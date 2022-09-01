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Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии
Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии - РИА Новости, 01.09.2022
Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать межведомственные комиссии по вопросам экологии во всех регионах России. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T05:57
2022-09-01T05:57
2022-09-01T05:57
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экология
ирина яровая
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать межведомственные комиссии по вопросам экологии во всех регионах России.По ее словам, задача межведомственной комиссии будет заключаться в том, чтобы каждое ведомство было ответственно перед главой субъекта "за мониторинг, упреждение и решение в пользу жителей".Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября. Мероприятия форума объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из них в очном формате примут участие 500 человек. Среди них представители молодежи, молодые ученые, занимающиеся темами экологии, деятели креативных индустрий и медиа в "зеленой" повестке, экологические предприниматели, а также руководители и представители общественных организаций и бизнеса в области охраны окружающей среды.
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общество, россия, экология в россии, экология, ирина яровая
Общество, Россия, Экология в России, Экология, Ирина Яровая
Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии
Депутат Госдумы Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии