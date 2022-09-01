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В ДНР двое мужчин пострадали при обстреле Петровского района Донецка
В ДНР двое мужчин пострадали при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 01.09.2022
В ДНР двое мужчин пострадали при обстреле Петровского района Донецка
Двое мужчин получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:00
2022-09-01T22:00
2022-09-01T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 сентября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Петровский район (Донецка – ред.): - ранены мужчины 1987 и 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram.По данным представительства, по состоянию на 21.00 мск в общей сложности за день три человека погибли, восемь пострадали в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220901/oon-1813860421.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк (ДНР), СЦКК
22:00 01.09.2022 (обновлено: 22:03 01.09.2022)
В ДНР двое мужчин пострадали при обстреле Петровского района Донецка
СЦКК ДНР: двое мужчин пострадали при обстреле Петровского района Донецка