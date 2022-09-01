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Делегация МАГАТЭ выехала в направлении Запорожской АЭС и Энергодара - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Делегация МАГАТЭ выехала в направлении Запорожской АЭС и Энергодара
Делегация МАГАТЭ выехала в направлении Запорожской АЭС и Энергодара - РИА Новости, 01.09.2022
Делегация МАГАТЭ выехала в направлении Запорожской АЭС и Энергодара
Делегация МАГАТЭ выехала из города Запорожья в направлении Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:45
2022-09-01T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
магатэ
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Делегация МАГАТЭ выехала из города Запорожья в направлении Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."По моим данным, мне вот только сейчас сообщили, что кавалькада машин (миссии МАГАТЭ) от гостиницы в (городе) Запорожье отправилась к нам", - сказал Рогов в эфире RT.
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в мире, запорожье, магатэ, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
08:45 01.09.2022 (обновлено: 10:40 01.09.2022)
 
Делегация МАГАТЭ выехала в направлении Запорожской АЭС и Энергодара

Член ВГА Рогов: делегация МАГАТЭ выехала в направлении Запорожской АЭС и Энергодара

© AFP 2022 / Genya SavilovКортеж автомобилей с представителями МАГАТЭ в Запорожье. 1 сентября 2022
Кортеж автомобилей с представителями МАГАТЭ в Запорожье. 1 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / Genya Savilov
Кортеж автомобилей с представителями МАГАТЭ в Запорожье. 1 сентября 2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Делегация МАГАТЭ выехала из города Запорожья в направлении Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По моим данным, мне вот только сейчас сообщили, что кавалькада машин (миссии МАГАТЭ) от гостиницы в (городе) Запорожье отправилась к нам", - сказал Рогов в эфире RT.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеМАГАТЭЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир Рогов
 
 
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