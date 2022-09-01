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Фотограф РИА Новости поделился своими впечатлениями от работы с Горбачевым - РИА Новости, 01.09.2022
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Фотограф РИА Новости поделился своими впечатлениями от работы с Горбачевым
Фотограф РИА Новости поделился своими впечатлениями от работы с Горбачевым - РИА Новости, 01.09.2022
Фотограф РИА Новости поделился своими впечатлениями от работы с Горбачевым
Фотокорреспондент РИА Новости Сергей Гунеев вспомнил о совместных рабочих поездках с Михаилом Горбачёвым и рассказал, что с ним было приятно работать, он... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:06
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Сергей Гунеев вспомнил о совместных рабочих поездках с Михаилом Горбачёвым и рассказал, что с ним было приятно работать, он доброжелательно относился к СМИ.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным."С ним было приятно, интересно работать, потому что совершенно другой человек пришел по сравнению с предыдущими лидерами и все поменялось. Был большой интерес к нему в мире и у нас в стране", - рассказал РИА Новости Гунеев.По его словам, к СМИ Горбачев относился уважительно и доброжелательно, в свободные минуты, ожидая гостя, мог и поговорить с прессой."Когда приезжали на съемку, то он всегда очень хорошо относился к "снимающим". Перед началом встречи, если выдавались свободными одна-две минуты перед приездом гостя, он всегда подходил: здоровался, разговаривал, спрашивал "как жизнь", - вспоминает фотограф.Он отметил, что вместе с Горбачёвым в рабочей поездке был на Кубе, в Великобритании, Италии, Испании."Да, он был пунктуальным, практически все встречи начинались вовремя, как говорили, что в два часа начнётся, так в два и начиналось", - поделился воспоминаниями Гунеев.Там, где выходил Горбачёв, всегда стояло много народа, "приходили и ждали, когда он выйдет после окончания переговоров", добавил фотограф."Его удобно и хорошо было снимать", - признался он.
https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813601452.html
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михаил горбачев, ссср, москва, куба, риа новости, умер михаил горбачев
Михаил Горбачев, СССР, Москва, Куба, РИА Новости, Умер Михаил Горбачев
16:06 01.09.2022 (обновлено: 16:08 01.09.2022)
 
Фотограф РИА Новости поделился своими впечатлениями от работы с Горбачевым

Фотокорреспондент РИА Новости: с Горбачевым было приятно работать

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Сергей Гунеев вспомнил о совместных рабочих поездках с Михаилом Горбачёвым и рассказал, что с ним было приятно работать, он доброжелательно относился к СМИ.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с Председателем Военного Совета ЦК КПК Дэн Сяопином (справа) во время официального визита в КНР. 1989 год - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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"С ним было приятно, интересно работать, потому что совершенно другой человек пришел по сравнению с предыдущими лидерами и все поменялось. Был большой интерес к нему в мире и у нас в стране", - рассказал РИА Новости Гунеев.
По его словам, к СМИ Горбачев относился уважительно и доброжелательно, в свободные минуты, ожидая гостя, мог и поговорить с прессой.
"Когда приезжали на съемку, то он всегда очень хорошо относился к "снимающим". Перед началом встречи, если выдавались свободными одна-две минуты перед приездом гостя, он всегда подходил: здоровался, разговаривал, спрашивал "как жизнь", - вспоминает фотограф.
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Он отметил, что вместе с Горбачёвым в рабочей поездке был на Кубе, в Великобритании, Италии, Испании.
"Да, он был пунктуальным, практически все встречи начинались вовремя, как говорили, что в два часа начнётся, так в два и начиналось", - поделился воспоминаниями Гунеев.
Там, где выходил Горбачёв, всегда стояло много народа, "приходили и ждали, когда он выйдет после окончания переговоров", добавил фотограф.
"Его удобно и хорошо было снимать", - признался он.
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