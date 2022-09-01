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Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/energodar-1813652462.html
Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ, заявили в Энергодаре
Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ, заявили в Энергодаре - РИА Новости, 01.09.2022
Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ, заявили в Энергодаре
Украинская сторона устраивает провокации на пути следования делегации МАГАТЭ, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:56
2022-09-01T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожье
запорожская аэс
магатэ
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Украинская сторона устраивает провокации на пути следования делегации МАГАТЭ, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга.Ранее Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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энергодар
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в мире, энергодар, запорожье, запорожская аэс, магатэ, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожье, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Запорожская область
10:56 01.09.2022
 
Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ, заявили в Энергодаре

Глава администрации Энергодара Волга: Киев устраивает провокации на пути делегации МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен - РИА Новости. Украинская сторона устраивает провокации на пути следования делегации МАГАТЭ, заявил журналистам глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Они продолжили провокацию именно на переходном моменте – там, где миссия МАГАТЭ начала пересекать зону в нашу сторону", - сказал он.
Ранее Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
Обстрелы Энергодара идут в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября. Владимир Зеленский во вторник опубликовал видео встречи с экспертами МАГАТЭ во главе с Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожьеЗапорожская АЭСМАГАТЭЗапорожская область
 
 
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