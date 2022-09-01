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Делегация МАГАТЭ выехала в направлении Запорожской АЭС и Энергодара

Делегация МАГАТЭ выехала в направлении Запорожской АЭС и Энергодара - РИА Новости, 01.09.2022

Делегация МАГАТЭ выехала в направлении Запорожской АЭС и Энергодара

Делегация МАГАТЭ выехала из города Запорожья в направлении Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:45

2022-09-01T08:45

2022-09-01T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Делегация МАГАТЭ выехала из города Запорожья в направлении Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."По моим данным, мне вот только сейчас сообщили, что кавалькада машин (миссии МАГАТЭ) от гостиницы в (городе) Запорожье отправилась к нам", - сказал Рогов в эфире RT.

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Ольга Фомченкова

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