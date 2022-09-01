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Постпред Франции при ООН усомнился, что Украина сможет вернуть Донбасс

Постпред Франции при ООН усомнился, что Украина сможет вернуть Донбасс - РИА Новости, 01.09.2022

Постпред Франции при ООН усомнился, что Украина сможет вернуть Донбасс

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что скептически относится к возможности Украины вернуть под свой контроль территории Донбасса. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:37

2022-09-01T16:37

2022-09-01T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что скептически относится к возможности Украины вернуть под свой контроль территории Донбасса."Я немного скептически отношусь к тому, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Я был бы удивлен, если бы Украина смогла выгнать русских из Донбасса или выгнать их из Крыма", - сказал он в интервью агентству Anadolu. По мнению де Ривьера, прекращения огня в ближайшее время не будет.В среду Минобороны РФ сообщало, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным ведомства, украинские войска в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что Россия способна защитить свои территории "и поставить на место любого взорвавшегося выскочку".

https://ria.ru/20220820/oruzhie-1810804489.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, франция, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, оон