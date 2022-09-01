https://ria.ru/20220901/dialog-1813862811.html

Додон заявил, что Молдавия должна сохранять диалог с Россией

Додон заявил, что Молдавия должна сохранять диалог с Россией - РИА Новости, 01.09.2022

Додон заявил, что Молдавия должна сохранять диалог с Россией

Молдавия не должна обрывать связи с Россией из-за ситуации на Украине, заявил бывший президент страны Игорь Додон. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T21:35

2022-09-01T21:35

2022-09-01T21:35

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КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Молдавия не должна обрывать связи с Россией из-за ситуации на Украине, заявил бывший президент страны Игорь Додон."Кишинев мог бы извлечь уроки в связи с ситуацией на Украине. Дверь для диалога с Россией должна оставаться открытой. Почему Венгрия - член НАТО, Сербия смогли договориться по приемлемой цене на газ, а мы нет?.. А в это время Молдавия - член СНГ, нейтральная страна, поддерживает антироссийские санкции? На что рассчитывает нынешняя власть?" - сказал Додон в интервью телеканалу N-4.Бывшего президента страны задержали 25 мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.В четверг районный суд Кишинева запретил политику приходить на интервью на телеканалы, отметив, что его участие в телепередачах не считается "исключительным обстоятельством". Однако съемочная группа N-4 приехала к Додону домой, где и провела беседу.

https://ria.ru/20220901/moldaviya-1813790524.html

https://ria.ru/20220828/otvet-1812654107.html

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в мире, молдавия, нато, снг, россия, украина