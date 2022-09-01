10:38 01.09.2022 (обновлено: 12:11 01.09.2022)
В ЕС тринадцать стран отрезаны от российского газа, заявили в Еврокомиссии
Замглавы директората ЕК Версдорфер заявила о 13 отрезанных от российского газа странах ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Тринадцать государств — членов Евросоюза оказались отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер.
"Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа", — сообщила она.
По ее словам, риск перебоев в поставках "очень сильный и даже становится сильнее".
Накануне аналитическая компания Rystad Energy сообщила, что среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа.
Резкое подорожание началось после объявления компанией об остановке прокачки газа по "Северному потоку" на время плановых работ. Это решение связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60, которые продлятся трое суток — ориентировочно до 04:00 мск 3 сентября. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые тысячу часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.