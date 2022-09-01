Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/dtp-1813685368.html
В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей
В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей - РИА Новости, 01.09.2022
В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей
Мусоровоз наехал на двух маленьких детей в подмосковной Истре, один ребенок погиб, второй в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:23
2022-09-01T20:51
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мусоровоз наехал на двух маленьких детей в подмосковной Истре, один ребенок погиб, второй в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник руководителя подмосковного главка СК России Анна Тертичная.По ее словам, 1 сентября поступила информация о том, что в Истре мусоровоз наехал на детей 2017 и 2019 года рождения, после чего один ребенок был госпитализирован, а второй скончался на месте."По данному факту &lt;...&gt; возбуждено уголовное дело по признакам преступления &lt;...&gt; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказала Тертичная. Кроме этого, следственные органы подмосковного главка СК России ходатайствуют о передаче возбужденного по этому факту уголовного дела из полиции. В настоящее время ведется осмотр места происшествия, а также допросы свидетелей, очевидцев и родителей детей.Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Московской области, мусоровоз наехал на двух маленьких девочек. Подчеркивается, что дело находится на контроле городской прокуратуры.В свою очередь, пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что дети переходили дорогу в неустановленном месте. "Первого сентября в 08:45 у одного из домов на улице Ленина водитель автомобиля "МАЗ" при выезде со второстепенной дороги на главную совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода", — говорится в сообщении. Отмечается, что полицией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
https://ria.ru/20220728/vladivostok-1805478664.html
https://ria.ru/20220815/dtp-1809868468.html
московская область (подмосковье)
истра
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), истра, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истра, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
12:23 01.09.2022 (обновлено: 20:51 01.09.2022)
 
В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей

В подмосковной Истре мусоровоз насмерть сбил одного ребенка и травмировал другого

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мусоровоз наехал на двух маленьких детей в подмосковной Истре, один ребенок погиб, второй в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам помощник руководителя подмосковного главка СК России Анна Тертичная.
По ее словам, 1 сентября поступила информация о том, что в Истре мусоровоз наехал на детей 2017 и 2019 года рождения, после чего один ребенок был госпитализирован, а второй скончался на месте.
Электропоезд - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 06:30
Во Владивостоке электричка сбила трех подростков
"По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказала Тертичная. Кроме этого, следственные органы подмосковного главка СК России ходатайствуют о передаче возбужденного по этому факту уголовного дела из полиции. В настоящее время ведется осмотр места происшествия, а также допросы свидетелей, очевидцев и родителей детей.
Как уточняется в Telegram-канале прокуратуры Московской области, мусоровоз наехал на двух маленьких девочек. Подчеркивается, что дело находится на контроле городской прокуратуры.
В свою очередь, пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что дети переходили дорогу в неустановленном месте. "Первого сентября в 08:45 у одного из домов на улице Ленина водитель автомобиля "МАЗ" при выезде со второстепенной дороги на главную совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода", — говорится в сообщении. Отмечается, что полицией возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Автомобиль на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 22:54
На севере Москвы такси сбило женщину с ребенком
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ИстраСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала