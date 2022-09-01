https://ria.ru/20220901/dvizhenie-1813845213.html
Путин призвал не допустить забюрокрачивания развития молодежного движения
Путин призвал не допустить забюрокрачивания развития молодежного движения - РИА Новости, 01.09.2022
Путин призвал не допустить забюрокрачивания развития молодежного движения
Организаторам и участникам общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи нельзя допустить забюрокрачивания процесса развития... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:46
2022-09-01T19:46
2022-09-01T19:46
общество
владимир путин
политика
россия
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Организаторам и участникам общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи нельзя допустить забюрокрачивания процесса развития организации, иначе "все пойдет насмарку", заявил президент РФ Владимир Путин на первом очном заседании членов наблюдательного совета движения."Еще раз хотел бы подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя допустить забюрокраченности этого процесса, иначе все пойдет насмарку с первых же шагов. Это важнейшее условие обеспечения успеха всего нашего предприятия. Я уверен, что все, кто сегодня собрались, это понимают, и мы должны сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы успех был гарантирован", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, политика, россия
Общество, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин призвал не допустить забюрокрачивания развития молодежного движения
Путин призвал не допустить забюрокрачивания процесса развития движения детей и молодежи
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Организаторам и участникам общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи нельзя допустить забюрокрачивания процесса развития организации, иначе "все пойдет насмарку", заявил президент РФ Владимир Путин на первом очном заседании членов наблюдательного совета движения.
"Еще раз хотел бы подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя допустить забюрокраченности этого процесса, иначе все пойдет насмарку с первых же шагов. Это важнейшее условие обеспечения успеха всего нашего предприятия. Я уверен, что все, кто сегодня собрались, это понимают, и мы должны сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы успех был гарантирован", - сказал Путин.