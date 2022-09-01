https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813601276.html

Переводчик Горбачева рассказал о своем отношении к нему

Переводчик Горбачева рассказал о своем отношении к нему - РИА Новости, 01.09.2022

Переводчик Горбачева рассказал о своем отношении к нему

Личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева, возглавивший впоследствии пресс-службу "Горбачев-Фонда", Павел Палажченко рассказал РИА Новости, что он РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T02:37

2022-09-01T02:37

2022-09-01T02:40

михаил горбачев

ссср

москва

дом союзов

умер михаил горбачев

павел палажченко

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева, возглавивший впоследствии пресс-службу "Горбачев-Фонда", Павел Палажченко рассказал РИА Новости, что он не знал более теплого и открытого человека, чем Горбачев.Палажченко отметил, что проработал с Горбачёвым 37 лет, и у них сложились личные отношения.По его воспоминаниям, и многие другие переводчики, которые работали с Горбачевым, сохранили о нем самые лучшие воспоминания.Он также подчеркнул, что бывший советский лидер был очень открытым человеком.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.

https://ria.ru/20220830/gorbachev-1813288823.html

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михаил горбачев, ссср, москва, дом союзов, умер михаил горбачев, павел палажченко