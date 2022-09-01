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В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком
В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком - РИА Новости, 01.09.2022
В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком
Спасатели потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:00
2022-09-01T14:00
2022-09-01T14:17
происшествия
калужское шоссе
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Рейсовый автобус столкнулся с грузовой машиной на 45-м километре Калужского шоссе."В 13.39 пожар полностью потушен на площади 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства."Авария произошла по вине водители грузовика. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания. В результате ДТП погибших в автобусе нет, пострадало два человека, им оказывается медицинская помощь", - добавили в столичном дептрансе.Отмечается, что на месте также работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.Источник РИА Новости в правоохранительных органах в свою очередь отметил, что травмы у пострадавших граждан нетяжелые.
https://ria.ru/20220522/avtobus-1790029544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:00 01.09.2022 (обновлено: 14:17 01.09.2022)
В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком
В Новой Москве спасатели потушили пожар в автобусе, загоревшемся после ДТП с грузовиком