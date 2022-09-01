https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813604381.html

Сын экс-президента Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева

Сын экс-президента Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева - РИА Новости, 01.09.2022

Сын экс-президента Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева

Сын бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У Но Чжэ Хон отправил письмо с соболезнованиями семье скончавшегося экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T04:24

2022-09-01T04:24

2022-09-01T04:24

в мире

южная корея

умер михаил горбачев

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СЕУЛ, 1 сен – РИА Новости. Сын бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У Но Чжэ Хон отправил письмо с соболезнованиями семье скончавшегося экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА Новости в Центре культуры Восточной Азии, президентом которого является Но Чжэ Хон.Ро Дэ У был 13-м президентом Южной Кореи и провел ряд переговоров с Горбачевым. В результате этого страны установили дипломатические отношения.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.

https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813601452.html

южная корея

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в мире, южная корея, умер михаил горбачев