Сын экс-президента Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева
Сын бывшего президента Южной Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
СЕУЛ, 1 сен – РИА Новости. Сын бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У Но Чжэ Хон отправил письмо с соболезнованиями семье скончавшегося экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА Новости в Центре культуры Восточной Азии, президентом которого является Но Чжэ Хон.
Ро Дэ У был 13-м президентом Южной Кореи и провел ряд переговоров с Горбачевым. В результате этого страны установили дипломатические отношения.
"Примите мои соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачева. Невозможно передать, как глубоко я был опечален этой вестью. У господина Горбачева при жизни была глубокая связь с Республикой Корея и ее бывшим президентом, моим отцом Ро Дэ У… Я никогда не забуду, как много господин Горбачев сделал для Республики Корея и мира во всем мире", - говорится в послании.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.