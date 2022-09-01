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Запорожские власти сообщили о пленении троих украинских диверсантов - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/diversanty-1813697605.html
Запорожские власти сообщили о пленении троих украинских диверсантов
Запорожские власти сообщили о пленении троих украинских диверсантов - РИА Новости, 01.09.2022
Запорожские власти сообщили о пленении троих украинских диверсантов
Российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:58
2022-09-01T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В плен взято три человека (из украинского десанта. — Прим. ред.), двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь", — сказал Рогов в эфире "Соловьев-Live".Он добавил, что 12 человек из украинского десанта еще ведут боевые действия.Ранее украинские войска попытались высадить десант возле Запорожской АЭС из 60 человек на двух самоходных баржах. По данным властей, до 40 боевиков ВСУ удалось уничтожить.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Под обстрел попали три детских сада. Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
12:58 01.09.2022 (обновлено: 13:26 01.09.2022)
 
Запорожские власти сообщили о пленении троих украинских диверсантов

Представитель Запорожской ВГА Рогов сообщил, что троих украинских диверсантов взяли в плен

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России в Энергодаре
Военнослужащий ВС России в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС России в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В плен взято три человека (из украинского десанта. — Прим. ред.), двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь", — сказал Рогов в эфире "Соловьев-Live".
Он добавил, что 12 человек из украинского десанта еще ведут боевые действия.
Ранее украинские войска попытались высадить десант возле Запорожской АЭС из 60 человек на двух самоходных баржах. По данным властей, до 40 боевиков ВСУ удалось уничтожить.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Под обстрел попали три детских сада. Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
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