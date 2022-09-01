https://ria.ru/20220901/evrosoyuz-1813761582.html

ЕС открыл представительство в Сан-Франциско для связи с цифровыми гигантами

ЕС открыл представительство в Сан-Франциско для связи с цифровыми гигантами - РИА Новости, 01.09.2022

ЕС открыл представительство в Сан-Франциско для связи с цифровыми гигантами

Евросоюз открыл в четверг представительство в Сан-Франциско для связи с работающими в Калифорнии цифровыми гигантами, говорится в сообщении европейской... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:51

2022-09-01T15:51

2022-09-01T15:51

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технологии

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Евросоюз открыл в четверг представительство в Сан-Франциско для связи с работающими в Калифорнии цифровыми гигантами, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы. "Представительство займется укреплением сотрудничества ЕС и США в цифровой дипломатии, усилением возможности Евросоюза по взаимодействию с крупнейшими государственными и частными игроками, в том числе с политиками, бизнес-сообществом, гражданским обществом в секторе цифровых технологий", - говорится в документе.В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что представительство поможет работе ЕС "по борьбе с угрозами в киберпространстве и с иностранным вмешательством".В июле Евросоюз ввел новые правила для мировых интернет-гигантов, работающих на общем европейском рынке. Правила касаются честной конкуренции и охраны личных данных европейских пользователей.Эти правила предусматривают, в том числе, штрафы в размере до 20% от оборота.

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в мире, технологии, евросоюз, сша, сан-франциско