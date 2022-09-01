https://ria.ru/20220901/desant-1813640214.html

Российские войска уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить ЗАЭС

Российские войска уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Российские войска уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить ЗАЭС

Российские военные уничтожили десант ВСУ возле Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:15

2022-09-01T10:15

2022-09-01T14:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили десант ВСУ возле Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны."Около 07:00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя", — заявили в ведомстве.Военным удалось потопить транспорт с украинским десантом.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Как сообщали СМИ, сотрудники агентства уже выехали в сторону ЗАЭС.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220831/oon-1813567400.html

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Кирилл Волков

россия, вооруженные силы рф, в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр