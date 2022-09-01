https://ria.ru/20220901/dvizhenie-1813845213.html

Путин призвал не допустить забюрокрачивания развития молодежного движения

Путин призвал не допустить забюрокрачивания развития молодежного движения - РИА Новости, 01.09.2022

Путин призвал не допустить забюрокрачивания развития молодежного движения

Организаторам и участникам общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи нельзя допустить забюрокрачивания процесса развития... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:46

2022-09-01T19:46

2022-09-01T19:46

общество

владимир путин

политика

россия

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Организаторам и участникам общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи нельзя допустить забюрокрачивания процесса развития организации, иначе "все пойдет насмарку", заявил президент РФ Владимир Путин на первом очном заседании членов наблюдательного совета движения."Еще раз хотел бы подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя допустить забюрокраченности этого процесса, иначе все пойдет насмарку с первых же шагов. Это важнейшее условие обеспечения успеха всего нашего предприятия. Я уверен, что все, кто сегодня собрались, это понимают, и мы должны сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы успех был гарантирован", - сказал Путин.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, политика, россия