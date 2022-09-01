Рейтинг@Mail.ru
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/galkin-1813678561.html
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев - РИА Новости, 01.09.2022
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев
Общественники предложили Генпрокуратуре проверить сбор пародистом Максимом Галкиным средств для фонда помощи украинским беженцам, следует из обращения... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:00
2022-09-01T18:45
общество
сергей липовой
офицеры россии
россия
генеральная прокуратура рф
максим галкин
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757705102_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_154af89239a8efd0fa9246809becf724.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Общественники предложили Генпрокуратуре проверить сбор пародистом Максимом Галкиным средств для фонда помощи украинским беженцам, следует из обращения организации "Офицеры России", имеющегося в распоряжении РИА Новости."По данным материалов отчетов зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении России и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма", — говорится в документе, направленном председателем президиума "Офицеров России" Сергеем Липовым генпрокурору Игорю Краснову.Общественники также недовольны тем, что в День Государственного флага России на концерте в Варшаве артист вышел в сценическом костюме цветов украинского флага, а также выступают против его возможного возращения в Россию вслед за супругой Аллой Пугачевой."На основании изложенного выше, руководствуясь ст. 207.3, 280.3, 329, 128.1 УК России, просим провести проверку по изложенным фактам. В случае выявления нарушения действующего законодательства — принять меры реагирования с целью привлечения Галкина к уголовной ответственности. Провести проверку реального расходования средств, собранных и переданных Галкиным якобы в фонд помощи украинским беженцам", — говорится в документе.
https://ria.ru/20220621/galkin-1797034277.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757705102_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_33d69476a785d3e3638ed7ea738c7cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей липовой, офицеры россии, россия, генеральная прокуратура рф, максим галкин, украина, ситуация в днр и лнр
Общество, Сергей Липовой, Офицеры России, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Максим Галкин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:00 01.09.2022 (обновлено: 18:45 01.09.2022)
 
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев

"Офицеры России" предложили Генпрокуратуре проверить сбор Галкиным средств для беженцев

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Максим Галкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Общественники предложили Генпрокуратуре проверить сбор пародистом Максимом Галкиным средств для фонда помощи украинским беженцам, следует из обращения организации "Офицеры России", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"По данным материалов отчетов зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении России и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма", — говорится в документе, направленном председателем президиума "Офицеров России" Сергеем Липовым генпрокурору Игорю Краснову.
Общественники также недовольны тем, что в День Государственного флага России на концерте в Варшаве артист вышел в сценическом костюме цветов украинского флага, а также выступают против его возможного возращения в Россию вслед за супругой Аллой Пугачевой.
"На основании изложенного выше, руководствуясь ст. 207.3, 280.3, 329, 128.1 УК России, просим провести проверку по изложенным фактам. В случае выявления нарушения действующего законодательства — принять меры реагирования с целью привлечения Галкина к уголовной ответственности. Провести проверку реального расходования средств, собранных и переданных Галкиным якобы в фонд помощи украинским беженцам", — говорится в документе.
Церемония вручения премии федерации еврейских общин России Скрипач на крыше - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 14:42Шоубиз
Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса
 
ОбществоСергей ЛиповойОфицеры РоссииРоссияГенеральная прокуратура РФМаксим ГалкинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала