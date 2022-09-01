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На "Госуслугах" началась подача заявлений для голосования на дому - РИА Новости, 01.09.2022
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На "Госуслугах" началась подача заявлений для голосования на дому
На "Госуслугах" началась подача заявлений для голосования на дому - РИА Новости, 01.09.2022
На "Госуслугах" началась подача заявлений для голосования на дому
Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг", подать заявление можно не позже, чем за три дня до первого дня... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:32
2022-09-01T16:35
политика
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
голосование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг", подать заявление можно не позже, чем за три дня до первого дня голосования, сообщает Минцифры РФ.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября."На портале госуслуг открылась форма подачи заявления для голосования на дому. Такая возможность доступна в 37 регионах гражданам, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Например, по болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком... Подать заявление на "Госуслугах" можно не позже, чем за три дня до первого дня голосования", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.Уточняется, что для подачи заявления для голосования на дому необходимо авторизоваться под своей учетной записью на "Госуслугах", подтвердить информацию об адресе участковой избирательной комиссии и адресе проживания, получить код подтверждения для подачи заявления, который придет на телефон, указанный в личном кабинете. После этого, заявление избирателя будет передано онлайн в участковую избирательную комиссию. После положительного решения комиссии, её представители с бюллетенем и переносным ящиком для голосования посетят избирателя в Единый день голосования, согласовав заранее время посещения.Отмечается, что на "Госуслугах" действуют более 87 миллионов личных кабинетов избирателя, где пользователю доступна информация о предстоящих выборах, адресе избирательного участка, сведениях о кандидатах и контактах избирательной комиссии.
https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793832362.html
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политика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), голосование
Политика, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Голосование
16:32 01.09.2022 (обновлено: 16:35 01.09.2022)
 
На "Госуслугах" началась подача заявлений для голосования на дому

Минцифры: на "Госуслугах" открылась форма подачи заявления для голосования на дому

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуг", подать заявление можно не позже, чем за три дня до первого дня голосования, сообщает Минцифры РФ.
Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября.
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Приложение для онлайн-голосования будет доступно на RuStore и NashStore
"На портале госуслуг открылась форма подачи заявления для голосования на дому. Такая возможность доступна в 37 регионах гражданам, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Например, по болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком... Подать заявление на "Госуслугах" можно не позже, чем за три дня до первого дня голосования", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.
Уточняется, что для подачи заявления для голосования на дому необходимо авторизоваться под своей учетной записью на "Госуслугах", подтвердить информацию об адресе участковой избирательной комиссии и адресе проживания, получить код подтверждения для подачи заявления, который придет на телефон, указанный в личном кабинете. После этого, заявление избирателя будет передано онлайн в участковую избирательную комиссию. После положительного решения комиссии, её представители с бюллетенем и переносным ящиком для голосования посетят избирателя в Единый день голосования, согласовав заранее время посещения.
Отмечается, что на "Госуслугах" действуют более 87 миллионов личных кабинетов избирателя, где пользователю доступна информация о предстоящих выборах, адресе избирательного участка, сведениях о кандидатах и контактах избирательной комиссии.
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ПолитикаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Голосование
 
 
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