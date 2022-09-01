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СМИ: Hiroshima Gas перезаключила контракт на покупку СПГ у "Сахалина-2" - РИА Новости, 01.09.2022
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СМИ: Hiroshima Gas перезаключила контракт на покупку СПГ у "Сахалина-2"
СМИ: Hiroshima Gas перезаключила контракт на покупку СПГ у "Сахалина-2" - РИА Новости, 01.09.2022
СМИ: Hiroshima Gas перезаключила контракт на покупку СПГ у "Сахалина-2"
Японская компания Hiroshima Gas подписала контракт с новым оператором российского проекта производства сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" на поставку... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:43
2022-09-01T10:46
экономика
сахалин-2
газпром
shell
япония
россия
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ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Японская компания Hiroshima Gas подписала контракт с новым оператором российского проекта производства сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" на поставку этого СПГ, сообщило агентство Киодо.Ранее контракты также перезаключили японские JERA - совместное предприятие Tokyo Electric Power Co и Chubu Electric Power Co, - Tokyo Gas и Kyushu Electric Power. Кроме этого, японские компании Mitsui&amp;Co и Mitsubishi Corporation получили разрешения правительства России на передачу долей в новом операторе "Сахалина-2".Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.Что касается Shell, то компания заявила накануне, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.У "Сахалина-2" есть и другие долгосрочные контракты. В частности, с японскими Toho Gas, Tohoku Electric, Osaka Gas, Saibu Gas, южнокорейской Kogas, тайваньской CPC, бывшей структурой "Газпрома" Gazprom Global LNG (подпала под контрсанкции РФ).
https://ria.ru/20220901/sakhalin-2-1813604834.html
https://ria.ru/20220831/sakhalin-1813464197.html
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экономика, сахалин-2, газпром, shell, япония, россия
Экономика, Сахалин-2, Газпром, Shell, Япония, Россия
10:43 01.09.2022 (обновлено: 10:46 01.09.2022)
 
СМИ: Hiroshima Gas перезаключила контракт на покупку СПГ у "Сахалина-2"

Киодо: компания Hiroshima Gas перезаключила контракт на покупку СПГ у "Сахалина-2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией "Сахалин Энерджи" на юге Сахалина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Японская компания Hiroshima Gas подписала контракт с новым оператором российского проекта производства сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" на поставку этого СПГ, сообщило агентство Киодо.
Ранее контракты также перезаключили японские JERA - совместное предприятие Tokyo Electric Power Co и Chubu Electric Power Co, - Tokyo Gas и Kyushu Electric Power. Кроме этого, японские компании Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation получили разрешения правительства России на передачу долей в новом операторе "Сахалина-2".
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 04:39
Глава Минвостока прокомментировал решение компаний Японии по "Сахалину-2"
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.
Что касается Shell, то компания заявила накануне, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.
У "Сахалина-2" есть и другие долгосрочные контракты. В частности, с японскими Toho Gas, Tohoku Electric, Osaka Gas, Saibu Gas, южнокорейской Kogas, тайваньской CPC, бывшей структурой "Газпрома" Gazprom Global LNG (подпала под контрсанкции РФ).
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 16:03
Правительство разрешило передать Mitsubishi долю в операторе "Сахалина-2"
 
ЭкономикаСахалин-2ГазпромShellЯпонияРоссия
 
 
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