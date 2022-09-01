https://ria.ru/20220901/energodar-1813627372.html
В Энергодаре отменили все мероприятия, посвященные Дню знаний
В Энергодаре отменили все мероприятия, посвященные Дню знаний - РИА Новости, 01.09.2022
В Энергодаре отменили все мероприятия, посвященные Дню знаний
Все мероприятия в Энергодаре, посвященные Дню знаний, отменены в связи с обстрелами, сообщили РИА Новости в администрации города.В четверг утром украинские... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:11
2022-09-01T09:11
2022-09-01T14:59
энергодар
день знаний
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все мероприятия в Энергодаре, посвященные Дню знаний, отменены в связи с обстрелами, сообщили РИА Новости в администрации города.В четверг утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Несколько снарядов разорвалось в центральных кварталах. Также обстрелу подверглась и территория АЭС.На данный момент известно о трех погибших мирных гражданах, пятеро ранены. Пожары произошли в двух детских садах, разбиты некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20220827/shkola-1812533320.html
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энергодар, день знаний, в мире
Энергодар, День знаний, Специальная военная операция на Украине, В мире
09:11 01.09.2022 (обновлено: 14:59 01.09.2022)
В Энергодаре отменили все мероприятия, посвященные Дню знаний
Все мероприятия в городе, посвященные Дню знаний, отменены в связи с обстрелами