https://ria.ru/20220901/diversanty-1813676409.html
В центре Херсона нашли штаб-квартиру террористической организации
В центре Херсона нашли штаб-квартиру террористической организации - РИА Новости, 01.09.2022
В центре Херсона нашли штаб-квартиру террористической организации
Штаб-квартиру украинской террористической организации обнаружили в центре Херсона, ее члены могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:56
2022-09-01T11:56
2022-09-01T12:34
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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украина
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Штаб-квартиру украинской террористической организации обнаружили в центре Херсона, ее члены могут быть причастны к диверсионно-разведывательной деятельности, сообщает ГУ МВД Херсонской области."Сотрудники УУР ГУ МВД Херсонской области продолжают оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательной и подрывной деятельности. 30.08.2022 полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики запрещенной в России террористической организации "Национальный корпус"* (гражданское крыло полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация)", - говорится в сообщении МВД региона в Telegram-канале."В ходе осмотра изъято: одежда с символикой "Национального корпуса"*, большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, в том числе с лозунгами террористических организаций ОУН-УПА** (запрещена в РФ - ред.) и "Национальный корпус"*, - добавляется в сообщении.* Запрещенные в России террористические организации** Запрещенная в России организация
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , ситуация в днр и лнр, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Украина
11:56 01.09.2022 (обновлено: 12:34 01.09.2022)
В центре Херсона нашли штаб-квартиру террористической организации
В Херсонской области сотрудники МВД нашли штаб-квартиру террористической организации