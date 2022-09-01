https://ria.ru/20220901/energodar-1813627372.html

В Энергодаре отменили все мероприятия, посвященные Дню знаний

В Энергодаре отменили все мероприятия, посвященные Дню знаний - РИА Новости, 01.09.2022

В Энергодаре отменили все мероприятия, посвященные Дню знаний

Все мероприятия в Энергодаре, посвященные Дню знаний, отменены в связи с обстрелами, сообщили РИА Новости в администрации города.В четверг утром украинские... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:11

2022-09-01T09:11

2022-09-01T14:59

энергодар

день знаний

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все мероприятия в Энергодаре, посвященные Дню знаний, отменены в связи с обстрелами, сообщили РИА Новости в администрации города.В четверг утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Несколько снарядов разорвалось в центральных кварталах. Также обстрелу подверглась и территория АЭС.На данный момент известно о трех погибших мирных гражданах, пятеро ранены. Пожары произошли в двух детских садах, разбиты некоторые жилые дома и объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20220827/shkola-1812533320.html

энергодар

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энергодар, день знаний, в мире