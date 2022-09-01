https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813601452.html

Уругвайский политолог заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности

Уругвайский политолог заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности - РИА Новости, 01.09.2022

Уругвайский политолог заявил, что Горбачев сдвинул мир к многополярности

Экс-президент СССР Михаил Горбачев положил конец биполярности мира и сделал шаг к многополярности, считает уругвайский политолог и писатель, доктор политических РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T02:41

2022-09-01T02:41

2022-09-01T02:41

михаил горбачев

западная европа

китай

россия

дом союзов

умер михаил горбачев

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МОНТЕВИДЕО, 1 сен – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев положил конец биполярности мира и сделал шаг к многополярности, считает уругвайский политолог и писатель, доктор политических наук в Университете Республики Хайме Яффе."Это был конец биполярности. Возникла Западная Европа, (в то время как) КНР и Россия появились как конкурентные полюсы в отношении США. Мир стал более многосторонним", - добавил он.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813288823.html

западная европа

китай

россия

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михаил горбачев, западная европа, китай, россия, дом союзов, умер михаил горбачев