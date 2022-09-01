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В ЕС тринадцать стран отрезаны от российского газа, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 01.09.2022
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В ЕС тринадцать стран отрезаны от российского газа, заявили в Еврокомиссии
В ЕС тринадцать стран отрезаны от российского газа, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 01.09.2022
В ЕС тринадцать стран отрезаны от российского газа, заявили в Еврокомиссии
Тринадцать государств — членов Евросоюза оказались отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:38
2022-09-01T12:11
экономика
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Тринадцать государств — членов Евросоюза оказались отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер."Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа", — сообщила она.По ее словам, риск перебоев в поставках "очень сильный и даже становится сильнее".Накануне аналитическая компания Rystad Energy сообщила, что среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа.Резкое подорожание началось после объявления компанией об остановке прокачки газа по "Северному потоку" на время плановых работ. Это решение связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60, которые продлятся трое суток — ориентировочно до 04:00 мск 3 сентября. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые тысячу часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.На фоне антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации на Украине, а также решения Кремля об оплате покупателями газа из России в рублях, стоимость топлива выросла с февраля до рекордных отметок.
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экономика, евросоюз, европарламент
Экономика, Евросоюз, Европарламент
10:38 01.09.2022 (обновлено: 12:11 01.09.2022)
 
В ЕС тринадцать стран отрезаны от российского газа, заявили в Еврокомиссии

Замглавы директората ЕК Версдорфер заявила о 13 отрезанных от российского газа странах ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Тринадцать государств — членов Евросоюза оказались отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер.
"Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа", — сообщила она.
По ее словам, риск перебоев в поставках "очень сильный и даже становится сильнее".
Накануне аналитическая компания Rystad Energy сообщила, что среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 20:15
Миллер заявил, что цены на газ в Европе могут превысить 4000 долларов
Резкое подорожание началось после объявления компанией об остановке прокачки газа по "Северному потоку" на время плановых работ. Это решение связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60, которые продлятся трое суток — ориентировочно до 04:00 мск 3 сентября. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые тысячу часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.
На фоне антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации на Украине, а также решения Кремля об оплате покупателями газа из России в рублях, стоимость топлива выросла с февраля до рекордных отметок.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Цены на газ в Европе завершили торги снижением на девять процентов
 
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