https://ria.ru/20220901/drony-1813783018.html

Великобритания предоставит Украине подводные дроны, заявили в Киеве

Великобритания предоставит Украине подводные дроны, заявили в Киеве - РИА Новости, 01.09.2022

Великобритания предоставит Украине подводные дроны, заявили в Киеве

Великобритания предоставит украинской армии шесть подводных дронов для поиска мин, сообщает в четверг пресс-служба генштаба Украины. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:43

2022-09-01T16:43

2022-09-01T16:45

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Великобритания предоставит украинской армии шесть подводных дронов для поиска мин, сообщает в четверг пресс-служба генштаба Украины.По данным украинской стороны, речь идет о подводных беспилотных дронах - легких автономных аппаратах, предназначенных для использования на мелководье, которые эффективно работают на глубине до 100 метров для обнаружения, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков."Для обнаружения российских мин в водах у побережья Украины в страну отправят шесть автономных аппаратов по поиску мин. Три из них будут предоставлены со складов ВС Соединенного Королевства, а еще три будут приобретены у промышленности", - говорится в сообщении генштаба в социальной сети Facebook*.В генштабе отметили, что в течение ближайших месяцев флот Великобритании совместно с американскими партнерами будет обучать украинских военных пользоваться данными аппаратами.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220830/postavki-1813085845.html

https://ria.ru/20220901/pomosch-1813776372.html

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