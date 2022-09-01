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Лавров не считает нужным вводить контрмеры против граждан ЕС - РИА Новости, 01.09.2022
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Лавров не считает нужным вводить контрмеры против граждан ЕС
Лавров не считает нужным вводить контрмеры против граждан ЕС - РИА Новости, 01.09.2022
Лавров не считает нужным вводить контрмеры против граждан ЕС
России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:00
2022-09-01T11:33
евросоюз
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мгимо
сергей лавров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть любимые персонажи. которые уже помечены в наших санкционных списках",- сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.Глава МИД РФ отметил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз. "Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути - отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций",- добавил Лавров.
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евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мгимо, сергей лавров, санкции в отношении россии
Евросоюз, В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МГИМО, Сергей Лавров, Санкции в отношении России
11:00 01.09.2022 (обновлено: 11:33 01.09.2022)
 
Лавров не считает нужным вводить контрмеры против граждан ЕС

Лавров считает, что России не стоит закрываться в ответ на визовые ограничения Евросоюза

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть любимые персонажи. которые уже помечены в наших санкционных списках",- сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Глава МИД РФ отметил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз. "Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути - отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций",- добавил Лавров.
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 08:00
Европа опускает визовый "железный занавес"
 
ЕвросоюзВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МГИМОСергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
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