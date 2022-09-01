18:05 01.09.2022 (обновлено: 22:11 01.09.2022)
"Это безумие". Немецкие политики рассказали, как Украина губит Германию
N-tv: политики федеральной земли Саксония призвали власти к переговорам с Россией
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экономика Германии не способна справиться с дефицитом энергоносителей и резким ростом цен из-за санкций против России, поэтому властям следует призвать к возобновлению мирных переговоров, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на заявления политиков из федеральной земли Саксония.
Семнадцать обер-бургомистров и бургомистров, а также члены партии "Свободные избиратели" подписали официальное заявление, в котором поддержали позицию премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в отношении начала переговоров с Россией и призвали объективно изучить степень реального ущерба для немецкой экономики от антироссийских санкций.
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"Это какое-то безумие. Мы общаемся с людьми, которые не знают, как они будут оплачивать счета за электроэнергию, мы четко понимаем их тревогу и относимся к ней очень серьезно", — отметил бургомистр города Бишофсверда Хольм Гросе.
"Премьер абсолютно прав, что выступает за заморозку кризиса. Ведь на нас, немцев, возложена историческая обязанность предпринять все возможное, чтобы приостановить конфликт, а в идеале — положить ему конец", — подчеркнул обер-бургомистр города Гримма Маттиас Бергер. Он также добавил, что немецкие граждане недоумевают, почему правительство говорит лишь о поставках оружия, а не о дипломатии.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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