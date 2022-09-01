Рейтинг@Mail.ru
Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/energodar-1813626995.html
Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС
Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС
Украинские войска ведут обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:10
2022-09-01T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811742363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a9bda922da7a0860fa6c37ca8abb1f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России."С 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока", - сказали в ведомстве.
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811742363_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_792a92d8a78f8ccdd835f38e799df42e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:10 01.09.2022 (обновлено: 15:25 01.09.2022)
 
Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС

Минобороны России: четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России.
"С 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока", - сказали в ведомстве.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала