https://ria.ru/20220901/gorbachev-1813601276.html
Переводчик Горбачева рассказал о своем отношении к нему
Переводчик Горбачева рассказал о своем отношении к нему - РИА Новости, 01.09.2022
Переводчик Горбачева рассказал о своем отношении к нему
Личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева, возглавивший впоследствии пресс-службу "Горбачев-Фонда", Павел Палажченко рассказал РИА Новости, что он РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T02:37
2022-09-01T02:37
2022-09-01T02:40
михаил горбачев
ссср
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умер михаил горбачев
павел палажченко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева, возглавивший впоследствии пресс-службу "Горбачев-Фонда", Павел Палажченко рассказал РИА Новости, что он не знал более теплого и открытого человека, чем Горбачев.Палажченко отметил, что проработал с Горбачёвым 37 лет, и у них сложились личные отношения.По его воспоминаниям, и многие другие переводчики, которые работали с Горбачевым, сохранили о нем самые лучшие воспоминания.Он также подчеркнул, что бывший советский лидер был очень открытым человеком.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, доступ на церемонию будет свободным.
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михаил горбачев, ссср, москва, дом союзов, умер михаил горбачев, павел палажченко
Михаил Горбачев, СССР, Москва, Дом союзов, Умер Михаил Горбачев, Павел Палажченко
02:37 01.09.2022 (обновлено: 02:40 01.09.2022)
Переводчик Горбачева рассказал о своем отношении к нему
Личный переводчик экс-президента СССР Палажченко рассказал о своем отношении к Горбачеву
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Личный переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева, возглавивший впоследствии пресс-службу "Горбачев-Фонда", Павел Палажченко рассказал РИА Новости, что он не знал более теплого и открытого человека, чем Горбачев.
Палажченко отметил, что проработал с Горбачёвым 37 лет, и у них сложились личные отношения.
"Вы знаете, более теплого человека я вообще не знаю. От него исходило какое-то человеческое тепло", - сказал он.
По его воспоминаниям, и многие другие переводчики, которые работали с Горбачевым, сохранили о нем самые лучшие воспоминания.
Он также подчеркнул, что бывший советский лидер был очень открытым человеком.
"То, что я стал переводчиком Горбачева - это и удача, и стечение обстоятельств. Я не принимал это решение. А вот то, что в 1992 году я ушел с госслужбы и решил, что буду работать с Горбачевым - это было мое решение. И я думаю, что это было одно из лучших решений, которое я принял в своей жизни", - сказал Палажченко.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев
скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. Церемония прощания пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов
в центре Москвы
, доступ на церемонию будет свободным.