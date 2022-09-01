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Постпред Франции при ООН усомнился, что Украина сможет вернуть Донбасс - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/donbass-1813779360.html
Постпред Франции при ООН усомнился, что Украина сможет вернуть Донбасс
Постпред Франции при ООН усомнился, что Украина сможет вернуть Донбасс - РИА Новости, 01.09.2022
Постпред Франции при ООН усомнился, что Украина сможет вернуть Донбасс
Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что скептически относится к возможности Украины вернуть под свой контроль территории Донбасса. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:37
2022-09-01T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что скептически относится к возможности Украины вернуть под свой контроль территории Донбасса."Я немного скептически отношусь к тому, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Я был бы удивлен, если бы Украина смогла выгнать русских из Донбасса или выгнать их из Крыма", - сказал он в интервью агентству Anadolu. По мнению де Ривьера, прекращения огня в ближайшее время не будет.В среду Минобороны РФ сообщало, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным ведомства, украинские войска в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что Россия способна защитить свои территории "и поставить на место любого взорвавшегося выскочку".
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в мире, украина, франция, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, ООН
16:37 01.09.2022 (обновлено: 16:40 01.09.2022)
 
Постпред Франции при ООН усомнился, что Украина сможет вернуть Донбасс

Постпред Франции при ООН де Ривьер выразил скепсис к планам Украины вернуть Донбасс

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что скептически относится к возможности Украины вернуть под свой контроль территории Донбасса.
"Я немного скептически отношусь к тому, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Я был бы удивлен, если бы Украина смогла выгнать русских из Донбасса или выгнать их из Крыма", - сказал он в интервью агентству Anadolu. По мнению де Ривьера, прекращения огня в ближайшее время не будет.
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима Блинова
© РИА Новости / Максим Блинов

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

Отправка к местам захоронения тел ополченцев ДНР и местных жителей, погибших в ходе штурма аэропорта Донецка войсками национальной гвардии 26 мая.
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Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

Ребенок в профилактории от шахты Заря в городе Снежное Донецкой области, где разместились беженцы из Славянска в 2014 году.
2 из 7

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

 Беженцы с детьми из города Славянск перед отправкой на автобусах из пригорода Донецка на территорию России
3 из 7

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

Лагерь украинских беженцев в Ростовской области, 2014 год.
4 из 7

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

Местные жители у воронки от снаряда, разорвавшегося рядом с одной из школ в Краматорске, 2014 год.
5 из 7

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

Местные жители прячутся в бомбоубежище на одном из заводов в Краматорске, 2014 год.
6 из 7

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

Одна из квартир в доме, пострадавшем во время артиллерийского обстрела Краматорска, 2014 год.
7 из 7

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 7

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 7

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

© РИА Новости / Максим Блинов
3 из 7

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 7

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
5 из 7

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 7

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 7

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
В среду Минобороны РФ сообщало, что новая попытка Украины атаковать на Николаево-Криворожском направлении провалилась. По данным ведомства, украинские войска в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что Россия способна защитить свои территории "и поставить на место любого взорвавшегося выскочку".
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