https://ria.ru/20220901/dtp-1813685368.html

В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей

В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей - РИА Новости, 01.09.2022

В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей

Мусоровоз наехал на двух маленьких детей в подмосковной Истре, один ребенок погиб, второй в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:23

2022-09-01T12:23

2022-09-01T20:51

происшествия

московская область (подмосковье)

истра

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мусоровоз наехал на двух маленьких детей в подмосковной Истре, один ребенок погиб, второй в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник руководителя подмосковного главка СК России Анна Тертичная.По ее словам, 1 сентября поступила информация о том, что в Истре мусоровоз наехал на детей 2017 и 2019 года рождения, после чего один ребенок был госпитализирован, а второй скончался на месте."По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказала Тертичная. Кроме этого, следственные органы подмосковного главка СК России ходатайствуют о передаче возбужденного по этому факту уголовного дела из полиции. В настоящее время ведется осмотр места происшествия, а также допросы свидетелей, очевидцев и родителей детей.Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Московской области, мусоровоз наехал на двух маленьких девочек. Подчеркивается, что дело находится на контроле городской прокуратуры.В свою очередь, пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что дети переходили дорогу в неустановленном месте. "Первого сентября в 08:45 у одного из домов на улице Ленина водитель автомобиля "МАЗ" при выезде со второстепенной дороги на главную совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода", — говорится в сообщении. Отмечается, что полицией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

https://ria.ru/20220728/vladivostok-1805478664.html

https://ria.ru/20220815/dtp-1809868468.html

московская область (подмосковье)

истра

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), истра, следственный комитет россии (ск рф), россия