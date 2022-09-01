https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html

"Это безумие". Немецкие политики рассказали, как Украина губит Германию

"Это безумие". Немецкие политики рассказали, как Украина губит Германию - РИА Новости, 01.09.2022

"Это безумие". Немецкие политики рассказали, как Украина губит Германию

Экономика Германии не способна справиться с дефицитом энергоносителей и резким ростом цен из-за санкций против России, поэтому властям следует призвать к... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:05

2022-09-01T18:05

2022-09-01T22:11

в мире

украина

саксония

россия

михаэль кречмер

германия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экономика Германии не способна справиться с дефицитом энергоносителей и резким ростом цен из-за санкций против России, поэтому властям следует призвать к возобновлению мирных переговоров, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на заявления политиков из федеральной земли Саксония.Семнадцать обер-бургомистров и бургомистров, а также члены партии "Свободные избиратели" подписали официальное заявление, в котором поддержали позицию премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в отношении начала переговоров с Россией и призвали объективно изучить степень реального ущерба для немецкой экономики от антироссийских санкций."Это какое-то безумие. Мы общаемся с людьми, которые не знают, как они будут оплачивать счета за электроэнергию, мы четко понимаем их тревогу и относимся к ней очень серьезно", — отметил бургомистр города Бишофсверда Хольм Гросе."Премьер абсолютно прав, что выступает за заморозку кризиса. Ведь на нас, немцев, возложена историческая обязанность предпринять все возможное, чтобы приостановить конфликт, а в идеале — положить ему конец", — подчеркнул обер-бургомистр города Гримма Маттиас Бергер. Он также добавил, что немецкие граждане недоумевают, почему правительство говорит лишь о поставках оружия, а не о дипломатии.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220831/germaniya-1813464292.html

https://ria.ru/20220831/plan-1813586666.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, саксония, россия, михаэль кречмер, германия, санкции в отношении россии