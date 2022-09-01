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Германия, "вероятно", справится без газа из России, заявил Шольц - РИА Новости, 01.09.2022
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Германия, "вероятно", справится без газа из России, заявил Шольц
Германия, "вероятно", справится без газа из России, заявил Шольц - РИА Новости, 01.09.2022
Германия, "вероятно", справится без газа из России, заявил Шольц
Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то страна, "вероятно", все же справится этой зимой, заявил... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:25
2022-09-01T20:25
россия
германия
северный поток
олаф шольц
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то страна, "вероятно", все же справится этой зимой, заявил канцлер Олаф Шольц на встрече с согражданами в немецком Эссене."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина. Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60."Прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы у нас было достаточно энергоносителей, чтобы у нас был уголь, нефть, газ… и чтобы у нас внезапно не произошёл дефицит чего-то…, остается газ из России, из Норвегии, Нидерландов, через западноевропейское направление, понемногу из каких-либо других источников. Но если Россия прекратит поставки, а она все сокращает их, тогда мы можем увеличить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления", - сказал канцлер в ходе беседы с согражданами в Эссене, которую транслировал портал правительства ФРГ.Как отметил Шольц, страна сейчас строит на северогерманском побережье, на Северном и Балтийском морях терминалы для СПГ, а также трубопроводы - чтобы таким образом можно было дополнительно импортировать продукцию. Первые из них будут введены в работу в январе следующего года. Кроме того, было принято решение по поводу наполнения газохранилищ страны, напомнил канцлер. Ещё одна мера, которая была непростой для правительства - возобновление, либо продолжение работы угольных электростанций."И в этой связи мы теперь можем сказать, что даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой", - заявил Шольц.В ходе серии диалогов с согражданами канцлер планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем - в Магдебурге. Диалоги с согражданами Шольца обычно проходят в формате городского собрания.
https://ria.ru/20220831/sholts-1813534721.html
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россия, германия, северный поток, олаф шольц, санкции в отношении россии
Россия, Германия, Северный поток, Олаф Шольц, Санкции в отношении России
20:25 01.09.2022
 
Германия, "вероятно", справится без газа из России, заявил Шольц

Шольц: Германия предприняла большой пакет мер и вероятно справится без газа из России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине . Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то страна, "вероятно", все же справится этой зимой, заявил канцлер Олаф Шольц на встрече с согражданами в немецком Эссене.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина. Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 18:21
На Западе испугались "империалистической речи" Шольца о России и Европе
"Прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы у нас было достаточно энергоносителей, чтобы у нас был уголь, нефть, газ… и чтобы у нас внезапно не произошёл дефицит чего-то…, остается газ из России, из Норвегии, Нидерландов, через западноевропейское направление, понемногу из каких-либо других источников. Но если Россия прекратит поставки, а она все сокращает их, тогда мы можем увеличить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления", - сказал канцлер в ходе беседы с согражданами в Эссене, которую транслировал портал правительства ФРГ.
Как отметил Шольц, страна сейчас строит на северогерманском побережье, на Северном и Балтийском морях терминалы для СПГ, а также трубопроводы - чтобы таким образом можно было дополнительно импортировать продукцию. Первые из них будут введены в работу в январе следующего года. Кроме того, было принято решение по поводу наполнения газохранилищ страны, напомнил канцлер. Ещё одна мера, которая была непростой для правительства - возобновление, либо продолжение работы угольных электростанций.
"И в этой связи мы теперь можем сказать, что даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой", - заявил Шольц.
В ходе серии диалогов с согражданами канцлер планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем - в Магдебурге. Диалоги с согражданами Шольца обычно проходят в формате городского собрания.
Обогреватель - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 01:25
СМИ: европейцы нашли способ обогреться зимой без российского газа
 
РоссияГерманияСеверный потокОлаф ШольцСанкции в отношении России
 
 
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