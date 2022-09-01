https://ria.ru/20220901/gaz-1813647395.html

В ЕС тринадцать стран отрезаны от российского газа, заявили в Еврокомиссии

В ЕС тринадцать стран отрезаны от российского газа, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 01.09.2022

В ЕС тринадцать стран отрезаны от российского газа, заявили в Еврокомиссии

Тринадцать государств — членов Евросоюза оказались отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:38

2022-09-01T10:38

2022-09-01T12:11

экономика

евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Тринадцать государств — членов Евросоюза оказались отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер."Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа", — сообщила она.По ее словам, риск перебоев в поставках "очень сильный и даже становится сильнее".Накануне аналитическая компания Rystad Energy сообщила, что среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа.Резкое подорожание началось после объявления компанией об остановке прокачки газа по "Северному потоку" на время плановых работ. Это решение связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60, которые продлятся трое суток — ориентировочно до 04:00 мск 3 сентября. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые тысячу часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.На фоне антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации на Украине, а также решения Кремля об оплате покупателями газа из России в рублях, стоимость топлива выросла с февраля до рекордных отметок.

https://ria.ru/20220831/gaz-1813565864.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813552034.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, евросоюз, европарламент