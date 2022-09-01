https://ria.ru/20220901/germaniya-1813851712.html

Германия, "вероятно", справится без газа из России, заявил Шольц

Германия, "вероятно", справится без газа из России, заявил Шольц - РИА Новости, 01.09.2022

Германия, "вероятно", справится без газа из России, заявил Шольц

Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то страна, "вероятно", все же справится этой зимой, заявил... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:25

2022-09-01T20:25

2022-09-01T20:25

россия

германия

северный поток

олаф шольц

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Германия предприняла большой пакет мер, и даже если Россия больше не будет поставлять газ в ФРГ, то страна, "вероятно", все же справится этой зимой, заявил канцлер Олаф Шольц на встрече с согражданами в немецком Эссене."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина. Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60."Прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы у нас было достаточно энергоносителей, чтобы у нас был уголь, нефть, газ… и чтобы у нас внезапно не произошёл дефицит чего-то…, остается газ из России, из Норвегии, Нидерландов, через западноевропейское направление, понемногу из каких-либо других источников. Но если Россия прекратит поставки, а она все сокращает их, тогда мы можем увеличить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления", - сказал канцлер в ходе беседы с согражданами в Эссене, которую транслировал портал правительства ФРГ.Как отметил Шольц, страна сейчас строит на северогерманском побережье, на Северном и Балтийском морях терминалы для СПГ, а также трубопроводы - чтобы таким образом можно было дополнительно импортировать продукцию. Первые из них будут введены в работу в январе следующего года. Кроме того, было принято решение по поводу наполнения газохранилищ страны, напомнил канцлер. Ещё одна мера, которая была непростой для правительства - возобновление, либо продолжение работы угольных электростанций."И в этой связи мы теперь можем сказать, что даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой", - заявил Шольц.В ходе серии диалогов с согражданами канцлер планирует посетить все 16 федеральных земель Германии. Первые из таких встреч уже состоялись летом в Любеке, затем - в Магдебурге. Диалоги с согражданами Шольца обычно проходят в формате городского собрания.

https://ria.ru/20220831/sholts-1813534721.html

https://ria.ru/20220827/otoplenie-1812454264.html

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россия, германия, северный поток, олаф шольц, санкции в отношении россии