https://ria.ru/20220901/galkin-1813678561.html
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев - РИА Новости, 01.09.2022
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев
Общественники предложили Генпрокуратуре проверить сбор пародистом Максимом Галкиным средств для фонда помощи украинским беженцам, следует из обращения... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:00
2022-09-01T12:00
2022-09-01T18:45
общество
сергей липовой
офицеры россии
россия
генеральная прокуратура рф
максим галкин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Общественники предложили Генпрокуратуре проверить сбор пародистом Максимом Галкиным средств для фонда помощи украинским беженцам, следует из обращения организации "Офицеры России", имеющегося в распоряжении РИА Новости."По данным материалов отчетов зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении России и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма", — говорится в документе, направленном председателем президиума "Офицеров России" Сергеем Липовым генпрокурору Игорю Краснову.Общественники также недовольны тем, что в День Государственного флага России на концерте в Варшаве артист вышел в сценическом костюме цветов украинского флага, а также выступают против его возможного возращения в Россию вслед за супругой Аллой Пугачевой."На основании изложенного выше, руководствуясь ст. 207.3, 280.3, 329, 128.1 УК России, просим провести проверку по изложенным фактам. В случае выявления нарушения действующего законодательства — принять меры реагирования с целью привлечения Галкина к уголовной ответственности. Провести проверку реального расходования средств, собранных и переданных Галкиным якобы в фонд помощи украинским беженцам", — говорится в документе.
https://ria.ru/20220621/galkin-1797034277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, Сергей Липовой, Офицеры России, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Максим Галкин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:00 01.09.2022 (обновлено: 18:45 01.09.2022)
Общественники предложили ГП проверить сбор Галкиным средств для беженцев
"Офицеры России" предложили Генпрокуратуре проверить сбор Галкиным средств для беженцев