11:00 01.09.2022 (обновлено: 11:33 01.09.2022)
Лавров не считает нужным вводить контрмеры против граждан ЕС
Лавров считает, что России не стоит закрываться в ответ на визовые ограничения Евросоюза
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть любимые персонажи. которые уже помечены в наших санкционных списках",- сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
Глава МИД РФ отметил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз. "Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути - отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций",- добавил Лавров.
"Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть любимые персонажи. которые уже помечены в наших санкционных списках",- сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
Глава МИД РФ отметил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз. "Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути - отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций",- добавил Лавров.
9 августа, 08:00Европа опускает визовый "железный занавес"