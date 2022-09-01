https://ria.ru/20220901/diversanty-1813676409.html

В центре Херсона нашли штаб-квартиру террористической организации

В центре Херсона нашли штаб-квартиру террористической организации - РИА Новости, 01.09.2022

В центре Херсона нашли штаб-квартиру террористической организации

Штаб-квартиру украинской террористической организации обнаружили в центре Херсона, ее члены могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:56

2022-09-01T11:56

2022-09-01T12:34

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Штаб-квартиру украинской террористической организации обнаружили в центре Херсона, ее члены могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности, сообщает ГУ МВД Херсонской области."Сотрудники УУР ГУ МВД Херсонской области продолжают оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательной и подрывной деятельности. 30.08.2022 полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики запрещенной в России террористической организации "Национальный корпус"* (гражданское крыло полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация)", - говорится в сообщении МВД региона в Telegram-канале."В ходе осмотра изъято: одежда с символикой "Национального корпуса"*, большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, в том числе с лозунгами террористических организаций ОУН-УПА** (запрещена в РФ - ред.) и "Национальный корпус"*, - добавляется в сообщении.* Запрещенные в России террористические организации** Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20220831/diversanty-1813414345.html

херсон

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр, в мире, украина