https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813859108.html

Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания 7 сентября

Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания 7 сентября - РИА Новости, 01.09.2022

Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания 7 сентября

Бундестаг почтит память экс-президента СССР Михаила Горбачёва минутой молчания 7 сентября, говорится в сообщении парламента. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T21:10

2022-09-01T21:10

2022-09-01T21:11

михаил горбачев

бундестаг германии

умер михаил горбачев

германия

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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Бундестаг почтит память экс-президента СССР Михаила Горбачёва минутой молчания 7 сентября, говорится в сообщении парламента."Президент Бундестага Бербель Бас отдаст дань уважения выдающейся деятельности бывшего президента СССР Михаила Горбачева перед началом общих дебатов в Бундестаге в среду, 7 сентября. В честь ушедшего из жизни будет объявлена минута молчания", - сообщает пресс-служба бундестага.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Доступ на церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, будет свободным.

https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813835127.html

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