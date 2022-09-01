https://ria.ru/20220901/energodar-1813672109.html

Энергодар остался без электричества, в городе не работает мобильная связь

Энергодар остался без электричества, в городе не работает мобильная связь - РИА Новости, 01.09.2022

Энергодар остался без электричества, в городе не работает мобильная связь

Энергодар остается без света, там перестала работать мобильная связь, сказал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:50

2022-09-01T11:50

2022-09-01T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Энергодар остается без света, там перестала работать мобильная связь, сказал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В городе пока нет электричества. И нет мобильной связи", — заявил он.По его словам, энергоснабжение нарушено из-за обстрелов украинскими войсками.Помимо этого, под огонь ВСУ попали три детских сада в городе.Ранее украинские войска попытались высадить десант возле Запорожской АЭС из 60 человек на двух самоходных баржах. Диверсантов удалось ликвидировать.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Как сообщали СМИ, сотрудники агентства уже выехали в сторону ЗАЭС.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс