https://ria.ru/20220901/deti-1813861067.html

В городе Снежное в ДНР дети пошли в школу впервые с марта 2020 года

В городе Снежное в ДНР дети пошли в школу впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 01.09.2022

В городе Снежное в ДНР дети пошли в школу впервые с марта 2020 года

В городе Снежное в ДНР, находящемся в условном тылу, дети вернулись к нормальным занятиям в школе впервые с марта 2020 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T21:23

2022-09-01T21:23

2022-09-01T21:23

специальная военная операция на украине

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снежное

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СНЕЖНОЕ (ДНР), 1 сен - РИА Новости. В городе Снежное в ДНР, находящемся в условном тылу, дети вернулись к нормальным занятиям в школе впервые с марта 2020 года, передает корреспондент РИА Новости.В школе номер №1, в которой побывала съемочная группа РИА Новости, полноценного учебного года не было с марта 2020 года в связи с эпидемией коронавируса и опасностью последствий боевых действий.Ранее украинские войска наносили удар ракетами HIMARS по заводу "Химмаш", находящемуся в 7 километрах от школы. На случай повторных обстрелов в школе имеется большое бомбоубежище, оснащенное всем необходимым — водой, огнетушителями, медикаментами и, главное, чуткими и отзывчивыми педагогами."Безопасность детей, конечно, на первом плане. На данный момент мы находимся в так называемом тылу и было принято решение, чтобы детки начали обучение в школе, так как они давно уже находятся на дистанционке, соскучились по учебному процессу, учителя соскучились по детям", — рассказал РИА Новости управляющий делами администрации города Снежное Андрей Гречко.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.

https://ria.ru/20220901/obstrel-1813801201.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

снежное

россия

донецкая народная республика

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в мире, снежное, россия, донецкая народная республика