09.2022

Грузия не будет вводить визовый режим для россиян

Грузинские власти не собираются вводить визовый режим для граждан России. Об этом на брифинге сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:57

2022-09-01T18:57

2022-09-01T18:57

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Грузинские власти не собираются вводить визовый режим для граждан России. Об этом на брифинге сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе."Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим", — заявил он.По его мнению, требования радикальной оппозиции ввести визы являются "спекуляциями, связанными с пропагандой"."Действующие власти заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с нахождением россиян в Грузии, и все находится под контролем соответствующих органов", — подчеркнул Кобахидзе.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

грузия, виза, россия, новости - туризм, туризм, туристы