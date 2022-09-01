https://ria.ru/20220901/devalvatsiya-1813871812.html

На Украине в 2023 году ожидают девальвацию гривны и рост цен, пишут СМИ

На Украине в 2023 году ожидают девальвацию гривны и рост цен, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2022

На Украине в 2023 году ожидают девальвацию гривны и рост цен, пишут СМИ

Девальвация гривны в следующем году продолжится, а цены на Украине продолжат расти, инфляция по итогам 2023 года может составить более 30%, сообщает в четверг... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T22:43

2022-09-01T22:43

2022-09-01T22:43

экономика

владимир зеленский

украина

олег устенко

цены на нефть

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Девальвация гривны в следующем году продолжится, а цены на Украине продолжат расти, инфляция по итогам 2023 года может составить более 30%, сообщает в четверг украинское издание "Экономическая правда"."Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2%", - пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники в кабмине.По информации издания, также ожидается дальнейший рост цен. По прогнозам, инфляция по итогам 2023 года составит 30,6%.Нацбанк Украины в июле девальвировал национальную валюту - поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире.Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.

https://ria.ru/20220830/suzdaltsev-1812885903.html

https://ria.ru/20220830/ukraintsy-1813053894.html

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экономика, владимир зеленский, украина, олег устенко, цены на нефть