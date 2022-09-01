https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813859108.html
Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания 7 сентября
Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания 7 сентября - РИА Новости, 01.09.2022
Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания 7 сентября
Бундестаг почтит память экс-президента СССР Михаила Горбачёва минутой молчания 7 сентября, говорится в сообщении парламента. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:10
2022-09-01T21:10
2022-09-01T21:11
михаил горбачев
бундестаг германии
умер михаил горбачев
германия
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Бундестаг почтит память экс-президента СССР Михаила Горбачёва минутой молчания 7 сентября, говорится в сообщении парламента."Президент Бундестага Бербель Бас отдаст дань уважения выдающейся деятельности бывшего президента СССР Михаила Горбачева перед началом общих дебатов в Бундестаге в среду, 7 сентября. В честь ушедшего из жизни будет объявлена минута молчания", - сообщает пресс-служба бундестага.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Доступ на церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, будет свободным.
https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813835127.html
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михаил горбачев, бундестаг германии, умер михаил горбачев, германия
Михаил Горбачев, Бундестаг Германии, Умер Михаил Горбачев, Германия
21:10 01.09.2022 (обновлено: 21:11 01.09.2022)
Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания 7 сентября
Президент Бундестага бас отдаст дань уважения Горбачеву минутой молчания 7 сентября