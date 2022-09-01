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В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком - РИА Новости, 01.09.2022
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В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком
В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком - РИА Новости, 01.09.2022
В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком
Спасатели потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:00
2022-09-01T14:17
происшествия
калужское шоссе
москва
россия
новая москва
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авто
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Рейсовый автобус столкнулся с грузовой машиной на 45-м километре Калужского шоссе."В 13.39 пожар полностью потушен на площади 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства."Авария произошла по вине водители грузовика. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания. В результате ДТП погибших в автобусе нет, пострадало два человека, им оказывается медицинская помощь", - добавили в столичном дептрансе.Отмечается, что на месте также работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.Источник РИА Новости в правоохранительных органах в свою очередь отметил, что травмы у пострадавших граждан нетяжелые.
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происшествия, калужское шоссе, москва, россия, новая москва, дтп, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Калужское шоссе, Москва, Россия, Новая Москва, ДТП, Авто, ГИБДД МВД РФ
14:00 01.09.2022 (обновлено: 14:17 01.09.2022)
 
В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком

В Новой Москве спасатели потушили пожар в автобусе, загоревшемся после ДТП с грузовиком

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Рейсовый автобус столкнулся с грузовой машиной на 45-м километре Калужского шоссе.
"В 13.39 пожар полностью потушен на площади 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
"Авария произошла по вине водители грузовика. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания. В результате ДТП погибших в автобусе нет, пострадало два человека, им оказывается медицинская помощь", - добавили в столичном дептрансе.
Отмечается, что на месте также работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах в свою очередь отметил, что травмы у пострадавших граждан нетяжелые.
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