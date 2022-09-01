Рейтинг@Mail.ru
"Это безумие". Немецкие политики рассказали, как Украина губит Германию - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html
"Это безумие". Немецкие политики рассказали, как Украина губит Германию
"Это безумие". Немецкие политики рассказали, как Украина губит Германию - РИА Новости, 01.09.2022
"Это безумие". Немецкие политики рассказали, как Украина губит Германию
Экономика Германии не способна справиться с дефицитом энергоносителей и резким ростом цен из-за санкций против России, поэтому властям следует призвать к... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:05
2022-09-01T22:11
в мире
украина
саксония
россия
михаэль кречмер
германия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экономика Германии не способна справиться с дефицитом энергоносителей и резким ростом цен из-за санкций против России, поэтому властям следует призвать к возобновлению мирных переговоров, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на заявления политиков из федеральной земли Саксония.Семнадцать обер-бургомистров и бургомистров, а также члены партии "Свободные избиратели" подписали официальное заявление, в котором поддержали позицию премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в отношении начала переговоров с Россией и призвали объективно изучить степень реального ущерба для немецкой экономики от антироссийских санкций."Это какое-то безумие. Мы общаемся с людьми, которые не знают, как они будут оплачивать счета за электроэнергию, мы четко понимаем их тревогу и относимся к ней очень серьезно", — отметил бургомистр города Бишофсверда Хольм Гросе."Премьер абсолютно прав, что выступает за заморозку кризиса. Ведь на нас, немцев, возложена историческая обязанность предпринять все возможное, чтобы приостановить конфликт, а в идеале — положить ему конец", — подчеркнул обер-бургомистр города Гримма Маттиас Бергер. Он также добавил, что немецкие граждане недоумевают, почему правительство говорит лишь о поставках оружия, а не о дипломатии.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220831/germaniya-1813464292.html
https://ria.ru/20220831/plan-1813586666.html
украина
саксония
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, саксония, россия, михаэль кречмер, германия, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Саксония, Россия, Михаэль Кречмер, Германия, Санкции в отношении России
18:05 01.09.2022 (обновлено: 22:11 01.09.2022)
 
"Это безумие". Немецкие политики рассказали, как Украина губит Германию

N-tv: политики федеральной земли Саксония призвали власти к переговорам с Россией

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экономика Германии не способна справиться с дефицитом энергоносителей и резким ростом цен из-за санкций против России, поэтому властям следует призвать к возобновлению мирных переговоров, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на заявления политиков из федеральной земли Саксония.
Семнадцать обер-бургомистров и бургомистров, а также члены партии "Свободные избиратели" подписали официальное заявление, в котором поддержали позицию премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в отношении начала переговоров с Россией и призвали объективно изучить степень реального ущерба для немецкой экономики от антироссийских санкций.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 16:03
В бундестаге потребовали признать правду о России
"Это какое-то безумие. Мы общаемся с людьми, которые не знают, как они будут оплачивать счета за электроэнергию, мы четко понимаем их тревогу и относимся к ней очень серьезно", — отметил бургомистр города Бишофсверда Хольм Гросе.
"Премьер абсолютно прав, что выступает за заморозку кризиса. Ведь на нас, немцев, возложена историческая обязанность предпринять все возможное, чтобы приостановить конфликт, а в идеале — положить ему конец", — подчеркнул обер-бургомистр города Гримма Маттиас Бергер. Он также добавил, что немецкие граждане недоумевают, почему правительство говорит лишь о поставках оружия, а не о дипломатии.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 22:58
"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России
 
В миреУкраинаСаксонияРоссияМихаэль КречмерГерманияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала