Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе девочка погибла во время игры на детской площадке - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/devochka-1813626519.html
В Кузбассе девочка погибла во время игры на детской площадке
В Кузбассе девочка погибла во время игры на детской площадке - РИА Новости, 01.09.2022
В Кузбассе девочка погибла во время игры на детской площадке
Игровой элемент в виде лестницы упал на девятилетнюю девочку на детской площадке в Кузбассе, ребенок умер по пути в больницу, по данному факту возбуждено... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:06
2022-09-01T09:06
происшествия
кемеровская область
топкинский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg
КЕМЕРОВО, 1 сен – РИА Новости. Игровой элемент в виде лестницы упал на девятилетнюю девочку на детской площадке в Кузбассе, ребенок умер по пути в больницу, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области."По версии следствия, 30 августа текущего года 9-летняя девочка находилась на детской площадке, расположенной на территории сельского клуба. Во время игры на ребенка упал игровой элемент в виде лестницы. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в медицинское учреждение, куда ребенка родители доставляли самостоятельно", – говорится в сообщении.Как пишут местные Telegram-каналы, трагедия произошла в поселке Трещевский Топкинского района.Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия установлено, что металлическая конструкция находилась на игровой площадке в демонтированном состоянии. Изъята необходимая следствию документация, установлены и допрошены очевидцы травмирования девочки. Доступ к опасной конструкции ограничен, она вывезена с детской площадки. Следствию предстоит установить лицо, ответственное за содержание и безопасное функционирование площадки.
https://ria.ru/20220603/vorota-1792996592.html
https://ria.ru/20220731/vorota-1806256094.html
кемеровская область
топкинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5348a9c1325c27afe24a1bb89da2d533.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, топкинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Топкинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
09:06 01.09.2022
 
В Кузбассе девочка погибла во время игры на детской площадке

Девятилетняя девочка в Кузбассе погибла из-за упавшей лестницы на детской площадке

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 1 сен – РИА Новости. Игровой элемент в виде лестницы упал на девятилетнюю девочку на детской площадке в Кузбассе, ребенок умер по пути в больницу, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
"По версии следствия, 30 августа текущего года 9-летняя девочка находилась на детской площадке, расположенной на территории сельского клуба. Во время игры на ребенка упал игровой элемент в виде лестницы. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в медицинское учреждение, куда ребенка родители доставляли самостоятельно", – говорится в сообщении.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:43
В Подмосковье девочку убило упавшими футбольными воротами
Как пишут местные Telegram-каналы, трагедия произошла в поселке Трещевский Топкинского района.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия установлено, что металлическая конструкция находилась на игровой площадке в демонтированном состоянии. Изъята необходимая следствию документация, установлены и допрошены очевидцы травмирования девочки. Доступ к опасной конструкции ограничен, она вывезена с детской площадки. Следствию предстоит установить лицо, ответственное за содержание и безопасное функционирование площадки.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 18:02
В Пермском крае ребенка насмерть придавило футбольными воротами
 
ПроисшествияКемеровская областьТопкинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала