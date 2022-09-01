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Уругвайский политолог заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности - РИА Новости, 01.09.2022
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Уругвайский политолог заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности
Уругвайский политолог заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности - РИА Новости, 01.09.2022
Уругвайский политолог заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности
Экс-президент СССР Михаил Горбачев положил конец биполярности мира и сделал шаг к многополярности, считает уругвайский политолог и писатель, доктор политических РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T02:41
2022-09-01T02:41
михаил горбачев
западная европа
китай
россия
дом союзов
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МОНТЕВИДЕО, 1 сен – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев положил конец биполярности мира и сделал шаг к многополярности, считает уругвайский политолог и писатель, доктор политических наук в Университете Республики Хайме Яффе."Это был конец биполярности. Возникла Западная Европа, (в то время как) КНР и Россия появились как конкурентные полюсы в отношении США. Мир стал более многосторонним", - добавил он.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
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михаил горбачев, западная европа, китай, россия, дом союзов, умер михаил горбачев
Михаил Горбачев, Западная Европа, Китай, Россия, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев
02:41 01.09.2022
 
Уругвайский политолог заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности

Уругвайский политолог Хайме Яффе заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с Председателем Военного Совета ЦК КПК Дэн Сяопином (справа) во время официального визита в КНР. 1989 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с Председателем Военного Совета ЦК КПК Дэн Сяопином (справа) во время официального визита в КНР. 1989 год - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с Председателем Военного Совета ЦК КПК Дэн Сяопином (справа) во время официального визита в КНР. 1989 год. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 1 сен – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев положил конец биполярности мира и сделал шаг к многополярности, считает уругвайский политолог и писатель, доктор политических наук в Университете Республики Хайме Яффе.
"(Правление Горбачева) значило шаг вперед к продвижению в сторону многополярности", - сказал эксперт РИА Новости.
"Это был конец биполярности. Возникла Западная Европа, (в то время как) КНР и Россия появились как конкурентные полюсы в отношении США. Мир стал более многосторонним", - добавил он.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 23:37
Биография Михаила Горбачева
 
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