https://ria.ru/20220901/evtushenkov-1813812286.html

Суд на Украине конфисковал связанное с АФК "Система" имущество

Суд на Украине конфисковал связанное с АФК "Система" имущество - РИА Новости, 01.09.2022

Суд на Украине конфисковал связанное с АФК "Система" имущество

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал 17 объектов недвижимости, а также доли в нескольких украинских фирмах, связанные с российской корпорацией АФК... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:56

2022-09-01T17:56

2022-09-01T20:04

украина

россия

афк "система"

владимир евтушенков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал 17 объектов недвижимости, а также доли в нескольких украинских фирмах, связанные с российской корпорацией АФК "Система" и ее основным акционером Владимиром Евтушенковым, сообщили в украинском центре противодействия коррупции."Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал состояние Евтушенкова. Решение приняла коллегия судей ВАКС. В частности, ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров, а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах", - говорится в сообщении центра противодействия коррупции в социальной сети Facebook*.В то же время данные активы уже не связаны с Евтушенковым, который весной 2022 года перестал быть владельцем и контролирующим акционером АФК. Так, конфискованы так называемые "доли Евтушенкова" в дочерних компаниях АФК и МТС: 42,09% в ООО "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье), 59,2% в ООО "ИТМ-Украина" (Киев), 59,2% в ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев), 42,09% в ООО Научно инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье), 34,21% в АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения" (Запорожье).Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов сообщил в четверг РИА Новости, что корпорация "не является стороной в данном судебном разбирательстве". "При этом мы внимательно наблюдаем за развитием событий и прорабатываем возможности защиты интересов корпорации и ее многочисленных акционеров, в том числе международных", - пояснил он.Великобритания 13 апреля расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 человек, среди которых оказался совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков. Тогда в корпорации уточняли, что эти санкции носят персональный характер и не распространяют свое действие на АФК "Система" и иные компании группы. Одновременно Владимир Евтушенков передал 10% акций корпорации своему сыну Феликсу, сократив свою долю до 49,2%. Доля Феликса Евтушенкова в результате выросла до 15,2%.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 25,3% акций, 20% в структуре акционерного капитала - й группы АФК, членов совета директоров и менеджмента корпорации, еще 5,5% - глобальные депозитарные расписки в свободном обращении.Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220805/konfiskatsiya-1807620060.html

https://rsport.ria.ru/20220827/yokerit-1812595076.html

https://ria.ru/20220901/sud-1813810700.html

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украина, россия, афк "система", владимир евтушенков