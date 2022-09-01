https://ria.ru/20220901/dnr-1813865359.html

В ДНР двое мужчин пострадали при обстреле Петровского района Донецка

В ДНР двое мужчин пострадали при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 01.09.2022

В ДНР двое мужчин пострадали при обстреле Петровского района Донецка

Двое мужчин получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T22:00

2022-09-01T22:00

2022-09-01T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 сентября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Петровский район (Донецка – ред.): - ранены мужчины 1987 и 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram.По данным представительства, по состоянию на 21.00 мск в общей сложности за день три человека погибли, восемь пострадали в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220901/oon-1813860421.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк