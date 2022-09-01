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В Кузбассе девочка погибла во время игры на детской площадке
В Кузбассе девочка погибла во время игры на детской площадке - РИА Новости, 01.09.2022
В Кузбассе девочка погибла во время игры на детской площадке
Игровой элемент в виде лестницы упал на девятилетнюю девочку на детской площадке в Кузбассе, ребенок умер по пути в больницу, по данному факту возбуждено... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:06
2022-09-01T09:06
2022-09-01T09:06
происшествия
кемеровская область
топкинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 1 сен – РИА Новости. Игровой элемент в виде лестницы упал на девятилетнюю девочку на детской площадке в Кузбассе, ребенок умер по пути в больницу, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области."По версии следствия, 30 августа текущего года 9-летняя девочка находилась на детской площадке, расположенной на территории сельского клуба. Во время игры на ребенка упал игровой элемент в виде лестницы. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в медицинское учреждение, куда ребенка родители доставляли самостоятельно", – говорится в сообщении.Как пишут местные Telegram-каналы, трагедия произошла в поселке Трещевский Топкинского района.Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия установлено, что металлическая конструкция находилась на игровой площадке в демонтированном состоянии. Изъята необходимая следствию документация, установлены и допрошены очевидцы травмирования девочки. Доступ к опасной конструкции ограничен, она вывезена с детской площадки. Следствию предстоит установить лицо, ответственное за содержание и безопасное функционирование площадки.
https://ria.ru/20220603/vorota-1792996592.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, топкинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Топкинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе девочка погибла во время игры на детской площадке
Девятилетняя девочка в Кузбассе погибла из-за упавшей лестницы на детской площадке