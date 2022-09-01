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Жителей Молдавии предупредили о новом повышении тарифа на газ - РИА Новости, 01.09.2022
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Жителей Молдавии предупредили о новом повышении тарифа на газ
Жителей Молдавии предупредили о новом повышении тарифа на газ - РИА Новости, 01.09.2022
Жителей Молдавии предупредили о новом повышении тарифа на газ
Компания "Молдовагаз" готовит запрос в Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии о новом повышении тарифа на газ, заявил в четверг... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:44
2022-09-01T14:44
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
кишинев
сергей куприянов
жкх
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КИШИНЕВ,&nbsp; 1 сен – РИА Новости. Компания "Молдовагаз" готовит запрос в Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии о новом повышении тарифа на газ, заявил в четверг глава предприятия Вадим Чебан.Ранее Чебан сообщил, что в сентябре стоимость российского газа для Молдавии увеличится до 1882,78 доллара за тысячу кубометров."АО "Молдовагаз" находится в процессе консультаций с НАРЭ по вопросам изменений и дополнений в Положение по поставкам природного газа, а также принципов ценообразования, исходя из предложенных регулятором изменений в методологии расчета тарифа на природный газ. Вопрос подачи новой заявки на актуализацию тарифов будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правления компании" -, написал Чебан в своём Telegram-канале.Глава АО "Молдовагаз" также уточнил, что с 1 октября изменится расчетная формула стоимости газа."70% цены будет формироваться в зависимости от стоимости нефтепродуктов (газойль и мазут), а 30% - исходя из биржевых котировок", - отметил Чебан.В начале августа Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 лея до 23 леев за кубометр, включая НДС (курс доллара - 19,3 лея за доллар). НАРЭ исходило из средней закупочной цены в 2022 году в $899 за тысячу кубометров. При этом цена газа от "Газпрома" в августе составляла 1458,5 доллара."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в республике с прошлого года выросла почти вчетверо.В ноябре у Молдавии возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе АО "Молдовагаз" вновь столкнулось с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, кишинев, сергей куприянов, жкх
Экономика, Молдавия, Газпром, Молдовагаз, Кишинев, Сергей Куприянов, ЖКХ
14:44 01.09.2022
 
Жителей Молдавии предупредили о новом повышении тарифа на газ

"Молдовагаз" предупредила жителей о новом повышении тарифа на газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИШИНЕВ,  1 сен – РИА Новости. Компания "Молдовагаз" готовит запрос в Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии о новом повышении тарифа на газ, заявил в четверг глава предприятия Вадим Чебан.
Ранее Чебан сообщил, что в сентябре стоимость российского газа для Молдавии увеличится до 1882,78 доллара за тысячу кубометров.
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"АО "Молдовагаз" находится в процессе консультаций с НАРЭ по вопросам изменений и дополнений в Положение по поставкам природного газа, а также принципов ценообразования, исходя из предложенных регулятором изменений в методологии расчета тарифа на природный газ. Вопрос подачи новой заявки на актуализацию тарифов будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правления компании" -, написал Чебан в своём Telegram-канале.
Глава АО "Молдовагаз" также уточнил, что с 1 октября изменится расчетная формула стоимости газа.
"70% цены будет формироваться в зависимости от стоимости нефтепродуктов (газойль и мазут), а 30% - исходя из биржевых котировок", - отметил Чебан.
В начале августа Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 лея до 23 леев за кубометр, включая НДС (курс доллара - 19,3 лея за доллар). НАРЭ исходило из средней закупочной цены в 2022 году в $899 за тысячу кубометров. При этом цена газа от "Газпрома" в августе составляла 1458,5 доллара.
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В ноябре у Молдавии возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе АО "Молдовагаз" вновь столкнулось с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выражал опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагазКишиневСергей КуприяновЖКХ
 
 
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