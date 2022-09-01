https://ria.ru/20220901/filialy-1813852804.html

Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах

Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах - РИА Новости, 01.09.2022

Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым отметил, что в запасниках Эрмитажа и Третьяковской галереи... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:34

2022-09-01T20:34

2022-09-01T20:34

культура

кемерово

дальний восток

владивосток

третьяковская галерея

большой театр

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым отметил, что в запасниках Эрмитажа и Третьяковской галереи много произведений искусств, которые люди не видят, и выступил за то, чтобы создавать филиалы в субъектах РФ.Алиханов отметил, что в регионе с нетерпением ждут, когда закончится строительство филиалов Третьяковской галереи и Большого театра."В запасниках столько лежит произведений искусств. И в Эрмитаже, и в Третьяковке. Люди не видят этого ничего. Поэтому если в регионе мы это сделаем, создадим (филиалы - ред.) и здесь, и в Кемерово, и на Дальнем Востоке во Владивостоке, и в Севастополе - ну это просто расширит возможности и музейного дела, доступ людей к этим шедеврам", - сказал Путин.Президент добавил, что экспозиции потом можно менять."Это очень здорово. Потом действительно уровень подготовки специалистов будет совсем другой. Да и качество жизни людей в регионе сразу поменяется, когда есть возможность ребенка повести в музыкальную школу, в школу хореографии, училище и так далее, вместе сходить в театр, послушать или посмотреть балет. Это меняет абсолютно качество жизни. Надеюсь, что мы в ближайшее время это все завершим", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20220830/zrenie-1813073623.html

https://ria.ru/20220822/efremov-1811371869.html

кемерово

дальний восток

владивосток

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кемерово, дальний восток, владивосток, третьяковская галерея, большой театр