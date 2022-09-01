https://ria.ru/20220901/energodar-1813652462.html

Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ, заявили в Энергодаре

Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 01.09.2022

Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ, заявили в Энергодаре

Украинская сторона устраивает провокации на пути следования делегации МАГАТЭ, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:56

2022-09-01T10:56

2022-09-01T10:56

специальная военная операция на украине

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Украинская сторона устраивает провокации на пути следования делегации МАГАТЭ, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга.Ранее Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Ольга Фомченкова

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