Рейтинг@Mail.ru
Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1 процента - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/ekonomika-1813602990.html
Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1 процента
Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1 процента - РИА Новости, 01.09.2022
Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1 процента
Дефляция в России продолжится в сентябре и за месяц составит 0,1%, при этом в годовом выражении темпы роста цен замедлятся до 13,9%, следует из... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T03:13
2022-09-01T03:24
экономика
андрей белоусов
сергей гришунин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
втб
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости/Прайм. Дефляция в России продолжится в сентябре и за месяц составит 0,1%, при этом в годовом выражении темпы роста цен замедлятся до 13,9%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.Инфляция в России подскочила в конце февраля на фоне введения западными странами санкций против российской экономики, обвалившегося курса рубля, разрыва логистических цепочек и возросшего потребительского спроса на внутреннем рынке. Темпы роста цен в стране достигли пика в апреле, когда они составили 17,83%. Однако затем на фоне укрепившегося рубля, восстановления импорта и хорошего урожая инфляция начала замедляться.Так, по данным Минэкономразвития, в годовом выражении на 29 августа инфляция составила 14,31%. При этом в месячном выражении в России с июня наблюдается дефляция, которая по итогам июля ускорилась до 0,39% с 0,35% месяцем ранее. При этом на 29 августа с начала месяца дефляция составила 0,5%.Российские власти ждут, что инфляция к концу года останется контролируемой. Так, ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 12-15%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 13,4%. При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что по итогам текущего года темпы роста цен составят 12-13%.Факторы инфляцииОсновной дезинфляционный вклад в сентябре продолжат вносить продукты питания, при этом темпы роста цен на услуги из-за окончания периода отпусков могут также замедлиться, считают аналитики.Главный аналитик ПСБ Денис Попов напомнил, что в сентябре сезонно прекращается рост цен в сегменте услуг населению из-за завершения сезона отпусков. "Пока мы ждем нулевой ценовой динамики по услугам, но с учетом слабого спроса может сформироваться и небольшой минус", - добавил он.В то же время главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский ожидает, что на фоне стабилизации курса рубля в непищевом сегменте дефляция близка к завершению. Другие аналитики видят риск, что цены на непродовольственные товары могут и вовсе пойти вверх."Начнут дорожать непродовольственные товары – их запасы на складах подходят к концу, а новые закупаются уже со сложностями в логистике, что должно отразиться на ценах", - отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.Прогнозы аналитиковПрогнозы экспертов по месячным и годовым темпам роста цен в сентябре 2022 года представлены ниже (в процентах):"БКС Мир инвестиций" - 0 / 14,5"ВТБ Мои инвестиции" - (-0,1-0,2) / 13,6-13,7Газпромбанк – 0 / 13,6"Зенит" - 0,1 / 14,2НРА – (-0,1-0,3) / 13,8-14Промсвязьбанк – 0,1 / 14Росбанк – (-0,3) / 13,4-13,6Сбербанк – 0 / 13,5-13,7Совкомбанк – (-0,5) / 13"Тинькофф инвестиции" - 0 / 14"Хоум кредит" - 0,5 / 14,4"Эксперт РА" - (-0,4-0,5) / 14,2-14,5
https://ria.ru/20220830/kreditovanie-1813090277.html
https://ria.ru/20220824/tsentrobank-1811725625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей белоусов, сергей гришунин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), втб, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Андрей Белоусов, Сергей Гришунин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ВТБ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
03:13 01.09.2022 (обновлено: 03:24 01.09.2022)
 
Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1 процента

Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1% и замедление роста цен до 13,9%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости/Прайм. Дефляция в России продолжится в сентябре и за месяц составит 0,1%, при этом в годовом выражении темпы роста цен замедлятся до 13,9%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
Инфляция в России подскочила в конце февраля на фоне введения западными странами санкций против российской экономики, обвалившегося курса рубля, разрыва логистических цепочек и возросшего потребительского спроса на внутреннем рынке. Темпы роста цен в стране достигли пика в апреле, когда они составили 17,83%. Однако затем на фоне укрепившегося рубля, восстановления импорта и хорошего урожая инфляция начала замедляться.
Логотип корпорации МСП
30 августа, 11:36
МСП Банк начал прием заявок по госпрограмме льготного кредитования
Так, по данным Минэкономразвития, в годовом выражении на 29 августа инфляция составила 14,31%. При этом в месячном выражении в России с июня наблюдается дефляция, которая по итогам июля ускорилась до 0,39% с 0,35% месяцем ранее. При этом на 29 августа с начала месяца дефляция составила 0,5%.
Российские власти ждут, что инфляция к концу года останется контролируемой. Так, ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 12-15%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 13,4%. При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что по итогам текущего года темпы роста цен составят 12-13%.

Факторы инфляции

Основной дезинфляционный вклад в сентябре продолжат вносить продукты питания, при этом темпы роста цен на услуги из-за окончания периода отпусков могут также замедлиться, считают аналитики.
"В сентябре месячная дефляция может продолжиться – профильные ведомства ожидают рекордного урожая зерновых и масличных культур в этом году в России, что сохранит понижательное давление на цены продовольствия, доля которого в потребительской корзине составляет 38%. При этом дефляция окажется не такой выраженной, как в августе – по нашим прогнозам, в сентябре цены снизятся на 0,1-0,2% месяц к месяцу по сравнению с 0,4-0,5% в августе", - пишет главный экономист "ВТБ Мои инвестиции" Григорий Жирнов.
Главный аналитик ПСБ Денис Попов напомнил, что в сентябре сезонно прекращается рост цен в сегменте услуг населению из-за завершения сезона отпусков. "Пока мы ждем нулевой ценовой динамики по услугам, но с учетом слабого спроса может сформироваться и небольшой минус", - добавил он.
В то же время главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский ожидает, что на фоне стабилизации курса рубля в непищевом сегменте дефляция близка к завершению. Другие аналитики видят риск, что цены на непродовольственные товары могут и вовсе пойти вверх.
"Начнут дорожать непродовольственные товары – их запасы на складах подходят к концу, а новые закупаются уже со сложностями в логистике, что должно отразиться на ценах", - отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Прогнозы аналитиков

Прогнозы экспертов по месячным и годовым темпам роста цен в сентябре 2022 года представлены ниже (в процентах):
"БКС Мир инвестиций" - 0 / 14,5
"ВТБ Мои инвестиции" - (-0,1-0,2) / 13,6-13,7
Газпромбанк – 0 / 13,6
"Зенит" - 0,1 / 14,2
НРА – (-0,1-0,3) / 13,8-14
Промсвязьбанк – 0,1 / 14
Росбанк – (-0,3) / 13,4-13,6
Сбербанк – 0 / 13,5-13,7
Совкомбанк – (-0,5) / 13
"Тинькофф инвестиции" - 0 / 14
"Хоум кредит" - 0,5 / 14,4
"Эксперт РА" - (-0,4-0,5) / 14,2-14,5
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 07:15
ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги
 
ЭкономикаАндрей БелоусовСергей ГришунинРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала