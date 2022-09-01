Додон заявил, что Молдавия должна сохранять диалог с Россией
Додон заявил, что Молдавия не должна обрывать связи с Россией из-за ситуации на Украине
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Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Молдавия не должна обрывать связи с Россией из-за ситуации на Украине, заявил бывший президент страны Игорь Додон.
"Кишинев мог бы извлечь уроки в связи с ситуацией на Украине. Дверь для диалога с Россией должна оставаться открытой. Почему Венгрия - член НАТО, Сербия смогли договориться по приемлемой цене на газ, а мы нет?.. А в это время Молдавия - член СНГ, нейтральная страна, поддерживает антироссийские санкции? На что рассчитывает нынешняя власть?" - сказал Додон в интервью телеканалу N-4.
Бывшего президента страны задержали 25 мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
В четверг районный суд Кишинева запретил политику приходить на интервью на телеканалы, отметив, что его участие в телепередачах не считается "исключительным обстоятельством". Однако съемочная группа N-4 приехала к Додону домой, где и провела беседу.
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