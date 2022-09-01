https://ria.ru/20220901/energodar-1813626995.html
Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС
Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС
Украинские войска ведут обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:10
2022-09-01T09:10
2022-09-01T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811742363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a9bda922da7a0860fa6c37ca8abb1f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны России."С 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока", - сказали в ведомстве.
запорожская область
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811742363_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_792a92d8a78f8ccdd835f38e799df42e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
09:10 01.09.2022 (обновлено: 15:25 01.09.2022)
Четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС
Минобороны России: четыре украинских снаряда разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС