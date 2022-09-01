https://ria.ru/20220901/diversanty-1813697605.html

Запорожские власти сообщили о пленении троих украинских диверсантов

Запорожские власти сообщили о пленении троих украинских диверсантов - РИА Новости, 01.09.2022

Запорожские власти сообщили о пленении троих украинских диверсантов

Российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:58

2022-09-01T12:58

2022-09-01T13:26

специальная военная операция на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В плен взято три человека (из украинского десанта. — Прим. ред.), двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь", — сказал Рогов в эфире "Соловьев-Live".Он добавил, что 12 человек из украинского десанта еще ведут боевые действия.Ранее украинские войска попытались высадить десант возле Запорожской АЭС из 60 человек на двух самоходных баржах. По данным властей, до 40 боевиков ВСУ удалось уничтожить.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Под обстрел попали три детских сада. Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире