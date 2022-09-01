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Сын экс-президента Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева - РИА Новости, 01.09.2022
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Сын экс-президента Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева
Сын экс-президента Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева - РИА Новости, 01.09.2022
Сын экс-президента Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева
Сын бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У Но Чжэ Хон отправил письмо с соболезнованиями семье скончавшегося экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T04:24
2022-09-01T04:24
в мире
южная корея
умер михаил горбачев
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СЕУЛ, 1 сен – РИА Новости. Сын бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У Но Чжэ Хон отправил письмо с соболезнованиями семье скончавшегося экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА Новости в Центре культуры Восточной Азии, президентом которого является Но Чжэ Хон.Ро Дэ У был 13-м президентом Южной Кореи и провел ряд переговоров с Горбачевым. В результате этого страны установили дипломатические отношения.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813601452.html
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в мире, южная корея, умер михаил горбачев
В мире, Южная Корея, Умер Михаил Горбачев
04:24 01.09.2022
 
Сын экс-президента Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева

Сын бывшего президента Южной Кореи отправил письмо с соболезнованиями семье Горбачева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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СЕУЛ, 1 сен – РИА Новости. Сын бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У Но Чжэ Хон отправил письмо с соболезнованиями семье скончавшегося экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщили РИА Новости в Центре культуры Восточной Азии, президентом которого является Но Чжэ Хон.
Ро Дэ У был 13-м президентом Южной Кореи и провел ряд переговоров с Горбачевым. В результате этого страны установили дипломатические отношения.
"Примите мои соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачева. Невозможно передать, как глубоко я был опечален этой вестью. У господина Горбачева при жизни была глубокая связь с Республикой Корея и ее бывшим президентом, моим отцом Ро Дэ У… Я никогда не забуду, как много господин Горбачев сделал для Республики Корея и мира во всем мире", - говорится в послании.
Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с Председателем Военного Совета ЦК КПК Дэн Сяопином (справа) во время официального визита в КНР. 1989 год - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 02:41
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В миреЮжная КореяУмер Михаил Горбачев
 
 
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