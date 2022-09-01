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ЕС открыл представительство в Сан-Франциско для связи с цифровыми гигантами - РИА Новости, 01.09.2022
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ЕС открыл представительство в Сан-Франциско для связи с цифровыми гигантами
ЕС открыл представительство в Сан-Франциско для связи с цифровыми гигантами - РИА Новости, 01.09.2022
ЕС открыл представительство в Сан-Франциско для связи с цифровыми гигантами
Евросоюз открыл в четверг представительство в Сан-Франциско для связи с работающими в Калифорнии цифровыми гигантами, говорится в сообщении европейской... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:51
2022-09-01T15:51
в мире
технологии
евросоюз
сша
сан-франциско
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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Евросоюз открыл в четверг представительство в Сан-Франциско для связи с работающими в Калифорнии цифровыми гигантами, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы. "Представительство займется укреплением сотрудничества ЕС и США в цифровой дипломатии, усилением возможности Евросоюза по взаимодействию с крупнейшими государственными и частными игроками, в том числе с политиками, бизнес-сообществом, гражданским обществом в секторе цифровых технологий", - говорится в документе.В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что представительство поможет работе ЕС "по борьбе с угрозами в киберпространстве и с иностранным вмешательством".В июле Евросоюз ввел новые правила для мировых интернет-гигантов, работающих на общем европейском рынке. Правила касаются честной конкуренции и охраны личных данных европейских пользователей.Эти правила предусматривают, в том числе, штрафы в размере до 20% от оборота.
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в мире, технологии, евросоюз, сша, сан-франциско
В мире, Технологии, Евросоюз, США, Сан-Франциско
15:51 01.09.2022
 
ЕС открыл представительство в Сан-Франциско для связи с цифровыми гигантами

Евросоюз открыл представительство в Сан-Франциско для связи с цифровыми гигантами

CC BY 2.0 / Nicolas Raymond / Golden Dawn Bridge – HDRМост Золотые ворота в Сан-Франциско
Мост Золотые ворота в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
CC BY 2.0 / Nicolas Raymond / Golden Dawn Bridge – HDR
Мост Золотые ворота в Сан-Франциско. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Евросоюз открыл в четверг представительство в Сан-Франциско для связи с работающими в Калифорнии цифровыми гигантами, говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы. "Представительство займется укреплением сотрудничества ЕС и США в цифровой дипломатии, усилением возможности Евросоюза по взаимодействию с крупнейшими государственными и частными игроками, в том числе с политиками, бизнес-сообществом, гражданским обществом в секторе цифровых технологий", - говорится в документе.
В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что представительство поможет работе ЕС "по борьбе с угрозами в киберпространстве и с иностранным вмешательством".
В июле Евросоюз ввел новые правила для мировых интернет-гигантов, работающих на общем европейском рынке. Правила касаются честной конкуренции и охраны личных данных европейских пользователей.
Эти правила предусматривают, в том числе, штрафы в размере до 20% от оборота.
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В миреТехнологииЕвросоюзСШАСан-Франциско
 
 
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