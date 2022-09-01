https://ria.ru/20220901/gaz-1813739319.html

В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой

В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой - РИА Новости, 01.09.2022

В ЕК спрогнозировали высокие цены на газ в Европе зимой

Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что цены на газ в Европе останутся на повышенном уровне предстоящей зимой и упадут в 2024-2025 годах. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:54

2022-09-01T14:54

2022-09-01T14:57

цены на нефть

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что цены на газ в Европе останутся на повышенном уровне предстоящей зимой и упадут в 2024-2025 годах.Об этом рассказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге."Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024-2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям", - сказал он о ценах на "голубое топливо".

https://ria.ru/20220901/gaz-1813647395.html

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цены на нефть, еврокомиссия