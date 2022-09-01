11:50 01.09.2022 (обновлено: 12:04 01.09.2022)
Энергодар остался без электричества, в городе не работает мобильная связь
Член ВГА Рогов: Энергодар остался без электричества, в городе не работает мобильная связь
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Энергодар остается без света, там перестала работать мобильная связь, сказал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В городе пока нет электричества. И нет мобильной связи", — заявил он.
По его словам, энергоснабжение нарушено из-за обстрелов украинскими войсками.
Помимо этого, под огонь ВСУ попали три детских сада в городе.
Ранее украинские войска попытались высадить десант возле Запорожской АЭС из 60 человек на двух самоходных баржах. Диверсантов удалось ликвидировать.
ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Как сообщали СМИ, сотрудники агентства уже выехали в сторону ЗАЭС.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.