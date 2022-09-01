Уругвайский политолог заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности
Уругвайский политолог Хайме Яффе заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с Председателем Военного Совета ЦК КПК Дэн Сяопином (справа) во время официального визита в КНР. 1989 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев беседует с Председателем Военного Совета ЦК КПК Дэн Сяопином (справа) во время официального визита в КНР. 1989 год. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 1 сен – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев положил конец биполярности мира и сделал шаг к многополярности, считает уругвайский политолог и писатель, доктор политических наук в Университете Республики Хайме Яффе.
"(Правление Горбачева) значило шаг вперед к продвижению в сторону многополярности", - сказал эксперт РИА Новости.
"Это был конец биполярности. Возникла Западная Европа, (в то время как) КНР и Россия появились как конкурентные полюсы в отношении США. Мир стал более многосторонним", - добавил он.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
30 августа, 23:37Биография Михаила Горбачева