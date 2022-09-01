https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813765443.html

Фотограф РИА Новости поделился своими впечатлениями от работы с Горбачевым

Фотограф РИА Новости поделился своими впечатлениями от работы с Горбачевым - РИА Новости, 01.09.2022

Фотограф РИА Новости поделился своими впечатлениями от работы с Горбачевым

Фотокорреспондент РИА Новости Сергей Гунеев вспомнил о совместных рабочих поездках с Михаилом Горбачёвым и рассказал, что с ним было приятно работать, он... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:06

2022-09-01T16:06

2022-09-01T16:08

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Сергей Гунеев вспомнил о совместных рабочих поездках с Михаилом Горбачёвым и рассказал, что с ним было приятно работать, он доброжелательно относился к СМИ.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным."С ним было приятно, интересно работать, потому что совершенно другой человек пришел по сравнению с предыдущими лидерами и все поменялось. Был большой интерес к нему в мире и у нас в стране", - рассказал РИА Новости Гунеев.По его словам, к СМИ Горбачев относился уважительно и доброжелательно, в свободные минуты, ожидая гостя, мог и поговорить с прессой."Когда приезжали на съемку, то он всегда очень хорошо относился к "снимающим". Перед началом встречи, если выдавались свободными одна-две минуты перед приездом гостя, он всегда подходил: здоровался, разговаривал, спрашивал "как жизнь", - вспоминает фотограф.Он отметил, что вместе с Горбачёвым в рабочей поездке был на Кубе, в Великобритании, Италии, Испании."Да, он был пунктуальным, практически все встречи начинались вовремя, как говорили, что в два часа начнётся, так в два и начиналось", - поделился воспоминаниями Гунеев.Там, где выходил Горбачёв, всегда стояло много народа, "приходили и ждали, когда он выйдет после окончания переговоров", добавил фотограф."Его удобно и хорошо было снимать", - признался он.

https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813601452.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813340029.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813384916.html

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