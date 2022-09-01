https://ria.ru/20220901/ekologiya-1813606347.html

Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии

Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии - РИА Новости, 01.09.2022

Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать межведомственные комиссии по вопросам экологии во всех регионах России. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T05:57

2022-09-01T05:57

2022-09-01T05:57

общество

россия

экология в россии

экология

ирина яровая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431635_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_e478d1759cfa77fc0809231735ca31b4.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать межведомственные комиссии по вопросам экологии во всех регионах России.По ее словам, задача межведомственной комиссии будет заключаться в том, чтобы каждое ведомство было ответственно перед главой субъекта "за мониторинг, упреждение и решение в пользу жителей".Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября. Мероприятия форума объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из них в очном формате примут участие 500 человек. Среди них представители молодежи, молодые ученые, занимающиеся темами экологии, деятели креативных индустрий и медиа в "зеленой" повестке, экологические предприниматели, а также руководители и представители общественных организаций и бизнеса в области охраны окружающей среды.

https://ria.ru/20220820/ssha-1810938732.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, экология в россии, экология, ирина яровая