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Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС

Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС

Украинские войска ведут обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:10

2022-09-01T09:10

2022-09-01T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожская аэс

энергодар

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России."С 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока", - сказали в ведомстве.

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф)