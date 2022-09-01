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Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах - РИА Новости, 01.09.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220901/filialy-1813852804.html
Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах
Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах - РИА Новости, 01.09.2022
Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым отметил, что в запасниках Эрмитажа и Третьяковской галереи... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:34
2022-09-01T20:34
культура
кемерово
дальний восток
владивосток
третьяковская галерея
большой театр
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым отметил, что в запасниках Эрмитажа и Третьяковской галереи много произведений искусств, которые люди не видят, и выступил за то, чтобы создавать филиалы в субъектах РФ.Алиханов отметил, что в регионе с нетерпением ждут, когда закончится строительство филиалов Третьяковской галереи и Большого театра."В запасниках столько лежит произведений искусств. И в Эрмитаже, и в Третьяковке. Люди не видят этого ничего. Поэтому если в регионе мы это сделаем, создадим (филиалы - ред.) и здесь, и в Кемерово, и на Дальнем Востоке во Владивостоке, и в Севастополе - ну это просто расширит возможности и музейного дела, доступ людей к этим шедеврам", - сказал Путин.Президент добавил, что экспозиции потом можно менять."Это очень здорово. Потом действительно уровень подготовки специалистов будет совсем другой. Да и качество жизни людей в регионе сразу поменяется, когда есть возможность ребенка повести в музыкальную школу, в школу хореографии, училище и так далее, вместе сходить в театр, послушать или посмотреть балет. Это меняет абсолютно качество жизни. Надеюсь, что мы в ближайшее время это все завершим", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20220830/zrenie-1813073623.html
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кемерово, дальний восток, владивосток, третьяковская галерея, большой театр
Культура, Кемерово, Дальний Восток, Владивосток, Третьяковская галерея, Большой театр
20:34 01.09.2022
 
Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах

Путин: в запасниках Эрмитажа и Третьяковки много экспонатов, нужны филиалы в регионах

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗал итальянского искусства XVII-XVIII вв. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Зал итальянского искусства XVII-XVIII вв. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Зал итальянского искусства XVII-XVIII вв. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым отметил, что в запасниках Эрмитажа и Третьяковской галереи много произведений искусств, которые люди не видят, и выступил за то, чтобы создавать филиалы в субъектах РФ.
Алиханов отметил, что в регионе с нетерпением ждут, когда закончится строительство филиалов Третьяковской галереи и Большого театра.
Российский журналист, телеведущий Владислав Флярковский на выставке Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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"В запасниках столько лежит произведений искусств. И в Эрмитаже, и в Третьяковке. Люди не видят этого ничего. Поэтому если в регионе мы это сделаем, создадим (филиалы - ред.) и здесь, и в Кемерово, и на Дальнем Востоке во Владивостоке, и в Севастополе - ну это просто расширит возможности и музейного дела, доступ людей к этим шедеврам", - сказал Путин.
Президент добавил, что экспозиции потом можно менять.
"Это очень здорово. Потом действительно уровень подготовки специалистов будет совсем другой. Да и качество жизни людей в регионе сразу поменяется, когда есть возможность ребенка повести в музыкальную школу, в школу хореографии, училище и так далее, вместе сходить в театр, послушать или посмотреть балет. Это меняет абсолютно качество жизни. Надеюсь, что мы в ближайшее время это все завершим", - заключил глава государства.
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КультураКемеровоДальний ВостокВладивостокТретьяковская галереяБольшой театр
 
 
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