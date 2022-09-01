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Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии - РИА Новости, 01.09.2022
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Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии
Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии - РИА Новости, 01.09.2022
Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать межведомственные комиссии по вопросам экологии во всех регионах России. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T05:57
2022-09-01T05:57
общество
россия
экология в россии
экология
ирина яровая
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать межведомственные комиссии по вопросам экологии во всех регионах России.По ее словам, задача межведомственной комиссии будет заключаться в том, чтобы каждое ведомство было ответственно перед главой субъекта "за мониторинг, упреждение и решение в пользу жителей".Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября. Мероприятия форума объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из них в очном формате примут участие 500 человек. Среди них представители молодежи, молодые ученые, занимающиеся темами экологии, деятели креативных индустрий и медиа в "зеленой" повестке, экологические предприниматели, а также руководители и представители общественных организаций и бизнеса в области охраны окружающей среды.
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общество, россия, экология в россии, экология, ирина яровая
Общество, Россия, Экология в России, Экология, Ирина Яровая
05:57 01.09.2022
 
Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии

Депутат Госдумы Яровая предложила создать в регионах межведомственные комиссии по экологии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВице-спикер Госдумы Ирина Яровая
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать межведомственные комиссии по вопросам экологии во всех регионах России.
"Я полагаю, что необходимо нам на уровне губернаторов во всех регионах нашей страны создать межведомственные комиссии по вопросам экологии экологической безопасности", - сказала Яровая в ходе выступления на форуме "Экосистема".
По ее словам, задача межведомственной комиссии будет заключаться в том, чтобы каждое ведомство было ответственно перед главой субъекта "за мониторинг, упреждение и решение в пользу жителей".
Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 29 августа по 5 сентября. Мероприятия форума объединят четыре тысячи участников из 85 регионов России, из них в очном формате примут участие 500 человек. Среди них представители молодежи, молодые ученые, занимающиеся темами экологии, деятели креативных индустрий и медиа в "зеленой" повестке, экологические предприниматели, а также руководители и представители общественных организаций и бизнеса в области охраны окружающей среды.
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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ОбществоРоссияЭкология в РоссииЭкологияИрина Яровая
 
 
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