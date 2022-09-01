https://ria.ru/20220901/gaz-1813735972.html

Жителей Молдавии предупредили о новом повышении тарифа на газ

Жителей Молдавии предупредили о новом повышении тарифа на газ - РИА Новости, 01.09.2022

Жителей Молдавии предупредили о новом повышении тарифа на газ

Компания "Молдовагаз" готовит запрос в Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии о новом повышении тарифа на газ, заявил в четверг... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:44

2022-09-01T14:44

2022-09-01T14:44

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

кишинев

сергей куприянов

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_3ae0421b67d65a578a5324afdef86bca.jpg

КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Компания "Молдовагаз" готовит запрос в Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии о новом повышении тарифа на газ, заявил в четверг глава предприятия Вадим Чебан.Ранее Чебан сообщил, что в сентябре стоимость российского газа для Молдавии увеличится до 1882,78 доллара за тысячу кубометров."АО "Молдовагаз" находится в процессе консультаций с НАРЭ по вопросам изменений и дополнений в Положение по поставкам природного газа, а также принципов ценообразования, исходя из предложенных регулятором изменений в методологии расчета тарифа на природный газ. Вопрос подачи новой заявки на актуализацию тарифов будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правления компании" -, написал Чебан в своём Telegram-канале.Глава АО "Молдовагаз" также уточнил, что с 1 октября изменится расчетная формула стоимости газа."70% цены будет формироваться в зависимости от стоимости нефтепродуктов (газойль и мазут), а 30% - исходя из биржевых котировок", - отметил Чебан.В начале августа Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 лея до 23 леев за кубометр, включая НДС (курс доллара - 19,3 лея за доллар). НАРЭ исходило из средней закупочной цены в 2022 году в $899 за тысячу кубометров. При этом цена газа от "Газпрома" в августе составляла 1458,5 доллара."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в республике с прошлого года выросла почти вчетверо.В ноябре у Молдавии возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе АО "Молдовагаз" вновь столкнулось с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220901/gaz-1813647395.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813574330.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813565864.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, кишинев, сергей куприянов, жкх