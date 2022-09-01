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В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой - РИА Новости, 01.09.2022
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В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой
В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой - РИА Новости, 01.09.2022
В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой
Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что цены на газ в Европе останутся на повышенном уровне предстоящей зимой и упадут в 2024-2025 годах. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:54
2022-09-01T14:57
цены на нефть
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что цены на газ в Европе останутся на повышенном уровне предстоящей зимой и упадут в 2024-2025 годах.Об этом рассказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге."Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024-2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям", - сказал он о ценах на "голубое топливо".
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цены на нефть, еврокомиссия
Цены на нефть, Еврокомиссия
14:54 01.09.2022 (обновлено: 14:57 01.09.2022)
 
В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой

В ЕК заявили, что цены на газ в Европе зимой будут высокими и упадут к 2024-2025 годах

© РИА Новости / СтрингерЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что цены на газ в Европе останутся на повышенном уровне предстоящей зимой и упадут в 2024-2025 годах.
Об этом рассказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге.
"Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024-2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям", - сказал он о ценах на "голубое топливо".
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Цены на нефтьЕврокомиссия
 
 
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