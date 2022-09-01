Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ, заявили в Энергодаре
Глава администрации Энергодара Волга: Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Украинская сторона устраивает провокации на пути следования делегации МАГАТЭ, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Они продолжили провокацию именно на переходном моменте – там, где миссия МАГАТЭ начала пересекать зону в нашу сторону", - сказал он.
Ранее Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.