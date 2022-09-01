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В городе Снежное в ДНР дети пошли в школу впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/deti-1813861067.html
В городе Снежное в ДНР дети пошли в школу впервые с марта 2020 года
В городе Снежное в ДНР дети пошли в школу впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 01.09.2022
В городе Снежное в ДНР дети пошли в школу впервые с марта 2020 года
В городе Снежное в ДНР, находящемся в условном тылу, дети вернулись к нормальным занятиям в школе впервые с марта 2020 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:23
2022-09-01T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
снежное
россия
донецкая народная республика
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СНЕЖНОЕ (ДНР), 1 сен - РИА Новости. В городе Снежное в ДНР, находящемся в условном тылу, дети вернулись к нормальным занятиям в школе впервые с марта 2020 года, передает корреспондент РИА Новости.В школе номер №1, в которой побывала съемочная группа РИА Новости, полноценного учебного года не было с марта 2020 года в связи с эпидемией коронавируса и опасностью последствий боевых действий.Ранее украинские войска наносили удар ракетами HIMARS по заводу "Химмаш", находящемуся в 7 километрах от школы. На случай повторных обстрелов в школе имеется большое бомбоубежище, оснащенное всем необходимым — водой, огнетушителями, медикаментами и, главное, чуткими и отзывчивыми педагогами."Безопасность детей, конечно, на первом плане. На данный момент мы находимся в так называемом тылу и было принято решение, чтобы детки начали обучение в школе, так как они давно уже находятся на дистанционке, соскучились по учебному процессу, учителя соскучились по детям", — рассказал РИА Новости управляющий делами администрации города Снежное Андрей Гречко.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
https://ria.ru/20220901/obstrel-1813801201.html
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в мире, снежное, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Снежное, Россия, Донецкая Народная Республика
21:23 01.09.2022
 
В городе Снежное в ДНР дети пошли в школу впервые с марта 2020 года

В городе Снежное в ДНР дети вернулись к занятиям в школе впервые с марта 2020 года

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДети на уроке в школе
Дети на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дети на уроке в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СНЕЖНОЕ (ДНР), 1 сен - РИА Новости. В городе Снежное в ДНР, находящемся в условном тылу, дети вернулись к нормальным занятиям в школе впервые с марта 2020 года, передает корреспондент РИА Новости.
В школе номер №1, в которой побывала съемочная группа РИА Новости, полноценного учебного года не было с марта 2020 года в связи с эпидемией коронавируса и опасностью последствий боевых действий.
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Вчера, 17:32Специальная военная операция на Украине
В Ясиноватой при обстреле ВСУ две школы и детский сад остались без света
Ранее украинские войска наносили удар ракетами HIMARS по заводу "Химмаш", находящемуся в 7 километрах от школы. На случай повторных обстрелов в школе имеется большое бомбоубежище, оснащенное всем необходимым — водой, огнетушителями, медикаментами и, главное, чуткими и отзывчивыми педагогами.
"Безопасность детей, конечно, на первом плане. На данный момент мы находимся в так называемом тылу и было принято решение, чтобы детки начали обучение в школе, так как они давно уже находятся на дистанционке, соскучились по учебному процессу, учителя соскучились по детям", — рассказал РИА Новости управляющий делами администрации города Снежное Андрей Гречко.
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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