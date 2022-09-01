03:13 01.09.2022 (обновлено: 03:24 01.09.2022)
Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1 процента
Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1% и замедление роста цен до 13,9%
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости/Прайм. Дефляция в России продолжится в сентябре и за месяц составит 0,1%, при этом в годовом выражении темпы роста цен замедлятся до 13,9%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
Инфляция в России подскочила в конце февраля на фоне введения западными странами санкций против российской экономики, обвалившегося курса рубля, разрыва логистических цепочек и возросшего потребительского спроса на внутреннем рынке. Темпы роста цен в стране достигли пика в апреле, когда они составили 17,83%. Однако затем на фоне укрепившегося рубля, восстановления импорта и хорошего урожая инфляция начала замедляться.
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Так, по данным Минэкономразвития, в годовом выражении на 29 августа инфляция составила 14,31%. При этом в месячном выражении в России с июня наблюдается дефляция, которая по итогам июля ускорилась до 0,39% с 0,35% месяцем ранее. При этом на 29 августа с начала месяца дефляция составила 0,5%.
Российские власти ждут, что инфляция к концу года останется контролируемой. Так, ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 12-15%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 13,4%. При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что по итогам текущего года темпы роста цен составят 12-13%.
Факторы инфляции
Основной дезинфляционный вклад в сентябре продолжат вносить продукты питания, при этом темпы роста цен на услуги из-за окончания периода отпусков могут также замедлиться, считают аналитики.
"В сентябре месячная дефляция может продолжиться – профильные ведомства ожидают рекордного урожая зерновых и масличных культур в этом году в России, что сохранит понижательное давление на цены продовольствия, доля которого в потребительской корзине составляет 38%. При этом дефляция окажется не такой выраженной, как в августе – по нашим прогнозам, в сентябре цены снизятся на 0,1-0,2% месяц к месяцу по сравнению с 0,4-0,5% в августе", - пишет главный экономист "ВТБ Мои инвестиции" Григорий Жирнов.
Главный аналитик ПСБ Денис Попов напомнил, что в сентябре сезонно прекращается рост цен в сегменте услуг населению из-за завершения сезона отпусков. "Пока мы ждем нулевой ценовой динамики по услугам, но с учетом слабого спроса может сформироваться и небольшой минус", - добавил он.
В то же время главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский ожидает, что на фоне стабилизации курса рубля в непищевом сегменте дефляция близка к завершению. Другие аналитики видят риск, что цены на непродовольственные товары могут и вовсе пойти вверх.
"Начнут дорожать непродовольственные товары – их запасы на складах подходят к концу, а новые закупаются уже со сложностями в логистике, что должно отразиться на ценах", - отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Прогнозы аналитиков
Прогнозы экспертов по месячным и годовым темпам роста цен в сентябре 2022 года представлены ниже (в процентах):
"БКС Мир инвестиций" - 0 / 14,5
"ВТБ Мои инвестиции" - (-0,1-0,2) / 13,6-13,7
Газпромбанк – 0 / 13,6
"Зенит" - 0,1 / 14,2
НРА – (-0,1-0,3) / 13,8-14
Промсвязьбанк – 0,1 / 14
Росбанк – (-0,3) / 13,4-13,6
Сбербанк – 0 / 13,5-13,7
Совкомбанк – (-0,5) / 13
"Тинькофф инвестиции" - 0 / 14
"Хоум кредит" - 0,5 / 14,4
"Эксперт РА" - (-0,4-0,5) / 14,2-14,5
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