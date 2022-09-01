Путин предложил создать филиалы Эрмитажа и Третьяковки в регионах
Путин: в запасниках Эрмитажа и Третьяковки много экспонатов, нужны филиалы в регионах
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗал итальянского искусства XVII-XVIII вв. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Зал итальянского искусства XVII-XVIII вв. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым отметил, что в запасниках Эрмитажа и Третьяковской галереи много произведений искусств, которые люди не видят, и выступил за то, чтобы создавать филиалы в субъектах РФ.
Алиханов отметил, что в регионе с нетерпением ждут, когда закончится строительство филиалов Третьяковской галереи и Большого театра.
"В запасниках столько лежит произведений искусств. И в Эрмитаже, и в Третьяковке. Люди не видят этого ничего. Поэтому если в регионе мы это сделаем, создадим (филиалы - ред.) и здесь, и в Кемерово, и на Дальнем Востоке во Владивостоке, и в Севастополе - ну это просто расширит возможности и музейного дела, доступ людей к этим шедеврам", - сказал Путин.
Президент добавил, что экспозиции потом можно менять.
"Это очень здорово. Потом действительно уровень подготовки специалистов будет совсем другой. Да и качество жизни людей в регионе сразу поменяется, когда есть возможность ребенка повести в музыкальную школу, в школу хореографии, училище и так далее, вместе сходить в театр, послушать или посмотреть балет. Это меняет абсолютно качество жизни. Надеюсь, что мы в ближайшее время это все завершим", - заключил глава государства.