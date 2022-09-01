https://ria.ru/20220901/gaz-1813649377.html

СМИ: Hiroshima Gas перезаключила контракт на покупку СПГ у "Сахалина-2"

СМИ: Hiroshima Gas перезаключила контракт на покупку СПГ у "Сахалина-2" - РИА Новости, 01.09.2022

СМИ: Hiroshima Gas перезаключила контракт на покупку СПГ у "Сахалина-2"

Японская компания Hiroshima Gas подписала контракт с новым оператором российского проекта производства сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" на поставку... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:43

2022-09-01T10:43

2022-09-01T10:46

экономика

сахалин-2

газпром

shell

япония

россия

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ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Японская компания Hiroshima Gas подписала контракт с новым оператором российского проекта производства сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2" на поставку этого СПГ, сообщило агентство Киодо.Ранее контракты также перезаключили японские JERA - совместное предприятие Tokyo Electric Power Co и Chubu Electric Power Co, - Tokyo Gas и Kyushu Electric Power. Кроме этого, японские компании Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation получили разрешения правительства России на передачу долей в новом операторе "Сахалина-2".Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, который предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежало 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Новый оператор (ООО "Сахалинская энергия") был создан 5 августа с долей в уставном капитале у "Газпром Сахалин холдинга". А иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.Что касается Shell, то компания заявила накануне, что продолжает работать над выходом из состава участников Sakhalin Energy Investment Company.У "Сахалина-2" есть и другие долгосрочные контракты. В частности, с японскими Toho Gas, Tohoku Electric, Osaka Gas, Saibu Gas, южнокорейской Kogas, тайваньской CPC, бывшей структурой "Газпрома" Gazprom Global LNG (подпала под контрсанкции РФ).

https://ria.ru/20220901/sakhalin-2-1813604834.html

https://ria.ru/20220831/sakhalin-1813464197.html

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, сахалин-2, газпром, shell, япония, россия