https://ria.ru/20220901/gaz-1813739319.html
В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой
В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой - РИА Новости, 01.09.2022
В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой
Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что цены на газ в Европе останутся на повышенном уровне предстоящей зимой и упадут в 2024-2025 годах. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:54
2022-09-01T14:54
2022-09-01T14:57
цены на нефть
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что цены на газ в Европе останутся на повышенном уровне предстоящей зимой и упадут в 2024-2025 годах.Об этом рассказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге."Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024-2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям", - сказал он о ценах на "голубое топливо".
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цены на нефть, еврокомиссия
Цены на нефть, Еврокомиссия
14:54 01.09.2022 (обновлено: 14:57 01.09.2022)
В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой
В ЕК заявили, что цены на газ в Европе зимой будут высокими и упадут к 2024-2025 годах