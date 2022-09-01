https://ria.ru/20220901/gruziya-1813817086.html
Грузия не будет вводить визовый режим для россиян
Грузия не будет вводить визовый режим для россиян - РИА Новости, 01.09.2022
Грузия не будет вводить визовый режим для россиян
Грузинские власти не собираются вводить визовый режим для граждан России. Об этом на брифинге сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:57
2022-09-01T18:57
2022-09-01T18:57
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Грузинские власти не собираются вводить визовый режим для граждан России. Об этом на брифинге сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе."Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим", — заявил он.По его мнению, требования радикальной оппозиции ввести визы являются "спекуляциями, связанными с пропагандой"."Действующие власти заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с нахождением россиян в Грузии, и все находится под контролем соответствующих органов", — подчеркнул Кобахидзе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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грузия, виза, россия, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Грузия, Виза, Россия, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Грузия не будет вводить визовый режим для россиян
Власти Грузии не намерены вводить визовый режим для россиян
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Грузинские власти не собираются вводить визовый режим для граждан России. Об этом на брифинге сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
"Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим", — заявил он.
По его мнению, требования радикальной оппозиции ввести визы являются "спекуляциями, связанными с пропагандой".
"Действующие власти заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с нахождением россиян в Грузии, и все находится под контролем соответствующих органов", — подчеркнул Кобахидзе.