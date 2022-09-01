https://ria.ru/20220901/evrosoyuz-1813654211.html

Лавров не считает нужным вводить контрмеры против граждан ЕС

Лавров не считает нужным вводить контрмеры против граждан ЕС - РИА Новости, 01.09.2022

Лавров не считает нужным вводить контрмеры против граждан ЕС

России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:00

2022-09-01T11:00

2022-09-01T11:33

евросоюз

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мгимо

сергей лавров

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. России не стоит изолироваться и отвечать взаимностью, наказывая граждан европейских стран в ответ на шаги Евросоюза по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью, коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть любимые персонажи. которые уже помечены в наших санкционных списках",- сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.Глава МИД РФ отметил, что Россия не будет отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз. "Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути - отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций",- добавил Лавров.

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мгимо, сергей лавров, санкции в отношении россии