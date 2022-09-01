https://ria.ru/20220901/golosovanie-1813778190.html

На "Госуслугах" началась подача заявлений для голосования на дому

На "Госуслугах" началась подача заявлений для голосования на дому - РИА Новости, 01.09.2022

На "Госуслугах" началась подача заявлений для голосования на дому

Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг", подать заявление можно не позже, чем за три дня до первого дня... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:32

2022-09-01T16:32

2022-09-01T16:35

политика

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

голосование

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг", подать заявление можно не позже, чем за три дня до первого дня голосования, сообщает Минцифры РФ.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября."На портале госуслуг открылась форма подачи заявления для голосования на дому. Такая возможность доступна в 37 регионах гражданам, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Например, по болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком... Подать заявление на "Госуслугах" можно не позже, чем за три дня до первого дня голосования", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.Уточняется, что для подачи заявления для голосования на дому необходимо авторизоваться под своей учетной записью на "Госуслугах", подтвердить информацию об адресе участковой избирательной комиссии и адресе проживания, получить код подтверждения для подачи заявления, который придет на телефон, указанный в личном кабинете. После этого, заявление избирателя будет передано онлайн в участковую избирательную комиссию. После положительного решения комиссии, её представители с бюллетенем и переносным ящиком для голосования посетят избирателя в Единый день голосования, согласовав заранее время посещения.Отмечается, что на "Госуслугах" действуют более 87 миллионов личных кабинетов избирателя, где пользователю доступна информация о предстоящих выборах, адресе избирательного участка, сведениях о кандидатах и контактах избирательной комиссии.

https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793832362.html

https://ria.ru/20220812/zayavleniya-1809099934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), голосование