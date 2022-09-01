12:23 01.09.2022 (обновлено: 20:51 01.09.2022)
В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей
В подмосковной Истре мусоровоз насмерть сбил одного ребенка и травмировал другого
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мусоровоз наехал на двух маленьких детей в подмосковной Истре, один ребенок погиб, второй в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник руководителя подмосковного главка СК России Анна Тертичная.
По ее словам, 1 сентября поступила информация о том, что в Истре мусоровоз наехал на детей 2017 и 2019 года рождения, после чего один ребенок был госпитализирован, а второй скончался на месте.
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"По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказала Тертичная. Кроме этого, следственные органы подмосковного главка СК России ходатайствуют о передаче возбужденного по этому факту уголовного дела из полиции. В настоящее время ведется осмотр места происшествия, а также допросы свидетелей, очевидцев и родителей детей.
Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Московской области, мусоровоз наехал на двух маленьких девочек. Подчеркивается, что дело находится на контроле городской прокуратуры.
В свою очередь, пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что дети переходили дорогу в неустановленном месте. "Первого сентября в 08:45 у одного из домов на улице Ленина водитель автомобиля "МАЗ" при выезде со второстепенной дороги на главную совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода", — говорится в сообщении. Отмечается, что полицией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
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