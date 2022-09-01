https://ria.ru/20220901/dtp-1813717166.html

В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком

В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком - РИА Новости, 01.09.2022

В Новой Москве потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком

Спасатели потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:00

2022-09-01T14:00

2022-09-01T14:17

происшествия

калужское шоссе

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спасатели потушили автобус, загоревшийся после ДТП с грузовиком в новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Рейсовый автобус столкнулся с грузовой машиной на 45-м километре Калужского шоссе."В 13.39 пожар полностью потушен на площади 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства."Авария произошла по вине водители грузовика. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания. В результате ДТП погибших в автобусе нет, пострадало два человека, им оказывается медицинская помощь", - добавили в столичном дептрансе.Отмечается, что на месте также работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.Источник РИА Новости в правоохранительных органах в свою очередь отметил, что травмы у пострадавших граждан нетяжелые.

https://ria.ru/20220522/avtobus-1790029544.html

калужское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калужское шоссе, москва, россия, новая москва, дтп, авто, гибдд мвд рф