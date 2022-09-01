https://ria.ru/20220901/ekonomika-1813602990.html

Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1 процента

Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1 процента - РИА Новости, 01.09.2022

Аналитики ждут в сентябре дефляцию в России на уровне 0,1 процента

Дефляция в России продолжится в сентябре и за месяц составит 0,1%, при этом в годовом выражении темпы роста цен замедлятся до 13,9%, следует из... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T03:13

2022-09-01T03:13

2022-09-01T03:24

экономика

андрей белоусов

сергей гришунин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

втб

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости/Прайм. Дефляция в России продолжится в сентябре и за месяц составит 0,1%, при этом в годовом выражении темпы роста цен замедлятся до 13,9%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.Инфляция в России подскочила в конце февраля на фоне введения западными странами санкций против российской экономики, обвалившегося курса рубля, разрыва логистических цепочек и возросшего потребительского спроса на внутреннем рынке. Темпы роста цен в стране достигли пика в апреле, когда они составили 17,83%. Однако затем на фоне укрепившегося рубля, восстановления импорта и хорошего урожая инфляция начала замедляться.Так, по данным Минэкономразвития, в годовом выражении на 29 августа инфляция составила 14,31%. При этом в месячном выражении в России с июня наблюдается дефляция, которая по итогам июля ускорилась до 0,39% с 0,35% месяцем ранее. При этом на 29 августа с начала месяца дефляция составила 0,5%.Российские власти ждут, что инфляция к концу года останется контролируемой. Так, ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 12-15%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 13,4%. При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что по итогам текущего года темпы роста цен составят 12-13%.Факторы инфляцииОсновной дезинфляционный вклад в сентябре продолжат вносить продукты питания, при этом темпы роста цен на услуги из-за окончания периода отпусков могут также замедлиться, считают аналитики.Главный аналитик ПСБ Денис Попов напомнил, что в сентябре сезонно прекращается рост цен в сегменте услуг населению из-за завершения сезона отпусков. "Пока мы ждем нулевой ценовой динамики по услугам, но с учетом слабого спроса может сформироваться и небольшой минус", - добавил он.В то же время главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский ожидает, что на фоне стабилизации курса рубля в непищевом сегменте дефляция близка к завершению. Другие аналитики видят риск, что цены на непродовольственные товары могут и вовсе пойти вверх."Начнут дорожать непродовольственные товары – их запасы на складах подходят к концу, а новые закупаются уже со сложностями в логистике, что должно отразиться на ценах", - отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.Прогнозы аналитиковПрогнозы экспертов по месячным и годовым темпам роста цен в сентябре 2022 года представлены ниже (в процентах):"БКС Мир инвестиций" - 0 / 14,5"ВТБ Мои инвестиции" - (-0,1-0,2) / 13,6-13,7Газпромбанк – 0 / 13,6"Зенит" - 0,1 / 14,2НРА – (-0,1-0,3) / 13,8-14Промсвязьбанк – 0,1 / 14Росбанк – (-0,3) / 13,4-13,6Сбербанк – 0 / 13,5-13,7Совкомбанк – (-0,5) / 13"Тинькофф инвестиции" - 0 / 14"Хоум кредит" - 0,5 / 14,4"Эксперт РА" - (-0,4-0,5) / 14,2-14,5

https://ria.ru/20220830/kreditovanie-1813090277.html

https://ria.ru/20220824/tsentrobank-1811725625.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, андрей белоусов, сергей гришунин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), втб, центральный банк рф (цб рф)